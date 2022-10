Legendarni Brazilec s štajerskim srcem prekipeva od ponosa

Odkar je Slovenija samostojna, na sončni strani Alp še ni igral nogometaš, ki bi dosegal toliko zadetkov, kot jih je v bogati karieri pri Mariboru Marcos Tavares. Priljubljeni Brazilec s prepoznavnim nasmehom in velikim srcem je pred petimi meseci sklenil nogometno kariero. Proslavljal jo je ob naslovu državnega prvaka, s še eno kanto, s katerimi se je pogosto družil, a tudi spoznanjem, da je na svojem zadnjem nastopu združil moči s sinom Marcosom mlajšim. Uresničila se mu je velika želja, njegovi sreči ni bilo videti konca.

Mladinec Maribora izkoristil priložnost

V tej sezoni se 38-letni Tavares spopada z izzivi v pisarni. Nogometne čevlje je zamenjal za uglajena oblačila, zdaj tekme Maribora spremlja kot pomočnik športnega direktorja. Kot navijač. V torek je tako spremljal pokalni spopad med Mariborom in nižjeligašem Marles hiše Limbuš Pekre. Vijolice so bile premočne za četrtoligaša, ki so ga v Ljudskem vrtu odpravile z visokih 9:0. Skoraj polovico zadetkov je prispeval mladi Hrvat Marin Laušić, na svoj račun pa je prišel tudi obetavni napadalec, na katerega v mariborskem klubu v prihodnosti še kako računajo.

Prvi pokalni korak: @nkmaribor - Marles hiše 9:0 (5:0)



⚽️⚽️⚽️⚽️ Laušić

⚽️ Božić

⚽️ Brnić

⚽️ Ishaq Rafiu

⚽️ Sirk

⚽️ Tavares#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/PL6OZAQETW — NK Maribor (@nkmaribor) October 18, 2022

V 65. minuti je namesto Marka Božića v igro vstopil Marcos Tavares mlajši, izkoristil priložnost in se vpisal med strelce. Tako je 18-letni mladinec dosegel zadetek na prvi uradni tekmi za člansko zasedbo Maribora in osrečil očeta. "Najbolj od vsega pogrešam adrenalin. Tisti občutek, ko zabiješ gol. Ko v članskem moštvu prvič zadene tvoj sin, so občutki zelo blizu tistim mojim, ki sem jih imel. Zraven pa je seveda še veliko ponosa. Ponosen," je na družbenem omrežju Facebook zapisal strelski rekorder NK Maribor in 1. SNL.

Njegov sin je tako na dvoboju, ki si ga je ogledalo 1.500 obiskovalcev, nadaljeval strelski niz. Še konec prejšnjega tedna je zatresel mrežo Nafte na tekmi mladincev, ki jo je Maribor dobil s 4:0. Mladinsko zasedbo Maribora je prvič namesto Tomaža Petrovića, ki je zapustil položaj, vodil Danijel Širec.

Krznar še verjame v dvojno krono

Damir Krznar bo skušal v soboto premagati Domžale in prekiniti niz dveh zaporednih prvenstvenih porazov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Prikazana energija v prvi in 90. minuti je tisto, kar veseli. Fantje, ki so dobili priložnost, so jo tudi izkoristili. Ob tem pa moramo imeti v mislih, da je pokal vedno pomemben. Klub, kot je Maribor, mora v začetku sezone po obe trofeji. Trenutno smo bolj oddaljeni v prvenstvu, a se ne bomo predali v boju za vrh. Bomo pa storili vse, da tudi v pokalnem tekmovanju pridemo do konca," visokih ciljev kljub nedavnem porazu na večnem derbiju proti Olimpiji, po katerem se je zaostanek branilcev naslova za Ljubljančani povišal na 16 točk, ne skriva trener Damir Krznar.

Mariborčane v soboto čaka prvenstveni spopad z Domžalami. Potekal bo pred praznimi tribunami, zaradi kazni ne bo niti Svena Šoštariča Karića in športnega direktorja Marka Šulerja.