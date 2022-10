Olimpija v pokalu z Ljutomerom, Maribor s Krko, žreb jo je zagodel Celju in Muri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani so danes izžrebali pare tretjega kroga oziroma šestnajstine finala nogometnega pokala Pivovarna Union. Olimpija, vodilna ekipa v Prvi ligi Telemach, se bo za vstop med 16 najboljših pomerila s tretjeligaškim klubom Avto Rajh Ljutomer, branilca naslova, Koper, prav tako čaka tretjeligaš, Cirkulane, Mariborčane pa Krka. V 3. krogu se bo poslovil eden izmed favoritov za pokalni naslov, saj se bosta v neposrednem obračunu udarila Celje in Mura. Pred 1/16 finala sta izmed prvoligaških ekip izpadla Gorica in Radomlje.