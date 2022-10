Mitrović ni oporekal 11-metrovki, Krznar očital le sramežljivost

Maribor je izgubil še drugi derbi z Olimpijo v sezoni (0:1), pri čemer je bilo razmerje v strelih v okvir vrat 10:0 v prid nasprotnika. Žalostni, a ne na tleh, je v prvem komentarju tekme razlagal trener Damir Krznar: "Prvih 40 minut, dokler smo bili po številu igralcev enakopravni, nam je manjkalo malo poguma, malo odločnosti v fazi napada, v obrambi pa je vse delovalo dobro. Samo malo več bi moralo biti energije, odločnosti v napadu. Ko pa smo ostali z igralcem manj ... Pa lahko samo čestitam svojim fantom. Čestitam svojim fantom za fanatičen, dober, čvrst boj. Držali so se načrta. Veliko napadov Olimpije so prekinili. Seveda ti v takem primeru nasprotnik pripravi priložnost, dve ali tri."

"Bili smo sramežljivi v fazi napada, le to jim zamerim"

Veliko je bilo valjanja po tleh. Rok Kronavater je zato kar nekajkrat dobil glasne žvižge in žaljivo skandiranje s tribun. Foto: Vid Ponikvar A še preden je aktualni prvak ostal brez izključenega Svena Šoštariča Karića, je Olimpija držala žogo (59 odstotkov igralnega časa) in si bolj želela gol. Veliko je bilo prekinitev igre, ko so se vijoličasti valjali po travi. "Meni se je zdelo, kot da imajo oni 13 točk prednosti. Niso veliko tvegali. Jaz sem pričakoval, da bodo, ker so v položaju, ko morajo," je nasprotnika zbodel kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Krznar odgovarja: "Mislim, da moji igralci niso niti enkrat simulirali. To zagotavljam s svojim življenjem. Bili so prekrški, bilo je valjanje, a pretvarjanja ni bilo. Prvih 40 minut smo bili res sramežljivi v fazi napada. Le to jim zamerim. Z igralcem manj pa si težko priigraš pet priložnosti." A zakaj tako sramežljivo, kot pravi Krznar sam? Taktika, da začnejo bolj previdno? "Ne, ne, nikakor. Ritem tekme je bil tak. Ni bil dober, nikakor. Niti z naše strani niti s strani Olimpije. Pričakoval sem hitrejšo igro z obeh strani," je razlog za tako zaspan začetek tekme navedel Krznar.

"Zadela me je in v trebuh in v roko. Sodnik je videl, VAR je videl."

Olimpija je zadela okvir vrat, nekajkrat je branil Ažbe Jug, enkrat pa je z golove črte žogo izbil Gregor Sikošek, še nekaj strelov domače ekipe je le za malo letelo mimo vrat. A tri točke so si Ljubljančani priborili šele z 11-metrovko. Zadel je Mario Kvesić. V kazenskem prostoru je žoga v roko zadela Nemanjo Mitrovića. Prav nekdanji član Olimpije je po tekmi stopil pred novinarje in objektivno ter trezno opisal situacijo. "Škoda, da je sploh prišlo do te situacije. Mi smo v protinapadu izgubili žogo in smo se bili prisiljeno nizko braniti. Želel sem se obrniti, zaščititi, skriti roko, a sem se odprl v telesu in roka mi je malo ostala zunaj. In žoga me je zadela v roko. Zadela me je in v trebuh in v roko. Sodnik je videl, VAR je videl. Tako pač je." Branilec Mitrović je bil sicer z bojem z igralcem manj zadovoljen. "Mislim, da smo dobro stali v obrambi. Škoda je le 11-metrovke, kar je odločilo tekmo. A kar zadeva obrambo v drugem polčasu, je bilo z naše strani kar solidno."

"Prvenstvo je še dolgo. Upanje umira zadnje."

Trenutek, ko je bil odločen derbi. Mario Kvesić je premagal Ažbeta Juga. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odigranih je 13 od 36 tekem prvenstva, razlika med največjima tekmecema pa visokih 16 točk. Za Maribor izgubljeno prvenstvo? "To je veliko. A gledati moramo nase, na svojo igro. V torek imamo tekmo, pokalno. Pomembno za nas. Moramo se dvigniti. In v soboto iskati nove tri točke. Moramo iti iz tekmo v tekmo. Gledati moramo samo nase in pozabiti na lestvico," odgovarja Mitrović. Krznar pa: "Vsekakor ni predaje! Tega v besedišču pravega športnika ni. Ne glede na vse se bomo še naprej borili. Na vsaki tekmi bomo šli na zmago. Prvenstvo je še dolgo. Upanje umira zadnje."

"Maribor ni slabši od Olimpije"

Krznar je zaradi kartonov tekmo spremljal z vrha tribune. V družbi Marcosa Tavaresa. Foto: Vid Ponikvar Še bolj odločen odgovor trenerja Maribora pa na vprašanje, ali je Olimpija trenutno boljša ekipa od Maribora. To kaže razlika na lestvici, ima šest zmag več, dobila je oba derbija, tega torej z razmerjem strelov na gol 10:0. "Ne, zagotovo ne! Oziroma naj bom korekten in pošten: Maribor ni slabši od Olimpije." Krznar je zaradi kartonov tekmo sicer spremljal s tribune. "To je zelo težko, saj nimaš vpliva na tekmo. Pa še predaleč od zelenice si. Ne moreš vplivati na tekmo. Ni ti lahko. Naslednjič bom pametnejši. Ne boste me več slišali, ne bom več stopil prek črte. Upam vsaj. Nikoli ne reci nikoli. A verjamem, da me ne bo nič več tako razburilo. Nekatere stvari pač so, kakršne so, in s tem se moramo sprijazniti." So te besede letale na sodnike? Naslednji večni derbi bo predvidoma 18. februarja.