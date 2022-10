Navijači Olimpije ganili Alberta Riero, Mariborčane bo preganjal VAR

Večni derbi v Ljubljani je napolnil tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji, Olimpija pa je odpor skoraj nenevarnih gostov iz Maribora, ki so celoten drugi polčas odigrali z igralcem manj, strla šele v sodnikovem podaljšku. To je storila z bele točke, na katero je sodnik podobno kot pri rdečem kartonu Svena Šoštariča Karića pokazal šele po intervenciji VAR, kar je poskrbelo za dodatno nezadovoljstvo v taboru Maribora. Zmagovalca je odločil Mario Kvesić, prednost zmajev pred branilci naslova je zrasla na ogromnih +16. Bolj kot na igrišču pa je bilo večkrat pestro na tribunah, kjer so navijači poskrbeli za kar nekaj prekinitev ...

Ljubljana je vendarle dokazala, da je lačna nogometa in domačih spektaklov. Četa Alberta Riere, ki je uvodno tretjino prvenstva zaznamovala z izjemnimi rezultati, pravcatim podvigom glede na vse turbulence, s katerimi se je klub srečeval ob začetku sezone, je končno nastopila pred (bolj) polnimi tribunami. Kar si je navsezadnje tudi zaslužila.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Maribor, foto Vid Ponikvar:

Spomini na večne derbije, ob katerih so bile polne malodane vse tribune stoženskega objekta, so še sveži. Tega vendarle ni bilo, je bila pa skoraj do zadnjega kotička polna osrednja vzhodna tribuna. Ob velikem številu najbolj zvestih navijačev Olimpije in Maribora, Green Dragonsov in Viol, ki so poskrbeli za bučno kuliso, pa je drugi večni derbi v tej sezoni izpolnjeval vse pogoje za spektakel, največji dogodek slovenskega klubskega nogometa.

Olimpija : Maribor 1:0 (0:0) Stadion Stožice, gledalcev 7000, sodniki: Perić, Vukan, Klančnik.

Strelec: 1:0 Kvesić (92./11 m) Olimpija: Vidovšek, Estrada (od 53. Lasickas), Ratnik, Karamatić (od 70. Ziljkić), Crnomarković, Doffo, Elšnik, Sešlar, Rui Pedro, Kvesić, Nukić (od 80. Samuel Pedro).

Maribor: Jug, Mitrović, Šoštarič Karič, Uskoković, Žinič (od 97. Ishaq), Sikošek (od 97. Brnić), Repas, Antolin (od 90. Božić), Tolić (od 73. Vipotnik), Kronaveter, Baturina (od 73. Guerrico). Rumeni kartoni: Sešlar; Mitrović, Guerrico.

Rdeči karton: Šoštarič Karič (45.).

Vidovšek se je vrnil in nadaljeval sanjski niz!

Zeleno-beli, ki v tej sezoni na domači zelenici niso oddali še niti točke, so med vratnicama pozdravili povratnika Matevža Vidovška. Korošca spremlja sanjska statistika, odkar brani za Olimpijo, v 1. SNL sploh še ni bil premagan. Njegovi soigralci so poskrbeli za tako veliko zadetkov in zmag, da so zmaji v večni derbi vstopili z domala neverjetnimi 13 točkami prednosti pred prvakom Mariborom. Po šele 12 krogih!

Foto: Vid Ponikvar

Štajerci so tako lovili enega zadnjih vlakov, da bi se približali zeleno-belim na malce bolj prizanesljivo razliko. Soočeni so bili s pritiskom, trener Damir Krznar zaradi kazni ni mogel voditi ekipe ob igrišču, Olimpija pa se je trudila, da bi čim bolj zadovoljila največje število gledalcev, kar se ga je v tej sezoni zbralo na njenih tekmah v Stožicah.

Previden začetek, nato je Maribor ostal z igralcem manj

Na tribunah je bilo glasno in barvito, na igrišču bistveno manj. Kot da bi pomembnost srečanja prisilila igralce, da vstopijo v tekmo bolj previdno. Ponavadi ta začetna faza hitro mine in ena ali druga ekipa začuti priložnost. Ali najde način, kako preslepiti tekmeca. Tega v prvem polčasu ni bilo, oba slovenska velikana v taktičnem obračunu nista preveč tvegala, razen zadetka Mustafe Nukića, upravičeno razveljavljenega zaradi nedovoljenega položaja, dolgo ni bilo prave priložnosti. Niti udarca v okvir vrat.

No, globoko v sodnikovem podaljšku, ta se je pošteno razvlekel zaradi prekinitve, posledice pirotehničnega šova privržencev Olimpije, po katerem je kar nekaj bakl poletelo na igrišče, navijači pa so ob tem vzklikali neprijazne besede direktorju kluba Igorju Barišiću, se je jeziček na tehtnici le nagnil na stran gostiteljev.

Foto: Vid Ponikvar

Ko je Sven Šoštarič Karić na sredini igrišča nevarno pokosil Ruija Pedra, mu je sodnik Dragoslav Perić pokazal rumeni karton. No, po intervenciji VAR sodnikov, si je prekršek ogledal še enkrat in nato spremenil odločitev. Branilcu Maribora, sinu nekdanjega asa slovenskega nogometa Amirja Karića, je pokazal rdeči karton. Mariborski navijači so bili tako nezadovoljni, da so začeli skandirati proti Nogometni zvezi Slovenije (NZS) in jo povezovali z mafijo. Olimpija je v zadnjih minutah prvega polčasa le prišla do zrelih priložnosti, najprej je cilj zgrešil Mustafa Nukić, v izdihljajih srečanja pa je povratnik Ažbe Jug ubranil še strel Ruija Pedra. Ostalo je pri 0:0, a je Mariborčane tepla misel, kako bodo morali začeti drugi del z igralcem manj.

Navijači znova prekinili dvoboj, nato je Olimpija udarila na polno

Čeprav je imela Olimpija igralca več, v nadaljevanju srečanja sprva ni bilo prepoznati bistvenejše prevlade v igri. Pozornost se je iz zelenice preselila na tribune, zlasti na severno tribuno, kjer so navijači Olimpije priredili nov pirotehnični šov. Znova so odvrgli dobršen del arzenala na zelenico, srečanje je bilo zaradi zamegljenega ozračja znova prekinjeno. Iz zvočnikov je bilo slišati prošnjo uradnega napovedovalca, naj prenehajo z nešportnim početjem, saj bo drugače tekma prekinjena. Zagorelo je tudi na južni tribuni, kjer se je zbralo veliko število mariborskih privržencev.

Foto: Vid Ponikvar

Ko se je dogajanje na najbolj vročih tribunah vendarle umirilo in se je dvoboj nadaljeval, pa je Olimpija stopila na plin. Vse bolj je dišalo po zadetku. Ko je v igro vstopil Almedin Ziljkić, so Ljubljančani postali še nevarnejši, prav po prodoru občasnega reprezentanta BiH po levi strani pa je imel Rui Pedro v 73. minuti izvrstno priložnost. Gledalci so že videli žogo v mreži, a se je na golovi črti izkazal Gregor Sikošek in rešil Maribor. Že v naslednjem napadu pa se je Olimpiji ponudila še lepša priložnost. Mladi reprezentant Svit Sešlar je bil najvišji v skoku, a je vodstvo zmajem preprečil okvir vrat. Goste je rešila prečka.

Jug in prečka reševala Maribor, nato je sodnik pokazal na belo točko

Navijači Olimpije so na derbiju s pomočjo koreografije dali vedeti, kako niso zadovoljni z delom in vizije klubskega vodstva (razkrili so transparente ''Ko klubska bo vizija, tudi v Stožicah ne bo apatija'', in dodali ob napisu ''Rezultati'' kljukico, ''Vzdušje v ekipi'' tudi kljukica, ob ''Klubsko vodstvo'' pa križec. V zadnjih 20 minutah so spremljali stampedo zmajev na vrata Maribora, pri katerem se je zelo izkazal vratar Ažbe Jug. Ljubljančani so zapravljali lepe priložnosti, sledila je še ena krajša prekinitev zaradi pirotehnike, tokrat so jo na igrišče odvrgli navijači Maribora, kmalu za tem pa se je mariborska mreža le zatresla.

Foto: Vid Ponikvar

Najprej je Mario Kvesić namučil vratarja Juga, žoga pa je na poti proti vratom zadela v roko Nemanjo Mitrovića. To je glavnemu sodniku sporočila ekipa VAR, del katere je bil tudi pri navijači Maribora zelo nepriljubljen Matej Jug. Ko si je nato Dragoslav Perić ogledal sporen posnetek in dosodil najstrožjo kazen, so bili v taboru Maribora ogorčeni. Odgovornost za strel je prevzel Mario Kvesić in z natančnim strelom premagal Ažbeta Juga. Zeleno-belim se je nasmihala zmaga, a je bilo potrebno zaradi pogostih prekinitev odigrati še 12-minutni sodnikov podaljšek.

Green Dragons ganili Alberta Riero

Mariborčani so skušali izenačiti, a se jim namera ni posrečila. Končalo se je s sladko zmago Olimpije, o tem, kdo je bil nevarnejši v napadu, je pričalo tudi razmerje 11:0 v strelih, ki so šli v okvir vrat. Maribor je tako zapustil Stožice brez ''izstreljenega'' naboja, zaostanek branilcev naslova za Olimpijo pa se je po 13 krogih povzpel na izdatnih 16 točk.

Foto: Vid Ponikvar

Zmaji so na drugi strani povečali prednost pred Koprom, ki je v soboto le remiziral na primorskem derbiju proti Gorici, vratar Matevž Vidovšek pa je nadaljeval imenitno serijo nepremagljivosti. Vštevši zadnji krog prejšnje sezone traja že 720 minut! Po tekmi pa je sledil še najlepši del, kar se tiče domačega trenerja Alberta Riere, saj so ga Green Dragons prvič po tekmi pozdravili z glasnim skandiranjem. Španec je bil ganjen, vse bolj diši po zelo uspešnem sodelovanju in končni nagradi, prvaku Slovenije.