Bravo in Celje čaka še drugi polčas, Koper na generalki za derbi v Stožicah

Ob 16. uri bodo nogometaši Brava in Celja odigrali drugi polčas 14. kroga prve slovenske nogometne lige, saj je bila sobotna tekma zaradi dežja prekinjena in prestavljena. Ob 17.30 bo na sporedu še zadnje srečanje kroga med Radomljami in Koprom. Vodilna Olimpija je v nedeljo gostovala v Novi Gorici. Gola nismo videli, so pa pred tekmo med navijači padale pesti. Mura je s 4:0 premagala Tabor. Vse štiri gole je zabila že v prvem polčasu. Nogometaši Domžal so v praznem Ljudskem vrtu zadali boleč udarec Mariboru. Zmagali so s 3:0 in na lestvici prehiteli vijolice, ki so po tretjem zaporednem porazu zdaj šeste.

1. SNL, 14. krog: Ponedeljek, 24. oktober:

16.00 Bravo - Celje 1:0 (1:0)

Flakus Bosilj 10.

Tekma je bila v soboto zaradi razmočenega igrišča po prvem polčasu prekinjena, nadaljevanje bo ob 16. uri



17.30 Radomlje - Koper Sobota, 22. oktober: Maribor : Domžale 0:3 (0:1)

Mutavčić 35., Jo. Pišek 48., Jakupović 71.

R.K.: Sikošek 47./Maribor, Kronaveter 52./Maribor Nedelja, 23. oktober:

Tabor : Mura 0:4 (0:4)

Balažič 19., Klepač 25., 33., Beganović 28.



Gorica : Olimpija 0:0 (0:0)

Močno deževje, ki je v soboto zajelo slovensko prestolnico, je krojilo razplet uvodne tekme 14. kroga 1. SNL. Bravo in Celje, edina slovenska prvoligaša, ki sta v tej sezoni premagala vodilno Olimpijo, sta odigrala le prvi polčas, nato pa je bil dvoboj zaradi nemogočih igralnih razmer na stadionu ŽAK prekinjen.

Drugi polčas bo odigran danes ob 16. uri. Šiškarji sicer doma zelo poredko izgubljajo proti Celjanom, to se jim je na šestih tekmah pripetilo le enkrat, kar štirikrat pa so se razveselili zmage. Zanimivo je, da se je zadnjih šest medsebojnih srečanj Celja in Brava vedno končalo z domačo zmago.

Fotogalerija tekme v Ljubljani (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Nogometaše Brava je v vodstvo v 10. minuti popeljal David Flakus Bosilj. Mrežo je zatresel iz neposredne bližine, pred tem je iz rok spolzela žoga vratarju gostov Florijanu Raduhi po strelu Matije Kavčiča. Mladi reprezentant se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL v dresu Šiškarjev, za katere je bil v tej sezoni že dvakrat uspešen v pokalnem tekmovanju.

V nadaljevanju srečanja je razmočeno igrišče nogometašem onemogočilo konkretnejšo igro. Gostje so bili blizu izenačenja v 41. minuti, ko je nekdanji slovenski reprezentant Denis Popović, ki je v polno zadel na zadnjih dveh tekmah Celja, izvajal kot, vratar Brava Gal Lubej Fink je nato žogo preusmeril v prečko.

Generalka Kopra za derbi v Stožicah

Zoran Zeljković je v tej sezoni zelo motiviran proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar Zadnja tekma 14. kroga bo odigrana v domžalskem Športnem parku. Radomlje so se znašle v ogromni rezultatski krizi, brez zmage so kar deset krogov, za nameček so bile neuspešne še v pokalu, kjer so izpadle v obračunu proti zadnjemu finalistu Bravu. Trener Nermin Bašić ostaja prepričan, da bodo nogometni bogovi Radomljanom v prihodnje bolj naklonjeni in bi jih lahko prej ali slej potegnili iz krize, a jih v ponedeljek čaka še kako zahteven opravek.

V goste prihajajo motivirani Koprčani, ki jim mlinarji po skrajno bolečem porazu na Bonifiki (1:3), s katerim so spomladi le nekaj krogov pred koncem izgubili najboljši položaj v boju za naslov, niso ostali v prijetnem spominu. Enkrat so se jim že maščevali, v tej sezoni so doma nadigrali Radomljane s 5:0, zdaj jim želijo prekrižati načrte še v gosteh, s tem pa tudi ohraniti položaj tik pod vrhom, kjer še zdaleč niso rekli zadnje v boju za najvišje mesto. Zmaga jih bo zanimala še toliko bolj, saj jih nato v naslednjem krogu čaka derbi, gostovanje pri vodilni Olimpiji.

V Gorici padale pesti, ne pa goli

Novogoričani so proti Olimpiji osvojili pomembno točko, a bi glede na priložnosti v prvem polčasu lahko tudi več. Je bila pa ljubljanska zasedba precej več pri žogi. Izbranci Mirana Srebrniča so bili konkretni v svojih napadih, a na koncu večinoma naleteli na previsoko oviro v obliki vratarja Matevža Vidovška. Ta je tako še vedno nepremagan v prvi ligi, njegov niz traja 810 minut. Mladenič pa je imel tudi nekaj sreče, saj bi po burni reakciji kaj lahko predčasno končal tekmo v Novi Gorici.

Matevž Vidovšek Foto: Grega Valančič/Sportida Vidovšek je burno reagiral po bližnjem stiku z novogoriškim igralcem Alenom Krajncem in ga udaril z glavo, sodniki pa so tudi o pregledu posnetka ocenili, da je dovolj visoka kazen za to rumeni karton.

V 48. minuti pa so imeli gostujoči igralci lepo priložnost za vodstvo, vendar je osamljeni Timi Max Elšnik z osmih metrov zgrešil cilj s strelom z glavo. Jošt Urbančič je v 74. minuti zadel zunanji del ljubljanske mreže, sicer pa tudi spremembe v eni in drugi ekipi niso posebej vplivale na samo konkretnost igre. V 83. minuti je vendarle Aldair Djalo poskusil s strani, a je Uroš Likar žogo odbil v kot, v nasprotnem napadu pa je Krajnc prišel sam pred Vidovška, a je slednji znova ostal nepremagan.

Pred tekmo v Novi Gorici so se pred stadionom stepli navijači obeh organiziranih skupin, Terror Boys in Green Dragons. Posredovala je policija.

Mura že v prvem polčasu napolnila mrežo Tabora

Visoka zmaga Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Točkovno in napadalno najslabša ekipa lige Tabor je Muro pričakala še precej oslabljena, saj so zaradi poškodb in bolezni manjkali Tom Alen Tolić, Adrian Zeljković, Mihael Briški, Tom Kljun, Andraž Struna, Oguzhan Demirci, Coba Da Costa in Milan Vukotić. Kljub vsem težavam pa si v domačem taboru niso mislili, da bodo že po dobre pol ure lahko zgolj še čakali konec tekme. Takrat je Mura vodila že s 4:0 in je prvič v sezoni nanizala tri ligaške zmage zapovrstjo.

Prvi gol je padel v 19. minuti, ko je po kotu Luke Bobičanca z desne strani na prvo vratnico z glavo spretno zadel Gregor Balažic. Šest minut pozneje je bilo 2:0. Po podaji Mirlinda Dakuja je bil Mihael Klepač sam pred vratarjem Janom Koprivcem in ga rutinirano premagal, tako kot v 27. minuti še Amar Beganović, ki je zadel iz bližine po podaji Žige Kousa z desne strani. Odpor Tabora je bil tako strt, v 31. minuti so imeli gosti novo priložnost, vendar je bil Koprivec na mestu po Dakujevem strelu z glavo. Klepač je v 33. minuti dosegel svoj drugi gol na tekmi po dolgi podaji z desne strani v globino.

Domžalčani so še drugič v tej sezoni premagali Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Polom Maribora v Ljudskem vrtu

Srečanje 14. kroga v Ljudskem vrtu je zaradi kazni disciplinskega sodnika NZS potekalo pred praznimi tribunami. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Domžale so v praznem Ljudskem vrtu, to je posledica nedavnega incidenta, ko jo je na tekmi s Koprom skupil pomočnik glavnega sodnika, v soboto pahnile Maribor v hude težave. Nogometaši v rumenih dresih so z zelo mlado in obetavno zasedbo premagali branilce naslova kar s 3:0, skoraj celoten drugi polčas pa so imeli na zelenici dva igralca več. Rdeča kartona sta namreč v 47. in 52. minuti, za oba je bil usoden drugi rumeni karton, prejela nogometaša Maribora Gregor Sikošek in Rok Kronaveter.

Maribor, ki je za razliko od poraza na večnem derbiju v Stožicah v začetno enajsterico uvrstil pet novih igralcev, je znova razočaral navijače. Še tretjič zapored je izgubil brez doseženega zadetka. Na zadnjih treh tekmah je v okvir vrat tekmeca usmeril le en samcat strel! Proti Kopru enega, proti Olimpiji in Domžalam pa niti enega. Domžalčani so za razliko od nenevarnih Mariborčanov v Ljudskem vrtu v okvir vrat usmerili 12 strelov, trije pa so zatresli mrežo Ažbeta Juga.

Domžalčani so povedli v 35. minuti, ko je po mojstrski akciji v polno zadel Mirko Mutavčić. Gostje so dopadljivo akcijo začeli s kota. Izvedel ga je Janez Pišek, podal po tleh, nato pa je žoga po tem, ko sta jo dvakrat spretno preskočila domžalska nogometaša in s tem zmedla mariborsko obrambo, počasi pripotovala do roba kazenskega prostora. Tam se je Mutavčiću ponudila priložnost za neposreden strel. Branilec se je izkazal in z natančnim strelom matiral Ažbeta Juga. Mladi Primorec si iz spoštovanja do nekdanjega kluba, je namreč nekdanji nogometaš Maribora, pri proslavljanju zadetka ni dal duška.

Fotogalerija s tekme v Mariboru (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

V 48. minuti je prednost Domžalčanov, ki jih vodi nekdanji strateg Maribora Simon Rožman, podvojil 20-letni Jošt Pišek. Z izjemno izvedbo prostega strela je poskrbel za strelski prvenec v 1. SNL.

Sledilo je obdobje, v katerem so Domžalčani z dvema igralcema več zlahka nadzorovali potek dogodkov na igrišču. Benjamina Markuša v 60. minuti ni veliko delilo od zadetka, v 71. minuti pa je Arnel Jakupović popeljal dvakratne državne prvake do vodstva s 3:0! Pred tem je Ažbe Jug preprečil zadetek Nicku Percu, najbližje žogi pa je bil napadalec iz Avstrije. Do konca srečanja bi lahko Domžalčani še nekajkrat zatresli mrežo, a se je na vratih prvakov izkazal Jug.

Simon Rožman, nekdanji trener Maribora, je tako še drugič v tej sezoni vzel mero vijolicam. Ko je Mariborčane premagal v 5. krogu, je poskrbel za ogromne spremembe pri vijolicah, saj je trenerski položaj zapustil Radovan Karanović.