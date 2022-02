Velik preobrat Kopra, Maribor izgubil prvo mesto

Nogometaši Kopra so po zaslugi dvakratnega strelca Kaheema Parrisa v gosteh premagali Celje (2:1) in vsaj do nedelje, ko bo jesenski prvak Maribor gostoval pri Olimpiji, prevzeli vodstvo na lestvici. Uvodno dejanje 21. kroga med Domžalami in Taborom ni postreglo z zmagovalcem. Nedelja poleg večnega derbija, ki bo potekal v bolj ali manj praznih Stožicah, ponuja še obračun med prvakom Muro in Bravom. V ponedeljek se bosta v derbiju začelja udarila Aluminij in Radomlje.

Konec dvoboja v Celju. Koprčani so premagali Rožmanovo četo in se povzpeli na prvo mesto. Goooooooool! 1:2! 85. minuta. Koprčanom je uspel preobrat. Kaheem Parris se je znova izkazal, z natančnim strelom z roba kazenskega prostora je premagal Metoda Jurharja. Sodnik Rade Obrenović je priznal zadetek po ogledu VAR. 80. minuta: veliko napako si je privoščil vratar Celja Metod Jurhar. Čuvaj mreže gostiteljev ne bi smel imeti težjega dela s strelom Bedeja Osujija, a mu je žoga ušla in zadela vratnico. Celjani so imeli veliko sreče. Le nekaj minut pozneje je lepo priložnost zapravil še Maks Barišić. 67. minuta: znova je bilo nevarno pred vrati gostiteljev. Napadalec Kopra Lamin Colley je prodrl po levi strani, nato pa je njegov strel švignil tik nad prečko. 50. minuta: velika priložnost za goste. Koper bi lahko poskrbel za popoln preobrat, a je kapetan Ivica Guberac po podaji Kaheema Parrisa iz zelo ugodnega položaja poslal žogo visoko nad vrata in se prijel za glavo. Ostaja 1:1. Goooooool! 1:1! 27. minuta. Koprčani so hitro izenačili. Kaheem Parris se je izkazal z izjemnim udarcem z roba kazenskega prostora. Izmuznil se je Žanu Zaletelu in premagal Metoda Jurharja. Jamajčan je dosegel šesti zadetek v tej sezoni. Gooooool! 1:0! 20. minuta. Ester Sokler je popeljal Celjane v vodstvo. V obrambi si je napako privoščil Žan Žužek, do žoge je prišel Tjaš Begić, začel protinapad Celjanom, po katerem je proti vratom sprožil Tamar Svetlin, a je nastreljal Karla Bručića, od katerega se je žoga odbila do nekdanjega napadalca Brežic, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko zadeti nebranjeni del vrat. Dosegel je tretji zadetek v tej sezoni, Celje vodi z 1:0. 5. minuta: Koprčani so se po izjemnem strelu Kaheema Parrisa že veselili vodstva, a je bil zadetek Jamajčana razveljavljen, saj se je v začetku akcije njegov soigralec Lamin Colley nahajal v nedovoljenem položaju. Na začetku srečanja so zapretili tudi Celjani, Mićo Kuzmanović je streljal mimo vrat. Začetek dvoboja v Celju, glavni sodnik je Rade Obrenović. Trener Celja Simon Rožman je v začetno enajsterico uvrstil dva zimska novinca:



Zimskega počitka je konec. Najboljši slovenski nogometni klubi vstopajo v spomladanski del Prve lige Telemach, v kateri najboljše kaže Mariboru, a bi se lahko marsikaj na vrhu lestvice spremenilo že kaj kmalu, saj prinaša nedelja težko pričakovani spektakel, večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Dvoboji 21. kroga bodo podali nekaj odgovorov na vprašanja, ki si jih zastavljajo navijači vseh članov 1. SNL. Najbolj zanimiva so tista, vezana na zimski prestopni rok in želje trenerjev, da prenovljene zasedbe čim prej uigrajo in pripravijo na zahteven ritem, ki čaka klube v drugem delu sezone.

Domžale in Tabor nadaljujeta niz remijev

Kosićeva četa je v leto 2022 vstopila z remijem v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodno srečanje 21. kroga se je razpletlo brez zmagovalca. Čeprav so bolje začeli dvoboj Domžalčani, si priigrali nekaj priložnosti, so v 35. minuti prešli v vodstvo gostje s Krasa. Vid Koderman, mladi branilec, ki nastopa za sežanski klub kot posojen nogometaš Maribora, se je izkazal, mojstrsko prodrl pred vrata dvakratnih državnih prvakov in nato z natančnim strelom matiral Ajdina Mulalića.

Sredi drugega polčasa so Kraševci ostali z igralcem manj, ko je moral po drugem rumenem kartonu predčasno z igrišča Til Mavretič. Nogometaši v rumenem so izkoristili prednost igralca več in izenačili v 79. minuti, ko je lastno mrežo zatresel Kevin Grobry Doukoure. Afričan je preusmeril strel Slobodana Vuka, ki je nato v izdihljajih srečanja zapravil izjemno priložnost za zmago. Z ugodnega položaja je poslal žogo nad vrata, tako da sta se Domžale in Tabor že četrtič zapored razšla z remijem.

Čontala lovi krstno zmago

Prvič, odkar Bravo nastopa v 1. SNL, se Dejan Grabić proti Muri v trenerskem obračunu ne bo pomeril z Antejem Šimundžo. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja ponuja marsikaj. Ob 15. uri se bosta v Fazaneriji predstavila Mura in Bravo. Črno-beli, branilci naslova, ki so po jesenskem delu izgubili dolgoletnega trenerja Anteja Šimundžo in najboljšega branilca lige Žana Karničnika, bodo prvič letos zaigrali na domači zelenici. V sredo so izgubili v Stožicah zaostalo tekmo 17. kroga proti Olimpiji. Na trenerskem položaju je debitiral Damir Čontala. Usoda je hotela, da ima na začetku poti opravka le z ljubljanskimi tekmeci.

Tokrat prihaja v Mursko Soboto Bravo, katerega vodi Dejan Grabić, po odhodu Šimundže "samotar" v slovenskem prvenstvu, kar se tiče trenerjev, ki že več sezon neprekinjeno vodijo isti klub. Šiškarji prihajajo v Prekmurje brez kaznovanega Matije Kavčiča, a s kar nekaj zanimivimi novinci, ki bodo skušali v ekipi nadomestiti izgubo Vanje Drkušića in Sandija Ogrinca. Krstne nastope v 1. SNL pa velja pričakovati tudi v enajsterici Mure, ki bi lahko za razliko od srede, ko je neuspešno lovila točke v Ljubljani, doživela nekaj sprememb.

Maribor ni premagal Olimpije že dve leti in pol

Olimpija je v sredo vknjižila prvo zmago v letu 2022. Doma je ugnala Muro z 1:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Za večni derbi vedno vlada veliko zanimanje navijačev. Tudi tokrat bi bile tribune objektav Stožicah zagotovo lepo napolnjene, a je odlok države v času povečanega števila okužb z novim koronavirusom število gledalcev, ki si lahko v živo ogledajo spopad največjih slovenskih klubov, zmanjšal na 750. Tako bo največji spektakel 1. SNL zelo okrnjen, kar se tiče glasnosti podpore navijačev. Gostujočih iz Maribora, navijaške skupine Viole, sploh ne bo v Stožicah. Tekme v prvi ligi bodo namreč po odločitvi Nogometne zveze Slovenije (NZS) do nadaljnjega potekale brez prisotnosti gostujočih navijačev. Bo to lahko predstavljajo dodaten veter v hrbet gostiteljem, ki po zelo pomembni zmagi nad Muro vstopajo v derbi z načrtom, da prekrižajo načrte še jesenskemu prvaku?

Trener Dino Skender proti Mariboru še ni izkusil grenkobe poraza. Nasploh statistika ni zaveznica vijolic, saj so nazadnje premagali Ljubljančane septembra 2019, še v "normalnih" časih, ko ni bilo težav, povezanih s covid-19, nato pa zaman čakali na zmago kar na osmih tekmah. Trikrat so izgubili, petkrat pa remizirali. V prevetreni zasedbi zmajev ne manjka hrvaških zimskih novincev in povratnikov, največje pozornosti pa bi bil lahko deležen Aljoša Matko, zadnji vijol'čni bojevnik, ki je nepričakovano kot posojen krilni napadalec Hammarbyja do konca sezone okrepil Olimpijo, ne pa nekdanjega kluba iz Maribora, s čimer je poskrbel za ogromno jeze med privrženci 15-kratnih slovenskih prvakov.

Aljoša Matko je pred letom dni, 27. februarja 2021, zatresel mrežo Olimpije. Dvoboj v Ljudskem vrtu se je končal brez zmagovalca (1:1). Njegovi nekdanji soigralci iz Maribora čakajo na zmago nad zmaji že osem tekem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na drugi strani bi lahko dres Maribora v Stožicah, kjer je v jesenskem delu prejšnje sezone navduševal navijače Olimpije, oblekel Đorđe Ivanović. O tem, ali je Srb že pripravljen za nastop od prve minute, bo odločil trener Radovan Karanović. Mariborčani za razliko od Olimpije še niso zaigrali na prvenstveni tekmi v letu 2022, zaradi tega bodo tudi bolj spočiti, v obrambi pa bo na zahtevnem izpitu švedski novinec Max Watson, ki bo skušal zapolniti vrzel, nastalo ob donosnem odhodu Roberta Voloderja, za katerega je član lige MLS iz Kansas Cityja plačal skoraj dva milijona evrov. Derbi se bo začel ob 17.30.

Derbi začelja v Kidričevem

Aluminij lahko z zmago nad Radomljami, neposrednim tekmecem v boju za obstanek, pobegne mlinarjem na +3. Foto: Vid Ponikvar Ponedeljek prinaša derbi začelja, na katerem bi se lahko zaradi pomembnosti srečanja točke štele dvojno. Kidričani bodo brez Emirja Azemovića in Nika Marinška napadali zmago proti zadnjeuvrščenim Radomljanom, ki so v zimskem premoru poskrbeli za številne novosti. Začeli so tesno sodelovati s splitskih Hajdukom, izdatno spremenili igralski kader, trenersko paličico pa po novem vihti donedavni športni direktor Nermin Bašić. Za začetek bo skušal premagati Oskarja Drobneta, ki je pred prevzemom službe v Kidričevem dokaj uspešno v drugi ligi vodil prav Radomljane.

Če bo skušal Aluminij zapluti v bolj mirne vode, bo moral začeti dosegati več zadetkov. Obeta se bitka z ogromnim vložkom. Takšnih tekem bo do konca sezone še ogromno, kar je razlog več, da bodo ljubitelji nogometa v tako izenačeni in nepredvidljivi ligi, kot je 1. SNL, lahko prišli na svoj račun.

Najboljši strelci: 11 – Maks Barišić (Koper),

7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Mustafa Nukić (Olimpija), Kaheem Parris (Koper),

6 – Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Bede Osuji (Koper),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Arnel Jakupović (Domžale), Lovro Maružin (Bravo), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje)

