Mura povedla, Domžale hitro vrnile udarec

Nogometaši Domžal in Mure so se v 25. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Domžale : Mura 1:1 (1:1) Športni park, sodniki: Obrenović, Kordež, Kasapović.

Strelca: 0:1 Gorenc (29.), 1:1 Martinović (31.). Domžale: Mulalić, Klemenčič, Šoštarič Karič, Alić, Ilenič, Husmani, Martinović (od 69. Vuk), Jurilj (od 86. Podlogar), Ibričić, Markuš, Jakupović.

Mura: Ljubić, Pucko, Balažic, Gorenc, Lorbek, Šturm, Beganović, Kozar (od 79. Maruško), Horvat, Daku (od 86. Klepač), Mulahusejnović (od 61. Škoflek). Rumeni kartoni: Ilenič; Šturm, Gorenc, Kozar.

Rdeči karton: /.

Domžalčani, ki so med drugim pogrešali kaznovanega Janeza Piška, poškodovanega Dejana Georgijevića in bolnega Andraža Žiniča, so podaljšali niz neporaženosti na šest tekem. Proti branilcem naslova so se znova predstavili v dobri luči, imeli tudi 60 odstotkov žoge v posesti, medtem ko je pri strelih rahlo prednjačila soboška zasedba, pri kateri je manjkal kaznovani Luka Bobičanec. Ekipi na lestvici še vedno ločita dve točki, Mura je četrta, Domžale pa pete.

Po dokaj mirnem uvodu so Sobočani v 18. minuti prvič resno zagrozili, ko je Mirlind Daku najprej z 20 metrov zadel prečko, nato pa je neuspešno poskusil še Amar Beganović, ki je zadel vratnico.

Jan Gorenc je povedel Muro v vodstvo ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Blizu zadetku je bil tudi Jan Gorenc v 23. minuti, ko je prišel pred vratarja domačih Ajdina Mulalića, ki pa se je izkazal z obrambo. Ta je dobro posredoval tudi v 28. minuti po strelu gostov z glavo.

Črno-beli pa so boljšo igro kronali v 29. minuti, ko je Tomi Horvat podal z desne strani na drugo vratnico, tam je Nik Lorbek z glavo žogo poslal pred gol, kjer se je znašel Gorenc in iz bližine zadel za 1:0.

Toda Domžalčani so takoj vrnili z enako mero. Alen Jurilj je podal z leve strani v osrčje kazenskega prostora, kjer je Marko Martinović najprej poskusil z glavo, Marin Ljubić je žogo odbil, toda le do Martinovića, ki jo je nato iz bližine spravil v mrežo za 1:1. V 38. minuti je znova poskusil Beganović, a malo z desne žogo poslal čez domžalska vrata, malce zatem pa je čez Murina vrata meril Sven Šoštarič Karič.

... Marko Martinović je izenačil. Foto: Vid Ponikvar

V drugem polčasu so Prekmurci v 63. minuti znova zadeli prečko, spet je poskusil Daku, ki je zgrešil s štirih metrov. Deset minut pozneje je na drugi strani pred Ljubića prišel Arnel Jakupović, toda Murin vratar je dobro posredoval. Še bolje je reagiral v 82. minuti, ko je sam predenj prišel še Jurilj.