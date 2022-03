Šestica Olimpije, Bravo šokiral Maribor, Tabor pa Koper

Vodilni Maribor je v 25. krogu 1. SNL v Ljudskem vrtu na dvoboju, ki bo zaradi incidenta, saj je eden izmed gledalcev s predmetom zadel v glavo stranskega sodnika Tomaža Černeta, še dolgo buril duhove, nepričakovano izgubil proti Bravu (1:2). Koprčani so v Sežani v zadnjih sekundah srečanja ostali brez zmage (1:1), Olimpija pa se je v Stožicah znesla nad Aluminijem (6:0) in se vijolicam približala na -3. Sobotni tekmi v Celju in Domžalah sta se končali brez zmagovalca.

Odkar se je Dino Skender vrnil na trenerski stolček Olimpije, niso njegovi varovanci še nikoli na tekmo dosegli več kot dva zadetka. Ko pa so v nedeljo zvečer v 15. krogu v Stožicah gostili zadnjeuvrščeni Aluminij, so pokazali bistveno več od Kidričanov in zadeli v polno kar šestkrat. To je bila z naskokom najvišja zmaga kroga, po kateri so se zmaji približali vodilnemu Mariboru, ki si je privoščil domači spodrsljaj proti Bravu (1:2), na tri točke zaostanka.

Proti Aluminiju sta v polno zadela tako Marin Pilj kot tudi Robert Mudražija . Foto: Vid Ponikvar

Da bi bila lahko to igra mačke z mišjo, je nakazalo že zgodnje vodstvo. V 11. minuti je strelski prvenec za zmaje dosegel hrvaški zimski novinec Robert Mudražija. Tik pred koncem prvega dela je krstni gol v zeleno-belem dresu dosegel Aljoša Matko, v 61. minuti je zadel prvič v polno še en izmed hrvaških zimskih novincev, nizki zvezni igralec Marin Pilj, v 65. minuti je na 4:0 povišal povratnik Mario Kvesić, v zadnjih minutah pa sta za še bolj izdatno zmago poskrbela rezervista Aldair in Mustafa Nukić, ki je s tem postal tretji nogometaš v tej sezoni z vsaj 10 zadetki v 1. SNL.

Aluminij ostaja na zadnjem mestu, v naslednjem krogu pa ga čaka vse prej kot enostavna naloga, saj v Kidričevo prihaja ranjeni Maribor. Zelo zahteven izziv pa čaka tudi Skenderjevo četo, saj se podaja k prvaku Muri v Fazanerijo.

Poročilo s tekme:

Bravo presenetil Maribor, dvoboj zaznamoval tudi incident

Trener Radovan Karanović do domačega srečanja z Bravom še ni izgubil v Ljudskem vrtu. Še več. Njegovi varovanci so na domači zelenici nanizali kar sedem tekem brez prejetega zadetka. Sanjskega niza pa je bilo konec proti mlademu ljubljanskemu klubu, ki se je odlično zoperstavil vodilnim vijolicam in jim na tekmi, po kateri se ne bo govorilo le o nogometu, pošteno pokvaril načrte.

Bravo je prekrižal načrte vodilnemu Mariboru in se povzpel na četrto mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če v prvem polčasu še ni bilo zadetkov, najlepšo priložnost za vodstvo je pri gostiteljih zapravil Rok Kronaveter, pa so gostje iz Spodnje Šiške kaj kmalu po začetku drugega dela prek Matije Kavčiča povedli z 1:0. Ko je Črnogorec Stefan Milić v 78. minuti še podvojil prednost, so se Mariborčani znašli v škripcih. Nato je sledila prekinitev, saj je po tem, ko ga je nekdo iz mariborskega občinstva zadel s predmetom (neuradno naj bi bil to kamen) v glavo, obležal stranski sodnik Tomaž Černe.

Tomaž Černe je v 82. minuti obležal na tleh. Foto: Grega Valančič/Sportida

Delivec pravice je lahko nadaljeval s tekmo, Maribor je v naletu prek Đorđeta Ivanovića znižal na 1:2, nato pa je sledila nova prekinitev, saj je glavni sodnik Matej Jug zaradi vnovičnega metanja predmetov na igrišče prekinil tekmo. Po nekaj minutah se je dramatični dvoboj nadaljeval, Maribor je v sodnikovem podaljšku po tem, ko je žoga po strelu Ognjena Mudrinskega zadela v roko Martina Kramariča, zahteval še najstrožjo kazen, a je sodnik Jug ni dosodil. Ostalo je pri vodstvu Ljubljančanov z 2:1, ki so se na lestvici povzpeli na ''evropsko'' četrto mesto, hkrati pa ponudili možnost mestnemu tekmecu Olimpiji, da se vijolicam približa na tri točke zaostanka.

Poročilo s tekme:

V Sežani je bilo napeto do zadnje sekunde

Kapetan Kopra Ivica Guberac je v Sežani dosegel enega najlepših zadetkov v karieri. Foto: Grega Valančič/Sportida Primorski obračun, na katerem sta bila oba tekmeca izpostavljena ogromnemu vložku, saj se Tabor poteguje za obstanek, Koper pa za Evropo, se je razpletel brez zmagovalca. Tako je 25. krog tudi na tretji zaporedni tekmi ponudil remi, je pa dolgo dišalo po zmagi kanarčkov. Slavljenec Maks Barišić, ki je danes praznoval 27. rojstni dan, je najlepšo priložnost zapravil v prvem polčasu, ko je žogo z golove črte odbil Mihael Briški, v 58. minuti pa je spektakularno povedel v vodstvo goste Ivica Guberac. Kapetan Kopra je z ogromne oddaljenosti z velemojstrskim strelom premagal Jana Koprivca. Sledilo je obdobje priložnosti na obeh straneh.

V zadnjih minutah je dišalo po podvojitvi vodstva gostov, nato pa je Tabor v zadnji akciji na srečanju, igrala se je tretja minuta sodnikovega podaljška, prek Dina Stančića le izenačil na 1:1. Sledilo je veliko veselje Kraševcev, ki jim je dragocena vsaka točka v boju za obstanek, Koprčani pa nadaljujejo obdobje rezultatskih neuspehov, ko bi si glede na predstave na igrišču lahko priigrali več. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le dve točki. Trener Zoran Zeljković je prvič, odkar vodi Koper, ostal brez zmage proti nekdanjemu ''učitelju'' Dušanu Kosiću, s katerim je pred leti sodeloval v Celju.

Poročilo s tekme:

Mura remizirala v Domžalah

Obračun za ''evropsko'' četrto mesto v Domžalah se je končal brez zmagovalca, tako da so položaj tik za najboljšo trojico prvenstva (Maribor, Koper in Olimpija) vsaj do nedelje zadržali nogometaši Mure. Pred srečanjem so igralci obeh klubov prikorakali na igrišče v majicah z napisom "Stop War", nato pa skupaj razvili transparent z jasnim sporočilom, naj se vojna v Ukrajini čim prej konča. "Nogometna zveza Slovenije, Prva liga Telemach ter vseh deset prvoligaških klubov želimo opozoriti na tragične dogodke v Ukrajini in javno izraziti podporo ohranjanja miru in solidarnosti med narodi. Ne le ob aktualnih dogodkih, temveč povsod po svetu in ves čas," sporoča krovna nogometna zveza.

V dvoboj so bolje vstopili gostje. Napadalec iz Kosova Mirlind Daku je zatresel prečko, nato je lepo priložnost zapravil Jan Gorenc, v 29. minuti pa je branilec Mure le premagal Ajdina Mulalića. Veselje slovenskih prvakov pa ni trajalo dolgo, le dve minuti pozneje je Hrvat Marko Martinović izenačil na 1:1.

Alen Jurilj je zapravil izjemno priložnost za zmago Domžal v 82. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu je Dakuja znova od zadetka ločilo le nekaj centimetrov. Vratar Mulalić je ubranil njegov strel in žogo odbil v prečko, v zaključku srečanja pa so bili bližje zmagovitemu zadetku Domžalčani. Alen Jurilj se je mojstrsko otresel Gregorja Balažica, a se je nato pri strelu izkazal vratar Mure Marin Ljubić. Ostalo je pri 1:1, končno razmerje strelov v okvir vrat (9:5 za Muro) pa je razkrivalo, kako zanimivo in dinamično srečanje so spremljali maloštevilni gledalci v Športnem parku. Domžalčani ostajajo neporaženi v letu 2022.

Poročilo s tekme:

Begić v zadnji minuti zatresel prečko

Simon Rožman s Celjani ostaja na osmem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodno dejanje 25. kroga je bilo v knežjem mestu, kjer se je spopad med Celjem in Radomljami končal brez zadetkov (0:0). Izbranci Simona Rožmana so tako ostali na osmem mestu. V prvem polčasu so bili nevarnejši gostje, večkrat streljali na vrata, a niso dočakali resnejše priložnosti. Gostitelji so zapretili v zaključku srečanja, najprej prek Esterja Soklerja, ko je vratar Emil Velić spretno zadržal žogo pred golovo črto, nato pa je v zadnji minuti gostom priskočila na pomoč sreča, saj je Tjaš Begić zatresel prečko.

Radomljani, ki so tudi tokrat računali na podporo navijaške skupine Mlinarji, so tako osvojili že osmo točko v spomladanskem delu prvenstva in ohranili sedmo mesto na lestvici. Radomljani so vse bližje zgodovinskemu uspehu, saj si niso še nikoli zagotovili obstanka v 1. SNL. V tej sezoni, v kateri so okrepili organizacijski ustroj kluba in poiskali pomoč pri hrvaškem velikanu Hajduku, bi se jim lahko posrečilo.

Nogometaši Celja in Radomelj so opozorili na tragične dogodke v Ukrajini:

Nogometna zveza Slovenije, @PrvaLigaSi ter vseh deset prvoligaških klubov želimo opozoriti na tragične dogodke v Ukrajini in javno izraziti podporo ohranjanja miru in solidarnosti med narodi. Ne le ob aktualnih dogodkih, temveč povsod po svetu in ves čas. 🕊 pic.twitter.com/wZne60mZXt — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 5, 2022

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci: 13 – Maks Barišić (Koper)

12 – Ognjen Mudrinski (Maribor)

10 – Mustafa Nukić (Olimpija)

7 – Arnel Jakupović (Domžale), Kaheem Parris (Koper), Dino Stančić (Tabor)

6 – Amadej Maroša (Mura), Bede Osuji (Koper), Almedin Ziljkić (Olimpija)

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Lovro Maružin (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje)

4 – Aldair (Olimpija), Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Zeni Husmani (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Nino Žugelj (Maribor)

Kako so v zimskem prestopnem roku "trgovali" slovenski prvoligaški klubi?