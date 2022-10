Aluminij z deveto zmago skočil na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina klubov je imela med tednom pokalne obveznosti, s tekmo Aluminija in Bilj pa se je že v petek popoldne začel 13. krog drugoligaškega tekmovanja. Kidričani so visoko zmagali s 4:0. To je njihova deveta zmaga v sezoni. Pred tem krogom vodilna Krka bo v nedeljo gostovala pri Iliriji.