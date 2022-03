Tabor "izničil" evrogol kapetana Kopra v zadnjih sekundah

Nogometaši CB24 Tabora Sežane in Kopra so se v 25. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

CB24 Tabor Sežana : Koper 1:1 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič.

Strelca: 0:1 Guberac (59.), 1:1 Stančič (93.). Tabor: Koprivec, Ristić, Briški, Nemanič, Iscaye (od 69. Salkić), Doukoure Grobry (od 69. Mavretič), Korošec (od 69. Bongongui), Kryeziu, Koderman, Stančič, Ndzengue (od 46. Monjac).

Koper: Golubović, Bručić, Rajčević, Novoselec, Palčič, Jelić Balta, Vešner Tičić (od 79. Krajinović), Guberac (od 83. Đira), Barišić, Šušnjara (od 56. Parris), Osuji (od 56. Colley). Rumena kartona: Doukoure Grobry; Jelić Balta.

Rdeči karton: /.

Deseti medsebojni obračun Tabora in Kopra se je ob sedmih zmagah slednjega in ene prvega drugič končal z remijem. Glede na dogajanje je izid kar nekako pravi, čeprav so bili statistično malce boljši domači. Ti so do točke prišli v izdihljajih tekme, ko so izničili prednost Kopra po pravem "evrogolu" Ivice Guberca. Koper za zdaj ostaja na drugem mestu, Tabor pa na predzadnjem.

Marko Ristić je bil prvi, ki je nekoliko ogrozil tekmečevega vratarja, ko je sprožil s 30 metrov, a meril preveč po sredini. V 11. minuti pa so bili gosti zelo blizu zadetku, ko je v kazenski prostori prišel Maks Barišić, žogo je že poslal čez vratarja, a jo je z golove črte izbil Mihael Briški.

Zoranu Zeljkoviću se je v Sežani nasmihala zmaga, a se je moral na koncu zadovoljiti le s točko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Novo lepo priložnost so domač zapravili po kotu v 18. minuti, ko je z glavo zgrešil Altin Kryeziu, v 36. minuti pa je Vid Koderman prišel po levi strani v kazenski prostor, sprožil, Adnan Golubović pa je žogo odbil. Tik pred koncem polčasa so Koprčani še enkrat prišli pred vrata Tabora, a tudi ta akcija se je končala brez posebne nevarnosti za Jana Koprivca.

V uvodu drugega polčasa so domači začeli nekoliko podjetneje, v 57. minuti je Mateo Monjac zapravil obetavno akcijo, ko je preveč okleval s strelom, zato pa ni povsem nič okleval Ivica Guberac v 59. minuti, ko je sprožil z več kot 30 metrov in žogo poslal v desni zgornji kot vrat vratarja Koprivca za vodstvo Kopra z 1:0.

V 74. minuti je na drugi strani poskusil Guberca posnemati Briški, toda Golubović je bil po strelu z dobrih 20 metrov na mestu. Tabor je zatem še napadal in iskal izenačenje, v 82. minuti je s prostega strela poskusil Monjac, toda koprski čuvaj mreže je bil znova pripravljen.

Dušan Kosić je globoko v sodnikovem podaljšku le dočakal izenačenje. Foto: Grega Valančič/Sportida

V sodniškem dodatku so imeli najprej Koprčani možnost, da dosežejo nov gol, a jim tudi po več poskusih ni uspelo poslati pravega strela v okvir vrat, nato pa so domači izenačili, ko je po hitri akciji na koncu Dino Stančič zadel s slabih desertih metrov.

Tabor bo v 26. krogu v sredo gostoval pri Bravu, Koper pa pri Radomljah.