Senzacija Brava v Mariboru, kjer jo je škandalozno skupil pomočnik sodnika

Nogometaši Brava so uprizorili veliko senzacijo in v Ljudskem vrtu premagali vodilni Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor : Bravo 1:2 (0:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2500, sodniki: Jug, Vukan, Černe.

Strelci: 0:1 Kavčič (48.), 0:2 Milić (78.), 1:2 Ivanović (86.). Maribor: Jug, Milec (od 23. Mutavčić), Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Antolin (od 84. Sirk), Šturm (od 66. Žugelj), Kronaveter (od 66. Alvir), Ivanović, Mudrinski.

Bravo: Orbanić, Jakšić, Burin (od 69. Španring), Milić, Trontelj, Kavčič, Trdin (od 64. Nsana), Kurtovič, Kerin (od 64. Kramarič), Memić (od 95. Kirm), Maružin (od 64. Bajde). Rumeni kartoni: Antolin, Mudrinski, Žugelj, Ivanović.

Rdeči karton: /.

V Ljudskem vrtu so tekmo, tako kot vsako v tem krogu na pobudo Nogometne zveze Slovenije, odprli s pozivom igralcev k ustavitvi vojne v Ukrajini. Potem pa je šlo tekmovalno zares na igrišču med vodilno ekipo in zasedbo, ki z bojem za evropska mesta velja za najlepše presenečenje dosedanjega dela sezone.

Tudi tokrat je Bravo pokazal, da gre za kakovostno zasedbo, saj je premagal favoriziranega tekmeca in končal niz njegovih treh zmag. Štajerci še naprej vodijo z 48 točkami, Bravo pa je četrti z 38. Nenavadno, več kot dve uri dolgo tekmo je zaznamoval tudi incident, ko je med drugim stranskega sodnika v glavo zadel predmet, vržen s tribune.

V prvem polčasu brez zadetkov ...

Mariborčani, ki so pogrešali Jana Repasa, so tekmo začeli odločno, prišli do nekaj prekinitev, toda Ljubljančani so se hitro zbrali in ustavili začetni nalet. Že po dobrih 20 minutah je zaradi poškodbe pri domačih moral Martin Milec, zamenjal ga je Mirko Mutavčić.

Sicer pa ne na eni ne na drugi strani v teh trenutkih ni bilo pravih zaključnih strelov z izjemo malce premalo natančnega poskusa Matije Kavčiča v 27. minuti. Je pa v 33. minuti Đorđe Ivanović po globinski podaji zgrešil prazen gol, potem ko je Matija Orbanić šel iz svojih vrat. V 37. minuti je nase opozoril Ognjen Mudrinski, ko je med dvema branilcema prišel do strela z glavo in le za malo zgrešil cilj.

V 42. minuti so imeli domači novo veliko priložnost za vodstvo, Rok Kronaveter se je znašel sam pred Orbanićem rahlo na desni strani kazenskega prostora, a se je slednji izkazal. Kronaveter je imel sicer v sredini kazenskega prostora povsem samega Mudrinskega, ki pa je nato v sodniškem dodatku žogo poslal malo čez prečko z 12 metrov.

... Bravo povedel v 48. minuti

Kmalu po začetku drugega dela so Ljubljančani povedli, Loren Maružin je podal z desne v osrčje kazenskega prostora, kamor je pritekel Kavčič in s polvolejem žogo od prečke poslal za hrbet Ažbeta Juga.

Kronaveter je v 55. minuti na drugi strani prišel do strela s 17 metrov, a zgrešil cilj, Ivanovićev strel pa je nekaj trenutkov pozneje ukrotil Orbanić. V 62. minuti pa so spet zadeli gosti, toda Maružin je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 1:0.

Bravo podvojil prednost, nato jo je skupil stranski sodnik

Je pa Maribor še naprej iskal izenačujoči gol, napadal, toda Bravo se je dobro držal in tekmecu ni pustil veliko prostora. Še več, v 78. minuti so izbranci Dejana Grabića podvojili prednost, po kotu z desne strani je z glavo zadel Stefan Milić.

V 82. minuti je bila tekma začasno prekinjena, saj je eden jeznih domačih navijačev vrgel predmet, domnevno kamen, proti igrišču in v glavo zadel stranskega sodnika Tomaža Černeta. Ta je lahko nadaljeval tekmo, ki je dobila zanimivo končnico, saj je v 86. minuti po podaji Mudrinskega zadel Ivanović za 1:2.

Takoj zatem je glavni sodnik Matej Jug prekinil tekmo zaradi vnovičnega metanja predmetov na igrišče, po več minutah in vzpostavitvi varnosti pa se je srečanje nadaljevalo, in sicer od 86. minute naprej, dodatka pa je bilo še sedem minut. V tem je Mudrinski močno meril s prostega strela, Orbanić pa je bil spet na mestu. Pred tem je žoga v roko (pred obrazom) zadela Martina Kramariča, a se sodniki kljub pregledu video posnetka niso odločili za najstrožjo kazen.

Maribor bo v 26. krogu v četrtek gostoval pri Aluminiju, Bravo pa bo dan prej gostil Tabor.