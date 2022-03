Strelski festival Olimpije, ki je Štajercem zabila kar šest golov

Olimpija : Aluminij 6:0 (2:0) Stadion Stožice, sodniki: Antič, Habibović, T. Jug.

Strelci: 1:0 Mudražija (11.), 2:0 Matko (42.), 3:0 Pilj (61.), 4:0 Kvesić (65.), 5:0 Aldair (88.), 6:0 Nukić (91.). Olimpija: Banić, Čabraja (od 68. Pavlović), Crnomarković, van Bruggen, Boakye, Pilj, Mudražija, Kvesić (od 68. Krefl), Sešlar, Matko (od 62. Prelec, od 79. Aldair)), Prtajin (od 62. Nukić).

Aluminij: Janžekovič, Musa (od 60. Fogec), Nkama, Azemović, Martić (od 46. Petek), Pečnik, Bolha, Marinšek (od 46. Prša), Šroler, Špehar (od 46. Branšteter), Matjašič (od 46. Turčin). Rumeni kartoni: Mudražija, Sešlar; Musa, Marinšek, Prša, Azemović.

Rdeči karton: /.

"Kristalno jasno je, da tokrat za nas igra le zmaga. Zgolj in samo tri točke. Do njih moramo priti, kakor vemo in znamo," je med drugim pred tekmo povedal trener Olimpije Dino Skender. Ta pa je že po prvem polčasu lahko lažje dihal, saj so njegovi izbranci že v prvem delu močno nagnili tehtnico na ljubljansko stran.

Olimpija, ki je na domačem igrišču neporažena že od konca septembra, se je tako v prvenstvu prebila na drugo mesto, kjer ima tri točke zaostanka za Mariborom. Danes anemičen Aluminij, ki je v tej sezoni na gostovanjih osvojil le sedem od 36 možnih točk, ostaja zadnji.

Trener Dino Skender, odkar vodi Olimpijo, še ni bil priča tako razigranemu strelskemu večeru varovancev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubljančani, ki so pogrešali bolnega Nika Kapuna ter še vedno poškodovana Timija Maxa Elšnika ter Gorana Milovića, so povedli v enajsti minuti, svoj prvenec je dosegel Robert Mudražija, ki je zadel z nizkim strelom s približno 20 metrov. Dobrih deset minut pozneje je Ivan Prtajin slabo zadel žogo, tako da je ta zletela mimo vrat, v 33. minuti pa je žogo iz bližine tudi poslal mimo praktično praznega gola.

V 38. minuti se ni proslavil niti Aljoša Matko, ko je imel dovolj časa za neoviran strel malce z desne, a je žogo poslal mimo nasprotne vratnice. Zato pa se je nekdanji član Maribora svojega prvenca v zeleno-belem dresu veselil v 42. minuti, ko je Marin Pilj poslal globinsko podajo v razredčeno Aluminijevo obrambo, Matko pa je nato rutinirano končal akcijo za zasluženo zanesljivo vodstvo.

V drugem polčasu je prvi nevarno zagrozil Svit Sešlar s strelom od daleč, Luka Janžekovič pa je žogo odbil v kot. V 58. minuti je Prtajin znova zgrešil iz ugodnega položaja iz bližine, ko je poskusil z glavo, zato pa je v 61. minuti zadel Pilj, ko je z volejem unovčil podajo Mudražije z leve strani. Štiri minute pozneje je bilo že 4:0, med strelce se je iz bližine vpisal še Mario Kvesić po podaji Mustafe Nukića.

V zadnjih minutah sta se med strelce vpisala še Aldair in Mustafa Nukić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozneje so domači brez težav le še nadzorovali tekmo. V 88. minuti so potrdili visoko zmago prek Aldairja Djala, ko je po desni prišel v kazenski prostor in nato zadel z diagonalnim strelom, v sodniškem dodatku pa je lepo Sešlarjevo podajo za hrbet gostujoče obrambe za končni izid izkoristil Nukić s svojim desetim golom sezone.

Olimpija bo v 26. krogu v četrtek gostovala pri Muri, Aluminij pa bo gostil Maribor.