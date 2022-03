Sreča obrnila Celjanom hrbet

Nogometaši Celja in Kalcerja Radomelj so se v 25. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

Celje : Kalcer Radomlje 0:0 Arena Z'dežele, sodniki: Kajtazović, Gabrovec, Kalan.

Strelci: /. Celje: Rozman, Marandici, Zaletel, Stojinović (od 74. Zec), Brecl (od 74. Lartey), Janjičić (od 46. Vrbanec), Tomić, Rorič (od 46. Sokler), Begić, Božić (od 65. Kuzmanović), Bizjak.

Kalcer Radomlje: Velić, Bumbu (od 59. Ćalušić), Primc, Jazbec, Guček, Rugašević (od 78. Blaić), Guzina, Zabukovnik, Pogačar (od 59. Cerar), Šarić (od 84. Prohouly), Mrkonjić (od 84. Nuhanović). Rumeni kartoni: Sokler; Primc, Jazbec.

Rdeči karton: /.

Celjani, ki so pogrešali kaznovanega Tamarja Svetlina, in Radomljani so odprli zadnjo tretjino prvenstva. Soseda v spodnjem delu lestvice sta odigrala dokaj previdno tekmo, ki se je malce razživela šele v končnici, ko so domači med drugim zadeli prečko. Celje ostaja osmo, Radomlje pa sedme.

Prvi polčas v Celju ni postregel s posebej vznemirljivo predstavo, domači, ki so sicer imeli žogo skoraj 60-odstotno v posesti, so le enkrat streljali, gosti pa šestkrat. Od tega pa je bilo še najbolj nevarno v 20. minuti, ko je od daleč poskusil Tomislav Mrkonjić, Matjaž Rozman pa ni imel težav z branjenjem, ter v 25. minuti, ko je Žan Zaletel v zadnjem trenutku prestregel žogo pred Andrejem Pogačarjem.

Trener Radomelj Nermin Bašić je v petih spomladanskih nastopih osvojil osem točk. Foto: Vid Ponikvar

Uvod drugega dela prav tako ni prinesel nevarnosti za ena ali druga vrata, trenerja sta z menjavami poskušala narediti razliko, a do te ni prišlo. V napadu sta bili obe ekipi precej brezzobi, enega redkih poskusov, streljal je Tjaš Begić v 75. minuti, je gostujoča obramba blokirala. V 80. minuti pa so nase spet opozorili Radomljani, ko je bil z roba kazenskega prostora le malce premalo natančen Gedeon Guzina.

V 82. minuti je pri domačih Ester Sokler streljal z glavo iz bližine, Emil Velić pa je žogo zadržal tik pred golovo črto. Blizu zadetku je bil nato tudi Begić na začetku sodniškega dodatka, ko je zadel prečko.

Celjani bodo v 26. krogu v sredo gostili Domžale, Radomljani pa Koper.