Po Olimpiji, ki je na daljši novinarski konferenci obširno o derbiju in dogajanju v klubu spregovorila že v četrtek, so v petek Ljudski vrt za sedmo silo odprli še v NK Maribor. Zanje je derbi še pomembnejši, saj imajo 13 točk zaostanka za vodilnimi Ljubljančani. "Maribor na vsaki tekmi cilja na zmago. Gre za derbi dveh najboljših ekip. Zmaga je tisto, kar nas zanima. Pogled na lestvico bi nas lahko motil, imel nasproten učinek. Zato se osredotočamo samo na tekmo," je poudaril trener vijoličastih Damir Krznar, ki sicer zaradi dveh rumenih kartonov tekme ne bo smel voditi s klopi. Enajsterico na terenu bosta tako vodila Aleš Mertelj in Mihael Mikić.

"Njihova napadalna vrsta zahteva spoštovanje. Do tekme z Bravom so bili zelo zanesljivi tudi v obrambi. Gre za dobro sestavljeno ekipo, pri kateri bi bilo zmotno, da bi se dodatno posvetili komu izmed posameznikov. Potrebujemo timsko predstavo, s stabilnostjo v obrambi." Podobno kot trener Olimpije Albert Riera tudi on več o nasprotniku ni želel govoriti. "Osredotočamo se na svojo igro, na to, kar dobro delamo in kar moramo popraviti. " Kot pred derbiji vedno govorijo, je tokrat tudi hrvaški strateg: "Lestvica ne šteje, forma ne šteje. Na derbiju se lahko zgodi karkoli."

Jug: Okrevanje je bilo uspešno. Moštvu sem znova na voljo.

Ažbe Jug Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri Olimpiji je blizu vrnitve prvi vratar Matevž Vidovšek. Ko z njim na začetku sezone klub iz Stožic ni dobival golov, je zmagoval. Tudi v Ljudskem vrtu, kjer je bilo avgusta 0:2. Še dlje pa prvega vratarja čakajo Štajerci. Ažbe Jug se je poškodoval v lanski sezoni, a zdaj že normalno trenira in je po izključitvi Sama Pridgarja na tekmi s Koprom stopil med vratnici. "Zdaj je to neprijetno obdobje za mano in vesel sem, da sem spet lahko na igrišču. Po vsem, kar se je zgodilo, imam dodaten motiv, da skupaj napišemo novo, uspešno zgodbo," je poudaril 30-letnik.

Krznar sicer ni želel povedati, kdo bo dejansko branil na derbiju. Tukaj sta še Marko Zalokar in Menno Bergsen, ki je zadnji tekmi izpustil zaradi poškodbe gležnja. "Počakati moramo do zadnjega treninga. Imamo sladke skrbi. Nimamo slabih, izbiramo med dobrimi rešitvami. Prvo odločitev prepuščam trenerju vratarjev. Hierarhija je znana, Jug je prvi vratar, Bergsen drugi, Zalokar in Pridgar sta naslednja kandidata v enakovrednem boju za mesta v ekipi. Vsi štirje delajo zavzeto, nehvaležno je nekoga pustiti izven kadra. Jug je naš prvi vratar, do trenutka, dokler ni ustrezno pripravljen, pa je v prednosti Bergsen."

Ažbe Jug Foto: Vid Ponikvar "Tri tedne treniram s polno obremenitvijo, bolečin v rami pa ni. To je najbolj pomembno. Z vsakim dodatnim treningom in tekmo pa razumljivo pridobiš tiste, od prej prisotne vratarske občutke. Okrevanje je bilo uspešno. Moštvu sem znova na voljo. Trener pa je tisti, ki bo odločil, kdo bo dobil priložnost. V derbiju nas čaka zahtevna naloga, a verjamem, da lahko začnemo novo, uspešno serijo in spremenimo podobo lestvice," je še povedal Jug.

Vrača se Watson, Milec čez tekmo ali dve

Slovesni sprejem ob vrnitvi Josipa Iličića Foto: NK Maribor

V postavo Maribora se po poškodbi vrača branilec Max Watson. Blizu vrnitvi je Martin Milec, a na derbiju še ne bo igral. "Milec je že v kadru, verjamem, da mu bomo lahko ponudili minutažo na naslednjih tekmah. Optimistično gledano morda že v pokalu naslednji teden," pravi trener. Zaradi poškodbe mišice bo v soboto odsoten Vladan Vidaković. Na nastop Josipa Iličića pa bo treba še počakati. "Ima težave z Ahilovo tetivo. To je manjša ovira, zaradi katere moramo biti pazljivi. Večji del treninga sicer lahko opravi. Pričakujem in verjamem, da bomo nanj lahko računali čez dva, tri tedne." Krstni nastop za aktualne prvake še naprej čaka nigerijski napadalec Ishaq Kayode Rafiu.

Jan Repas Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je v prejšnjih štirih sezonah dobil samo tri ligaške derbije, izgubil je tudi prvega v letošnji sezoni. V Stožicah je nazadnje zmagal septembra 2019, ko je bilo 2:4. Takrat je dvakrat v polno zadel Rok Kronaveter. Na to temo je odgovarjal Jan Repas: "Vemo, da na zadnjih derbijih nismo bili zelo uspešni, sploh v Ljubljani. A rezultatsko krivuljo želimo obrniti. Vemo, da je zaostanek velik, zato bomo naredili vse, da tekmo zmagamo. Prvenstvo je pa še dolgo. Vsaka ekipa ima vzpone in padce. Upam, da je bil naš padec tekma proti Kopru." Ja, tako kot Olimpija, ki je v minulem krogu s kar 1:6 izgubila z Bravom, na derbi tudi Maribor prihaja s popotnico poraza.

Koper jih je z evrogolom Žana Benedičiča premagal z 1:0. Tekmo je sicer zaznamovala prekinitev zaradi neprimernega obnašanja navijačev, in sicer po nekaj spornih sodniških odločitvah za Mariborčane. Kazen je že prišla: Maribor bo domačo tekmo z Domžalami 22. oktobra v sklopu 14. kroga igral pred praznimi tribunami.