Zlatko Zahović mu je odprl oči, nato je spravil Stožice v delirij s famoznim sprintom

Dragan Čadikovski je 28. avgusta 2011 po zadetku proti Mariboru (4:1) stekel čez celotno igrišče do navijačev in poskrbel za nepozabni sprint, na katerega se navijači Olimpije radi spomnijo še danes. Foto: Vid Ponikvar

Dragan Čadikovski je stari znanec slovenskih prvoligaških zelenic. Makedonec s slovenskim potnim listom pri 40 letih trenira podmladek Radomelj, kot igralec pa je nosil dres največjih slovenskih klubov. Tudi Maribora in Olimpije, kateri je pred 11 leti pomagal do nepozabne domače zmage v večnem derbiju s 4:1. Takrat se je znesel nad vijolicami, navijači še danes pomnijo njegov sprint, ko je ob proslavljanju zadetka v zanosu sreče rekordno hitro pretekel celotno igrišče in se znašel v objemu navijačev. "Le kdo tega ne bi pozabil," se je nasmehnil, ko se je na našo prošnjo preselil v leto 2011. V obdobje, ko je užival kot nogometaš Olimpije in mu je bilo žal, da ni osvojil nobene lovorike.

"Derbi je vedno nepredvidljiv, glede na preteklost pa je po moje vedno favorit Maribor," razmišlja Zlatko Zahović, velikan slovenskega nogometa, ki je kot športni direktor NK Maribor v 1. SNL zelo redko izgubljal v Stožicah. Na večnih derbijih je z vijolicami gostoval 21-krat, devetkrat zmagal, izgubil pa le dvakrat.

Nepozabno slavje Dragana Čadikovskega po zadetku v 34. minuti, s katerim je Olimpija povedla z 2:0. Foto: Vid Ponikvar

Najvišji poraz je doživel 28. avgusta 2011, ko je Maribor izgubil kar z 1:4. Tudi po zaslugi nekdanjega varovanca Dragana Čadikovskega, ki je prispeval zadetek in asistenco ter zaznamoval dvoboj z nepozabnim slavjem po golu.

"Slovenska Barcelona" nadigrala "utrujeni" Maribor

Dvoboj v Stožicah je bil odigran le tri dni po zgodovinskem preboju Maribora v skupinski del evropske lige. Takrat so si izbranci Darka Milaniča z remijem na Škotskem proti Glasgow Rangers (1:1) zagotovili dolgo in donosno evropsko jesen. Veselje je bilo nepopisno, v Stožice je prišlo ogromno navijačev iz mesta ob Dravi. Niso hoteli zamuditi največjega spopada slovenskega klubskega nogometa med Mariborom in Olimpijo, ki je takrat plenila pozornost pod trenersko taktirko Dušana Kosića.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Mariborom (4:1), foto Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida:

Olimpija je igrala tako všečno in napadalno, da se jo je oprijel celo vzdevek "slovenske Barcelone". Vseeno pa ji je nekaj manjkalo. V domačem prvenstvu ni in ni mogla premagati Maribor. Odkar se je leta 2009 v novi klubski preobleki vrnila med slovensko elito, sploh še ni premagala vijolic. Dolgo je čakala na prvo zmago v večnem derbiju. Dočakala jo je šele na deveti tekmi, konec avgusta 2011, ko je povsem zasenčila Mariborčane.

Zmagala je s 4:1, že po prvem polčasu pa vodila s 3:0. Privrženci Štajercev, ki so v Stožicah dražili ljubljansko občinstvo s sporočilom "Pozdrav slovenski Barceloni iz lige Evropa", so doživeli šok, a vse skupaj pojasnjevali s preveliko utrujenostjo po proslavljanju ogromnega evropskega uspeha na Škotskem.

Darko Milanič se je v Glasgowu podpisal pod zgodovinski uspeh Maribora, le tri dni pozneje pa doživel najhujši poraz v karieri na večnih derbijih v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar

"Ne vem, ali so bili resnično utrujeni od proslavljanja, a mi smo izkoristili trenutek, odigrali vrhunsko tekmo in nadigrali Maribor. Derbiji so takšne tekme, na katerih ni izgovorov o tem, ali si utrujen ali ne. To preprosto ni možno," je Čadikovski, ki je takrat odigral zelo dobro predstavo, katero je kronal z zadetkom in asistenco, prepričan, da so takrat Mariborčani zaigrali na polno, a preprosto naleteli na premočnega tekmeca. "To je bila vrhunska tekma. Vrhunsko doživetje, navijanje, stadion je bil poln. Užival sem."

Imel je zanimivo debato z Vršičem

"Poln stadion, večerna tekma, zmaga s 4:1, moj zadetek. Bi si lahko sploh še želel kaj lepšega?," se Dragan Čadikovski, priljubljeni Makedonec s slovenskim potnim listom, še danes rad spominja ene najljubših tekem v karieri. Foto: Vid Ponikvar Kar se tiče znamenitega sprinta po njegovemu zadetku v 34. minuti, se znajo navijači Olimpije še danes pošaliti, da je korpulenten napadalec po njem pritekel na drugo stran k navijačem z najhitrejšim sprintom v karieri. "Moj sprint? Le kdo ga ne bi pozabil. To je bilo zaradi zbadanja z Daretom Vršičem, ko sva se malce 'dajala' preko Facebooka. Potekala je zanimiva debata," se je zasmejal Čadikovski.

"Vrša je sicer moj dober prijatelj," se rad spominja obdobja, ko je delil slačilnico z Daretom Vršičem, enim izmed bolj slovitih slovenskih nogometnih imen, ki so v preteklosti nosili tako dres Olimpije kot tudi Maribora in na večnih derbijih dosegali zadetke za oba kluba. Nekdanji slovenski reprezentant iz Apač je tako na tej tekmi, odigrani konec avgusta 2011, postavil končni rezultat 4:1.

Čadikovski je ponosen, da je lahko takrat pomagal Olimpiji do tako odmevne zmage. "Odtekel sem do navijačev, želel sem proslaviti zadetek z njimi. Večni derbi ni kar tako. Ta tekma mi bo ostala v prekrasnem spominu. Vesel sem, da sem bil del nje. Poln stadion, večerna tekma, zmaga s 4:1, moj zadetek. Bi si lahko sploh še želel kaj lepšega? Največji poklon pa doživljam, ker se ljudje še danes spominjajo te tekme. To je res lepo slišati. Vse bi dal, da bi se še enkrat ponovila. Pa da še enkrat zabijem gol in stečem do navijačev,'' je doživeto obujal spomine na eno najljubših tekem v pestri karieri, v kateri si ni služil nogometnega kruha le v Sloveniji, ampak tudi Rusiji, Srbiji, Južni Koreji, BiH in še kje, obenem pa je osemkrat zaigral še za člansko reprezentanco Severne Makedonije.

Navijači Maribora so pred 11 leti namenili ljubljanskemu občinstvu prav poseben pozdrav. Foto: Vid Ponikvar

Dunajsko Austrio so imeli že na pladnju

Žal mu je, da Olimpija s takratno zasedbo pod vodstvom Dušana Kosića ni dosegla odmevnejšega uspeha v Evropi. Foto: Vid Ponikvar Svojčas je spadal med boljše napadalce 1. SNL. Milenko Ačimović, takratni športni direktor Olimpije, ga je pred 11 leti prepoznal kot dodano vrednost ljubljanskemu moštvu.

"Takrat je imela Olimpija vrhunsko zasedbo. Žal mi je, da ni ostala dlje časa skupaj in osvojila naslova. Zdi se mi, da ne bo imela Olimpija nikoli več takšne kvalitete. Trener Dušan Kosić je že takrat dokazal, da je iz pravega testa. To, kar je pozneje naredil s Celjem, je bil zgodovinski uspeh. Njegova zgodba s Celjem predstavlja pravšnjo pot uspeha za slovenskega trenerja. Vem, zdaj trenira Tabor in se bori za obstanek. Kaj bi, takšno je pač življenje. Po tako vrhunski epizodi v Celju, ko doživiš tak uspeh, ti resnično ni lahko kot trenerju. Pa veste, kaj pravijo. Da je vse za nekaj dobro. Mi je pa všeč, da mu Škero (Davor Škerjanc, direktor Tabora, op. p.) še naprej zaupa," je omenil še nekdanjega soigralca Davorja Škerjanca, s katerim je igral za Olimpijo. Sodelovala sta tudi na tisti znameniti tekmi, ko je Olimpija zmagala s 4:1. Škerjanc je direktor Tabora, Kosić pa kljub skromnim rezultatom in zadnjem mestu na lestvici uživa njegovo podporo.

"Takrat smo imeli fenomenalno ekipo. Sreten (Sreten Sretenović), Džafa (Elvis Džafić), Lovro (Anej Lovrečič), Omladič (Nik Omladič), Bobo (Boban Jović), Vrša (Dare Vršič), če samo naštejem nekaj igralcev … To je bila čudovita zasedba, čudovita druščina. Res škoda, da se nam ni izšlo. Lahko bi bili tudi evropska Olimpija. Imeli smo Austrio na pladnju, na Dunaju izenačili na 2:2, a je nato ruski sodnik piskal 11-metrovko za Dunajčane, ki je ni bilo," se spominja enega najbolj grenkih evropskih porazov Olimpije, ki je izpadla v kvalifikacijah za ligo Europo po remiju z Austrio v Ljubljani z 1:1 in porazom na Dunaju z 2:3.

Navijači Olimpije so v večini sezone 2011/12 lahko uživali v všečnem in napadalnem nogometu pod taktirko Dušana Kosića. Foto: Vid Ponikvar

"Takrat smo bili konkurenčni, Maribor pa je imel vrhunsko ekipo, ki je uživala stoodstotno podporo Zlatka Zahovića, Darka Milaniča in mesta Maribor. Na koncu se mu je to obrestovalo. To, kar je Maribor naredil v tem času, bo težko kdaj koli ponovila kakšna ekipa v Sloveniji. No, srčno upam, da bi kdo to ponovil, to slovenski nogomet potrebuje, a bo to težko. Skoraj nemogoče,'' so ga očarali takratni evropski dosežki Maribora, danes že 16-kratnega slovenskega prvaka.

Tista Olimpija je imela vse, kar je potrebno za naslov, a ...

V Ljudski vrt ga je pripeljal Zlatko Zahović in mu pomagal pri pomembnih življenjskih odločitvah. Foto: Vid Ponikvar V karieri je nosil dres številnih slovenskih prvoligašev. Največ sezon je podaril Celju, okusil pa tudi igranje za Maribor, velenjski Rudar, Olimpijo, Koper in Domžale. V prvi ligi je odigral 186 tekem in dosegel 52 zadetkov. Od tega tri v sezoni 2007/08 za Maribor, dva pa v sezoni 2011/12 za Olimpijo.

"Maribor je bil prelomnica v moji karieri. Po Mariboru sem namreč odšel k beograjskemu Partizanu. Odlično sem sodeloval s trenerjem Milkom Djurovskim in športnim direktorjem Zlatkom Zahovićem. Maribor mi je kot klub dal veliko. Ponosen sem, da me je treniral Milko ter da sem imel možnost z Zahovićem govoriti ne le o nogometu, ampak predvsem življenjskih stvareh. Odprl mi je oči in pomagal. Ja, Maribor je pravi evropski klub," se rad spominja sezone 2007/08, po kateri se je odpravil v srbsko prestolnico in oblekel dres Partizana.

Tri leta pozneje ga je nogometna pot pripeljala v Ljubljano. Sprejel je ponudbo Olimpije, ki je takrat pod vodstvom predsednika Izeta Rastoderja želela zgraditi močno ekipo, ki bi bila konkurenčna Mariboru.

Še danes je v stiku s številnimi soigralci, s katerimi si je delil slačilnico Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

''V Ljubljani sem se imel zelo dobro. Zelo mi je bila všeč druščina. Iz te ekipe imam še danes 5-6 prijateljev, s katerimi smo ostali klapa in se še vedno dobivamo. Žal mi je le, da nam ni uspelo kaj osvojiti. Nekaj je manjkalo, škoda. Pa smo imeli pogosto poln stadion, predsednik nam je omogočil izjemne pogoje. Plače so bile redne. Vse, kar je obljubil, je tudi uresničil. Imeli smo vse, kar je potrebno za naslov, a je bil Maribor vendarle pred nami. Moram priznati, da zasluženo," se spominja sezone 2011/12, v kateri je "evropski" Maribor premočno osvojil naslov in zbral 85 točk. Kar 20 več od najbližjega zasledovalca iz Ljubljane.

Od srca bi privoščil "Zokiju" in "Halilu"

Trener Olimpije Albert Riera ima po prvi tretjini prvenstva pred najbližjim zasledovalcem Celjem (s tekmo več) pet točk prednosti, pred Koprom šest, pred Mariborom in Muro pa že 13. Foto: Vid Ponikvar Enajst let pozneje je na lestvici moč uzreti obratno sliko. Tokrat je v ospredju Olimpija, ki ima pred četrtouvrščenim Mariborom kar 13 točk prednosti. "Ne glede na zadnji visoki poraz Olimpije pri Bravu (1:6, op. p.) lahko rečem, da v Sloveniji že dolgo nisem spremljal ekipe, ki bi navduševala konstantno s tako dobrimi igrami. Dobro, lahko se spominjamo prvega derbija v Mariboru, ko je vratar Vidovšek pri 0:0 ubranil nekaj 'zicerjev' in reševal Olimpijo, kar je nato ekipi dalo stabilnost," je opozoril na začetek večnega derbija v Ljudskem vrtu, ki ga je Olimpija dobila z 2:0, a si je nekaj nevarnih priložnosti priigral tudi Maribor.

"Olimpija je resnično prvi favorit za naslov, čeprav ne bi nikoli odpisoval drugih. Tako Kopra, Mure, Celja kot tudi Maribora. Maribor je vedno Maribor, kar pa se tiče Kopra, ki je bil blizu naslova že v prejšnji sezoni, pa bi mojima prijateljema Zokiju in Halilu (trener Kopra Zoran Zeljković in njegov pomočnik Denis Halilović, op. p.) od srca privoščil, da bi postala prvaka. Čeprav … Olimpijo odlikujeta stalnost igre in rezultatov ter kakovost na višji ravni. A nikoli ne veš. Ko so bili Celjani leta 2020 prvaki, so zaostajali že 13 točk za Mariborom. Ali pa Mura sezono pozneje, pa se je nato vse obrnilo," je prepričan, da bi bilo lahko v boju za prvaka v Sloveniji kljub otipljivi prednosti Olimpije še zanimivo in nepredvidljivo. Vendarle bodo klubi do konca odigrali še 24 krogov.

Šesti čut mu sporoča, da Maribor danes ne bo izgubil

Jasmin Handanović je kot vratar Maribora v Stožicah le enkrat prejel štiri zadetke. Pred 11 leti v večnem derbiju, ko je izgubil z 1:4. Danes bo stiskal pesti za vijolice, da zaostanek za Olimpijo znižajo na 10 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Star je 40 let. Je le nekaj mesecev starejši od trenerja Olimpije Alberta Riere, katerega zelo spoštuje. Tudi sam se ukvarja s trenerskim poslom, za zdaj je osredotočen na mlajše kategorije. Dela v Radomlju, kjer vodi zasedbo do 17 let. V Radomlje se vozi vsak dan iz Celja, kjer tudi živi, danes pa se bo verjetno iz knežjega mesta podal v Stožice in si večni derbi ogledal v živo.

Kakšna je njegova napoved? "Maribor ne bo izgubil. Daj bog, da bi bilo čim več zadetkov. Da bi bilo npr. 4:4. Potem bi občinstvo uživalo. Da bi padlo čim več zadetkov in ne bi bilo poškodb. Rad bi, da danes zmaga nogomet," mu šesti čut sporoča, da Maribor zvečer v Stožicah ne bo izgubil, s tem pa bi lahko vijolice poskrbele, da se zaostanek 13 točk za Olimpijo ne bo povišal.

Na derbiju (4:1) se je med strelce za Olimpijo vpisal tudi Dare Vršič, ki je pred davnimi leti v slovenski izbrani vrsti sodeloval tudi z Josipom Iličićem, povratnikom v vrste NK Maribor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prepričan je, da je prihod Josipa Iličića, čeprav še nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem na igrišču, zelo pomagal Mariboru. "Že njegova prisotnost na treningu, njegova profesionalnost, je Mariboru prinesla novo, višjo raven razmišljanja. Neko zmagovalno miselnost. Zato pričakujem dokaj enakovreden derbi, na katerem pa Maribor ne bo izgubil," je ponovil 40-letni Makedonec s slovenskim srcem, ki danes noče zamuditi največjega spektakla, kar ga lahko ponudi slovenski klubski nogomet. Ko bo stopil na Stožice, se bo zagotovil spomnil na prigode izpred 11 let, ko jo je kot napadalec zmajev zagodel Mariboru in poskrbel za enega najbolj famoznih proslavljanj zadetkov v zgodovini večnih derbijev.