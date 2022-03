Domžalčani s prvo ničlo v letu 2022

Celje : Domžale 2:1 (1:0) Arena Z'dežele, sodniki: Ponis, Vidali, Šprah Strelci: 1:0 Kuzmanović (27.), 2:0 Majevski (86.), 2:1 Saitoski (88.) Celje: Rozman, Morozov, Zaletel, Zec, Brecl, Tomić, Majevski, Vrbanec (od 72. Janjičić), Begić (od 79. Čop), Kuzmanović (od 72. Jakobsen), Božić (od 67. Sokler) Domžale: Mulalić, Alić (od 60. Dobrovoljc), Šoštarič Karič, Klemenčič, Ilenič (od 60. Žinič), Pišek, Husmani (od 75. Saitoski), Jurilj (od 75. Perc), Ibričić, Markuš (od 60. Georgijević), Jakupović Rumeni kartoni: Kuzmanović, Tomić, Janjičić; Dobrovoljc, Pišek

Rdeči karton: Ibričić (92.)

"Ni zgolj kliše, da lahko vsak premaga vsakega. Bolj kot kakovost ekipe sta pomembna pristop in želja po uspehu. Te nam ne manjka, zato sem prepričan, da bomo jutri pravi," je pred tekmo dejal mladi celjski napadalec Tjaš Begić, ki v teh dneh lahko na treningih celjskega kluba spremlja tudi slovenskega reprezentanta Benjamina Verbiča, člana kijevskega Dinama, ki zaradi vojne v Ukrajini pripravljenost ohranja v domovini.

Begićeve trditve so se danes izkazale za resnične, Celjani so zmagali in se vsaj začasno prebili na sedmo mesto, Domžalčani, ki so bili statistično boljši tekmec, ostajajo šesti.

Domžalčani so prvi zagrozili, v deseti minuti je poskusil Alen Jurilj z leve strani, toda Matjaž Rozman je žogo odbil. V 25. minuti so imeli gosti še prosti strel s približno 17 metrov, a je Arnel Jakupović zadel le živi zid.

Dve minuti zatem pa so domači povedli. Grigorij Morozov je izvrstno podal v globino za hrbet domžalske obrambe, kjer je bil Mićo Kuzmanović, in žogo nato z lobom poslal prek Ajdina Mulalića v mrežo za 1:0.

Celjani so nato izpeljali še nekaj hitrih akcij, v 35. minuti pa je po preigravanju v kazenskem prostoru do strela prišel Tjaš Begić, a malce z desne žogo poslal mimo nasprotne vratnice.

V 38. minuti so se gosti veselili izenačenja, ko je po zmedi pred vrati zadel Jakupović, toda pri tem je bil Benjamin Markuš pred vrati v prepovedanem položaju, tako da so sodniki po pregledu z Varom gol razveljavili. V 43. minuti je še Jurilj meril mimo vrat, tik pred koncem polčasa pa je bil nenatančen Sven Šoštarič Karič z glavo.

Arnel Jakupović je zadel v 38. minuti, a je bil njegov gol razveljavljen. Foto: Vid Ponikvar

V drugem polčasu zadeli obe ekipi

Uvod drugega polčasa je minil brez večjih razburjenj, obe ekipi sta sicer nekajkrat prišli v kazenski prostor tekmeca, a prav posebno nevarno ni bilo. Takoj po vstopu v igro pa je v 76. minuti nevarno poskusil mladi Nick Perc, ko je s "škarjicami" žogo poslal mimo vrat.

V 79. minuti je prvič, odkar je prišel v Celje, priložnost dobil tudi hrvaški napadalec Duje Čop, ki se je pred tem ukvarjal s poškodbo, toda Domžalčani so imeli v 84. minuti lepo priložnost, a je žoga po strelu Emirja Saitoskega končala malce mimo celjskih vrat, potem ko je odločilno posredoval Matjaž Rozman.

V 85. minuti je na drugi strani pred Mulalića prišel Ester Sokler, toda Mulalić je dobil ta dvoboj. Ta je klonil minuto pozneje, ko je po kotu z desne strani z glavo na drugi vratnici zadel Ivan Majevski.

Domžalčane je v igro vrnil Saitoski v 88. minuti, ko je izkoristil podajo Šoštariča Kariča z leve strani. Že v sodniškem dodatku je moral posredovati Mulalić po strelu Vasilija Janjičića, Senijad Ibričić pa je nato dobil rdeči karton zaradi protestov pri sodniku.

Celje bo v 27. krogu v ponedeljek gostovalo pri Olimpiji, Domžale pa bodo dva dni prej gostile Radomlje.