Direktor Olimpije zgrožen nad nekorektnostjo: Mediji, zakaj takšno sovraštvo?

Igor Barišić je pred večnim derbijem spregovoril o številnih medijskih zapisih, ki so ga zmotili in po njegovem mnenju škodili klubu.

Igor Barišić je pred večnim derbijem spregovoril o številnih medijskih zapisih, ki so ga zmotili in po njegovem mnenju škodili klubu. Foto: Vid Ponikvar

Direktor Nogometnega kluba Olimpija Igor Barišić je pred večnim derbijem z Mariborom predstavil stanje v zmajevem gnezdu. V zadnjem obdobju so ga zmotili številni kritični zapisi v medijih, zaradi katerih je prejemal celo grožnje s smrtjo. Zanikal je govorice o prodaji kluba in javnosti zagotovil, da Olimpiji ne grozi nikakršna kazen Uefe glede morebitnega odvzema točk.

Bliža se večni derbi med Olimpijo in Mariborom, največji klubski spopad, kar jih pozna slovenski nogomet. Dva dni pred srečanjem, ki bi lahko glede na obisk prvoligaških tekem Olimpije nadpovprečno napolnilo tribune Stožic, je pred mikrofon stopil tudi direktor kluba. Igor Barišić, desna roka predsednika Adama Deliusa, je spregovoril o vzdušju v klubu, razkril načrte za prihodnost in ponudil kar nekaj "poslovnih" številk.

"Lahko potrdim, da je z naše strani v klubu vse urejeno. Vodstvo kluba je zelo zadovoljno z rezultati. Nihče ni pričakoval, da bodo po turbulentnem začetku sezone (tik pred začetkom sezone je Robert Prosinečki, ljubljenec navijačev Olimpije, presenetljivo zapustil trenerski stolček, op. p.) tako dobri. Kar zadeva zadnji poraz proti Bravu, so že veliki trenerji govorili, da je bolje enkrat izgubiti z 1:6 kot pa šestkrat z 0:1. Takšne stvari se dogajajo, malce nas je zmotila končna razlika v zadetkih, a v redu. Gremo dalje. Pred nami je derbi, na katerem naj zmaga boljši. Vedno smo bili za fair-play. Trener ima našo podporo, kar pa zadeva druge stvari …" se je na kratko ustavil Bavarec hrvaških korenin, ki pri navijaški skupini Green Dragons že dalj časa velja za nepriljubljeno osebo, nato pa se v nadaljevanju posvetil stvarem, ki so ga kot enega vodilnih funkcionarjev kluba najbolj zmotile.

Direktor Igor Barišić je desna roka predsednika Olimpije Adama Deliusa. Foto: Vid Ponikvar

Zakaj takšno sovraštvo? "Stanje v klubu je torej zelo dobro. Ne dogaja se prav nič negativnega. Vseeno pa so nas v zadnjem času zelo zmotile stvari, ki ste jih sprožili mediji in niste bili korektni do kluba. S kritikami na račun kluba ali vodstva nimam težav, ne razumem pa, zakaj obstaja tako negativna usmerjenost proti Olimpiji. Zakaj takšno sovraštvo? Da se javnosti podajajo tako netočne informacije, zaradi katerih nato prejemam sporočila, grožnje s smrtjo, žaljivke in psovke. In vse to zaradi netočnih medijskih zapisov," se je direktor Olimpije sprehodil skozi vsebine, ki so ga najbolj zmotile.

Ni prejel nobene ponudbe o prevzemu, Olimpija se ne seli v Šiško

Začel je z zapisi o domnevnem zanimanju novih investitorjev za prevzem Olimpije, ki so se pojavili v zadnjih tednih. "V medijih smo bili prodani dvakrat. Najprej Manchester Cityju, nato še Draganu Šolaku (srbski mogotec, ustanovitelj medijske hiše United Group, op. p.). Nikoli nisem imel stikov s katerimkoli predstavnikom Cityja, niti me ni nihče poklical. Gospoda Šolaka osebno sploh ne poznam. Nisem prejel nobene ponudbe. Takšni zapisi niso v korist kluba in so nepotrebni."

Zmotili so ga tudi zapisi, da se bo Olimpija zaradi prenove travnate površine v Stožicah za dalj časa preselila na stadion ŽAK. "Tega ne razumem. Zakaj tako negativne teze? Olimpija je zame največji klub v Sloveniji. Dosegli smo vrhunski rezultat, a smo vseeno deležni neverjetne negativnosti," je potrdil, da Olimpija ostaja v Stožicah, kjer namerava v jesenskem delu odigrati še ogromno pomembnih domačih tekem.

Olimpija od Uefe ni prejela nobenega opomina

Foto: Vid Ponikvar Najbolj so ga zmotili zapisi o domnevni kazni, ki bi jo lahko Olimpija dobila od Uefe in zaradi katere bi izgubila točke v prvenstvu, hkrati pa v prihodnji sezoni ne bi smela zaigrati v Evropi.

"Ta stvar je najhujša od vseh, saj je povzročila kolateralno škodo klubu. Da bo Olimpija izgubila ne vem koliko točk zaradi nekaterih kazni Uefe za igralce? Lahko sprejmemo vse špekulacije, za vse lahko rečemo, to govorijo novinarji, navijači imajo svoje mišljenje, a ne moremo povzročiti takšne škode klubu. To ni v redu. Držimo se raje dejstev. In zakaj bi nam Uefa vzela točke? Tega ne vem. Zaradi tega sem NZS zaprosil za pojasnilo. Kot klub nismo prejeli prav nobenega opomina Uefe. Niti od Fife ali NZS. Če ti v osebnem življenju grozi kakšna kazen in ti hočejo vzeti hišo ali avto, gre zadeva na sodišče, in če tam izgubiš, ostaneš brez ključev. Olimpija pa ni prejela niti enega opomina, a vseeno trdijo, da bomo izgubili točke. Čudno je, da je ta informacija prišla v javnost le nekaj dni pred derbijem z Mariborom," Barišića zanima, zakaj so izbrali ravno ta čas, dodaja pa, da se bo klub na vse skupaj odzval in zahteval pojasnilo.

Olimpijo so lani rešili pred bankrotom

Vodstvo kluba podpira Alberta Riero. Z njegovimi rezultati je zelo zadovoljno. Foto: Vid Ponikvar Ko je Barišić predstavil medijske zapise, ki so ga v zadnjem obdobju najbolj zmotili, se je posvetil pregledu finančnega stanja kluba. "Oktobra 2021 je bil klub pred bankrotom. Pod vprašajem je bila pridobitev licence. Prišli smo kot investitorji, kot novi lastniki, še preden smo uradno prevzeli klub, pa smo že odpravili največje dolgove. Vse z namenom, da Olimpija dobi mir. Teh dolgov pa nismo naredili mi, ampak prejšnje vodstvo. Mi smo rešili klub, vložili zasebni denar. Uradno smo prevzeli klub januarja 2022," je direktor Olimpije pojasnil, da letni proračun kluba znaša 4,5 milijona evrov, po prihodu v klub pa so vanj vložili že od sedem do osem milijonov evrov. Ocena je groba, saj ni hotel govoriti številk na pamet.

"Gremo naprej z nizanjem dejstev. Klub je deset mesecev po našem prihodu prvi na lestvici. Govorimo o nogometu in športu, ne o politiki. Dejstvo je tudi, da je akademija Olimpije najboljša v Sloveniji (na skupni lestvici mladinske in kadetske lige je Olimpija na prvem mestu, op. p.). Pa da nam je Riera padel kot darilo z neba? Ne gre to tako, ljudje moji. V vodstvu smo vedeli, kaj počnemo. Pri nekaterih stvareh smo naredili napake. To priznavamo in se za njih opravičujemo, dejstvo pa je, da je Olimpija prva, s prednostjo šestih toč. In da je akademija najboljša," zagotavlja, da je klub, kar se tiče financ, urejen. Da nobenemu ne zamujajo plače, ne igralcev kot tudi ostalim klubskim delavcem.

"Vsi bomo nekega dne odšli, klub pa bo ostal"

Olimpija je predstavila novo predstavnico kluba za stike z javnostjo Matejo Kos. Foto: Vid Ponikvar Moti ga, da se že vrsto leto okrog Olimpije ustvarja negativno ozračje. "Pa saj nimamo čarobne paličice, da bomo kar naenkrat iz Olimpije naredili AC Milan. Ali pa Bayern. Da je sovraštvo do vodstva kluba pomembnejše kot pa rezultat in lestvica?" ne more razumeti navijačev.

Navedel je primer, kako je v mladih letih navijal za AC Milan. "Pa takrat nisem navijal za Berlusconija in Gallianija (nekdanja predsednik in direktor Milana, op. p.), ampak za Savičevića, Bobana, Maldinija … Nisem navijal za upravo, to so nepomembni ljudje. Vsi bomo nekega dne odšli, klub pa bo ostal. Ne vem, zakaj takšna negativnost," se je še enkrat vprašal direktor. Sporoča, da ne zahteva in ne potrebuje medijske pozornosti ter da se bo vodstvo kluba držalo načrtovane poti.

"Gremo korak za korakom, niti za milimeter ne bomo stopili levo ali desno, čeprav to nekaterim ne ustreza. Lahko izgubimo na naslednjih petih tekmah, takšen je nogomet, kjer se lahko čez noč vse obrne, a kot uprava kluba bomo gledali na to, kaj je najboljše za klub. Še vedno bomo delali pošteno, tako kot smo do zdaj. Nikoli nismo grdo govorili čez kakšen klub v Sloveniji ali koga žalili," pričakuje malce več poštenosti od medijev, da bi se vrnila pozitivna energija.

Za medije sta na novinarski konferenci pred večnim derbijem spregovorila tako direktor Igor Barišić kot tudi športni direktor Goran Boromisa. Foto: Vid Ponikvar

Sramota, da ni niti enega slovenskega kluba v Evropi

"Ljubljana je vendarle eno najlepših evropskih mest in si zasluži evropski nogometni klub. Sramota je, da letos v Sloveniji niti en klub ne igra v Evropi. Mi se trudimo v tej smeri. Tudi po številu mladih slovenskih nogometašev smo v vrhu lige. Pokazali smo, da ne prihajajo igralci iz Osijeka, kot so nam očitali, saj nimamo niti enega. To je absurd. Spremljamo celoten trg, za nas pa je najpomembneje, da igrajo za klub mladi slovenski igralci, kar smo pokazali s Sešlarjem in Ratnikom. Kmalu se jim bo pridružilo še nekaj mladih igralcev," je napovedal dodatno pomladitev ekipe, v kateri že zdaj ne manjka mladih slovenskih igralcev.

Nemalo jih bo dobilo priložnost tudi v soboto, ko bo v Stožicah ob 20.15 veliki derbi med vodilno Olimpijo in aktualnim prvakom Mariborom, ki ju po uvodni tretjini prvenstva ločuje kar 13 točk.