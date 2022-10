V drugem krogu slovenskega pokalnega tekmovanja nastopa 64 klubov, med njimi tudi vsi najboljši klubi v državi. Domžale so v torek popoldne s 3:1 premagale Ilirijo, Maribor pa s kar 9:0 nižjeligaša Limbuš-Pekre. Še višjo zmago, z 11:0, je dosegel Aluminij. Olimpijo čaka v sredo domača tekma z Ivančno Gorico. Branilec pokalnega naslova Koper se bo v sosedskem derbiju spopadel z Izolo. Žreb je v MNZ Ljubljana zakuhal prvoligaški spopad med Radomljami in Bravom.

Maribor si je vsaj malo zacelil rane po porazu na sobotnem ligaškem večnem derbiju prve lige. V drugem krogu slovenskega pokala je premagal četrtoligaša Limbuš-Pekre. Bilo je 9:0. Štiri gole je zabil Marin Laušić, svojega prvega za vijoličaste pa nigerijski napadalec Rafiu Kayode Ishaq, medtem ko je prvega članskega 18-letni Marcos Tavares mlajši. Še višjo zmago pa so dosegli nogometaši drugoligaškega Aluminija. Zadnjeuvrščeno ekipo super lige MNZ Ptuj ŠD Bukovci so premagali z 11:0.

Prvi pokalni korak: @nkmaribor - Marles hiše 9:0 (5:0)



⚽️⚽️⚽️⚽️ Laušić

⚽️ Božić

⚽️ Brnić

⚽️ Ishaq Rafiu

⚽️ Sirk

⚽️ Tavares#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/PL6OZAQETW — NK Maribor (@nkmaribor) October 18, 2022

Prvi klub, ki si je zagotovil nastop v tretjem krogu in se tako uvrstil med 32 najboljših, je Celje (že 28. septembra). Slovenski prvaki iz leta 2020 so v drugem krogu brez težav na stadionu Z'dežele napolnili mrežo gostom iz Slovenskih Konjic. Zmagali so s 5:0, med strelce pa so se vpisali Gregor Bajde (dvakrat), Damjan Vuklišević, Bi Nene Junior Gbamble in Tin Matić. Bajde je z osmimi goli prvi strelec pokalnega tekmovanja.

V 1/16 finala so se prejšnji teden uvrstili še Rogaška, ki pod vodstvom Oskarja Drobneta v drugi ligi niza zmage, kranjski Triglav in Britof.

Spremenjen sistem pokalnega tekmovanja

Koprčane, ki v tej sezoni branijo pokalni naslov, čaka v drugem krogu sosedski derbi pri nižjeligašu Izoli. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sezoni 2021/22 je bilo v pokalnem tekmovanju odigranih vsega skupaj 11 tekem. Lovoriko je osvojil Koper, ki je v finalu ugnal Bravo. Tako malo pokalnih tekem v obdobju državne samostojnosti na sončni strani Alp še ni bilo. Ker je nastopilo tako malo ekip (štiri najboljše, ki so zastopale Slovenijo v Evropi, so se pridružile šele v drugem krogu), v izločilnem delu pa je bila vedno odigrana le ena tekma, ljubitelji pokala niso mogli priti na svoj račun. Izostale so senzacije, pogosto atraktivna gostovanja "velikanov" pri nižjeligaških klubih.

V tej sezoni je bistveno drugače. Krovna zveza je sprejela načrt o reorganizaciji pokalnega tekmovanja, v katerem je zelo pestro. Že v prvem krogu je igralo kar 120 klubov, med njimi tudi šest prvoligašev. Ravno tistih, ki si niso zagotovili nastopa v Evropi. Počivali so torej prvak Maribor, pokalni zmagovalec Koper, Olimpija in Mura, ki pa se pokalnemu tekmovanju priključujejo v drugem krogu.

Edini prvoligaš, ki ni bil kos uvodnemu pokalnemu izzivu, je bila Gorica. V sosedskem spopadu je po izvajanju 11-metrovk izpadla proti Vipavi in tako nepričakovano hitro končala pokalno tekmovanje.

V začetnem delu tekmovanja, v predkrogu in uvodnih dveh krogih, so tekmovanja, izvedena po regionalnem ključu, znotraj posamezne MNZ, zato gostovanja niso preveč oddaljena. No, od tretjega kroga dalje, ko bo v igri za lovoriko še 32 klubov, pa bo bistveno drugače.

NZS se je za omenjene spremembe odločila v želji po večji popularizaciji nogometa. Tudi v krajih, kjer se ne igra nogomet najvišje ravni. Tako bo moral prvak, če bo prvoligaš, v prihodnji sezoni za pokalni naslov odigrati najmanj šest tekem. V primeru, če ni igral v Evropi, pa celo sedem. To pa je neprimerljivo več od tega, kar sta morala v prejšnji sezoni v pokalu prestati finalista Koper in Bravo.