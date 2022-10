Provokacij za Štajerca Tima Maxa Elšnika pred derbijem z Mariborom ni več: "Običajno se za druge ne konča dobro." Res je z Olimpijo izgubil en sam ligaški derbi. In v zmago verjame tudi to soboto, ko se bo zgodil derbi 13. kroga. "Pričakujem, da bomo Maribor premagali in s tem odgovorili na poraz v Šiški." Minuli konec tedna jih je Bravo šokiral s 6:1. "Moraš izgubiti nekaj tekem. Vesel sem, da smo jih izgubili pred derbijem," je v globokem nagovoru novinarjem dejal Albert Riera.

Elšnik in Riera sta spregovorila o zadnjem porazu in derbiju z Mariborom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Trener Olimpije Albert Riera, navdušen nad številčnim obiskom novinarjev na novinarski konferenci pred derbijem z Mariborom, pravi, da priprave nanj niso nič drugačne kot na vsako drugo tekmo. "Ni razlike, ali igramo z Bravom, Gorico ali Mariborom." Poraz v zadnjem krogu z Bravom (1:6) v slačilnico ni vnesel nemira. "Dobro smo. Včeraj smo šli skupaj nekaj pojest. Imeli smo se fino. Pripravljeni smo na Maribor," sporoča kapetan in prvi zvezdnik vodilne ekipe prve lige 24-letni Timi Max Elšnik. "Pričakujem, da bomo Maribor premagali in s tem odgovorili na poraz v Šiški." O porazu ne razmišljajo več. Tudi poraz v Celju ni pustil posledic, dodaja Elšnik. "Imamo zdravo ekipo, zdrav karakter. Tudi med tekmami smo že zaostajali, a pokazali, da se ob zaostanku lahko vrnemo."

Za Elšnika, Štajerca, igranje v dresu Olimpije proti Mariboru ni nič posebnega. Tudi provokacij ni več. "Zdaj sem že toliko časa tukaj, da je šlo že desetkrat 'čez', pa se običajno ni dobro končalo za preostale. Mislim, da je statistika kar precej na moji strani." Odkar Elšnik igra za Olimpijo (januar 2020), je Maribor dobil le enega od 11 ligaških derbijev.

Španski trener na klopi Olimpije je poudaril, da se je treba v dobro slovenskega nogometa bolj osredotočati na sam nogomet. Pri tem je imel najbrž v mislih tudi številne zgodbe in govorice, ki se v nekaterih medijih pojavljajo o delovanju Olimpije in jih je direktor kluba Igor Barišić v drugem delu te novinarske konference odločno zavrnil. "Slovenskemu nogometu, ravni igre v slovenski ligi, bi vsi najbolj pomagali, če bi se zanimali za nogomet, samo za nogomet. In ne za preostale stvari."

Riera: Smo samo ljudje, ne roboti in tudi ne stroji

Bravo jih je minuli konec tedna premagal s 6:1. Posledic ne bo, pravijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Te besede pa so letale tudi na kritične zapise v medijih po visokem porazu v zadnjem krogu. "Smo enaka ekipa, ki je zmagala osem tekem zapored oziroma deset od 12. Na enajstih tekmah, rad bi rekel na 12, smo bili superiorni v primerjavi z nasprotnikom. Mislim, da si pred sezono ni niti en odstotek ljudi mislil, da se to lahko zgodi. A se je zgodilo. Zdaj smo izgubili eno tekmo. Govoril sem, da bomo izgubljali tekme, prejemali gole. To je nogomet. Vsi najboljši klubi na svetu dobivajo gole, izgubljajo in imajo slabe tekme. Smo samo ljudje, ne roboti in tudi ne stroji. Izgubili smo tekmo. Te mlade fante moramo spoštovati, jih podpirati. Lahko imajo eno slabo tekmo. Videl sem veliko negativnih komentarjev. Ponavljam: prej nismo bili najboljši in zdaj nismo najslabši. S temi besedami bi rad izrazil podporo našim igralcem. Ne le svojim igralcem, vsem igralcem v tej ligi. In s tem bomo naredili veliko uslugo ligi, ekipam, igralcem, trenerjem."

"Moraš izgubljati! Moraš! Kako se boš drugače kaj naučil?!"

Brez porazov ne gre, pravi Riera. Samo po njih lahko popraviš pomanjkljivosti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Porazi so namreč del športa. Samo z njimi lahko napreduješ, je v daljšem uvodnem govoru novinarjem nadaljeval Riera. "Že po četrti, peti, šesti tekmi sem govoril, da bomo izgubili kakšno tekmo. To je nogomet. Moraš izgubljati! Moraš! Kako se boš drugače kaj naučil?! Če samo zmaguješ, se ne učiš. Moraš izgubiti nekaj tekem. Vesel sem, da smo izgubili pred derbijem. Ker je za trenerja teden pred derbijem najlažji teden. Verjemite mi. S psihološkega vidika mi ni treba igralcev pripravljati. Saj so pripravljeni. Osredotočeni so na tekmo." Po prvem porazu v sezoni, po porazu s Celjem pred mesecem dni, je dejal, da je temu sledil najboljši teden treningov v sezoni. "Ker se učimo iz porazov. Ko pa zmagujemo, se ne osredotočamo na pomanjkljivosti, na stvari, ki jih ne delamo dobro."

"Prepričan sem, da smo najboljša ekipa v ligi"

"Smo najboljša ekipa v ligi." Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kljub visokemu porazu z Bravom igralcem ni očital pristopa. "Odigrali smo obupno tekmo. Rezultat pove vse. Ne moreš pa kriviti igralcev za odnos." In ko smo ga vprašali, kaj jih je ta poraz naučil, odgovarja, da dobivajo preveč golov. Na zadnjih šestih tekmah so jih dobili 15, pred tem na prvih šestih tekmah niso dobili niti enega. "To moramo popraviti. Prepričan sem, da smo najboljša ekipa v ligi. Čeprav smo izgubili z 1:6, smo imeli žogo 64 odstotkov igralnega časa v svoji posesti. Naučil sem se, da moramo dobivati manj golov. Za zmage na začetku sezone je najbolj zaslužno, da nismo dobili nobenega gola. To je bilo ključno." Lažje jim je bilo s prvim vratarjem Matevžem Vidovškom med vratnicami, zdaj ta zaradi poškodbe manjka. A že trenira in je samo še vprašanje časa, kdaj bo spet pripravljen za igro, sporoča Riera.

Elšnik: Ni skrivnosti v slogu igre Maribora

Avgusta je Olimpija na prvem derbiju v sezoni Maribor v Ljudskem vrtu premagala z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

O Mariboru Riera ni želel govoriti. Elšnik je v šali dejal, da pričakuje vijoličast ali bel Maribor. Skrivnosti v prvi ligi, kar se tiče igre, pač ni. "Imajo to neko začetno enajsterico, mogoče igralca, dva več. Ne vidim, da bi nas lahko kako presenetili. Maribor vsi gledamo vse tekme, zato ga že poznamo. In zato trenerju ni težko pripraviti naše ekipe za Maribor. Če pa bi vprašali kakšnega tujca v ekipi, ali pozna Gorico, pa verjetno rekel, da ne. Tudi tekme Barcelone vsi gledamo, medtem ko tekem Osasune pa ne. Ni skrivnosti v slogu igre Maribora."