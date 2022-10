Riera bo razmislil o spremembah, vodstvo Olimpije se opravičuje navijačem

To pa je bil pester konec tedna. Koper jo je v derbiju 12. kroga 1. SNL zagodel Mariboru, Josip Iličić pa je s častne tribune Ljudskega vrta namesto želenega proslavljanja zmage spremljal jezo gostiteljev, naperjeno proti sodnikom. Mura je prekinila niz petih zaporednih zmag Celja, Dušan Kosić s Taborom ostaja strup za Domžale, za največje presenečenje pa je poskrbel Bravo. In to kakšno! Šiškarji so se znesli nad vodilno Olimpijo in jo premagali kar s 6:1. Pri Zmajih je odgovornost za poraz prevzel trener Albert Riera. Varovancem je po nepričakovanem debaklu povedal, da je za poraz odgovoren 200-odstotno.

V 12. krogu, ki še ni končan, saj ga bosta danes v derbiju začelja sklenila Radomlje in Gorica, sta bila v ospredju večna tekmeca. Še zadnjič sta se potegovala za točke pred težko pričakovanim večnim derbijem, ki bi lahko prihodnjo soboto (15. oktober ob 20.15) napolnil tribune Stožic. Sodeč po prikazanem, pa v tekmo vseh tekem, kar jih pozna slovenski klubski nogomet, ne bosta vstopila na krilih popolne samozavesti. Na zadnjih tekmah sta doživela huda udarca.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Koprčani največji dobitniki

Disciplinskega sodnika NZS bo po "podaljšanem" dvoboju v Mariboru čakalo veliko dela. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani proti v tej sezoni zelo dobremu Kopru na igrišču niti niso prikazali tako slabe predstave. Na voljo so imeli nekaj priložnosti za vodstvo, a pozitivne energije, ki jo je v Ljudski vrt prinesla vrnitev Josipa Iličića (za zdaj se še ne ve, kdaj se bo nesporni velikan slovenskega nogometa lahko vrnil na igrišče), niso znali kronati z dobrim rezultatom. Za še slabšo voljo so poskrbeli novi incidenti, neprimerno obnašanje mariborskega občinstva, razočaranega nad številnimi odločitvami glavnega sodnika Mateja Juga. Disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) po maratonski tekmi, ki se je nadaljevala po 30-minutni prekinitvi, čaka veliko dela.

Maribor je doživel prvi poraz pod vodstvom Damirja Krznarja v 1. SNL, kar prinaša neprijetno popotnico za naslednji izziv, veliki derbi v Stožicah. V soboto tako do smeha ni bilo Mariborčanom, so pa postali veliki zmagovalci konca tedna Koprčani. Po dragoceni zmagi v Ljudskem vrtu, ki jo je zagotovil evrogol Žana Benedičiča (pri Mariboru ne manjka mnenj, da bi moral biti zadetek zaradi tega, ker je njegov soigralec, ki je bil v nedovoljenem položaju, oviral pogled vratarja Maribora, kar je prek socialnih omrežij izpostavil tudi kapetan vijolic Martin Milec), so se vodilni Olimpiji približali na ''le'' šest točk zaostanka, hkrati pa na lestvici prehiteli Celjane.

Po novem se lahko z najboljšo obrambo v 1. SNL pohvali Koper. Kanarčki so prejeli le deset zadetkov, najmanj izmed vseh, Bravo, naslednji na lestvici, jih je prejel 11. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Riera: Vse je šlo narobe

Zmaji so namreč dan pozneje doživeli katastrofo v Spodnji Šiški, saj so proti Bravu izgubili s teniškim rezultatom 1:6. S tem so zeleno-beli zapravili priložnost, da bi prednost pred branilcem naslova Mariborom povišali na +16, obenem pa pokazali toliko ranljivosti in napak, kot jih pod vodstvom Alberta Riera niso še nikoli.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

''Ni bilo dobro, vse je šlo narobe. Upam, da smo danes prejeli vse zadetke v tej sezoni. Bolje naenkrat kot posebej. Fantom sem po tekmi povedal, da sem 200-odstotno odgovoren za poraz. Jaz organiziram ekipo in povem, kako bomo igrali. Sem prvi, ki se mora naučiti iz tega poraza, in od torka bomo začeli nov teden. Igralcem sem dal dovoljenje, da lahko rečejo, da so izgubili tekmo zaradi mene,'' se je 40-letni Španec posul s pepelom in prevzel odgovornost za rezultatski polom na stadionu ŽAK.

Bravo je na zadnjih petih domačih tekmah z Olimpijo ob gol razliki 11:1 vknjižil tri zmage in dva remija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravu, ki ga je mojstrsko pripravil na dvoboj Dejan Grabić, je čestital za prikazano. ''Bravo je pokazal, da zna dobro pritiskati in igrati, a tudi mi nismo odigrali tako, kot znamo,'' je nekdanji španski reprezentant izpostavil težave prelahkega zapravljanja žog: ''Igramo na način, na kakršnega igramo, in se moramo izboljšati. Še zmeraj smo tista ekipa, ki je zmagala osem tekem zapored, zato še vedno verjamem v nas.''

Proti Mariboru ne bo manjkalo motivacije

Trenerja Olimpije Alberta Riero čaka v naslednjem krogu prvi domači večni derbi v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Ima dovolj izkušenj, da dobro ve, kako bi vedno sladka in prestižna zmaga nad Mariborom ekspresno zacelila rane. S svojim priznanjem, kako je Olimpija izgubila dvoboj v Šiški prav zaradi njegovih taktičnih odločitev, je skušal igralce obvarovati večjih kritik. Zaveda se, da bo v soboto, ko bo v Ljubljano prišel Maribor in iskal morda zadnji vlak za podaljšanje upanja o priključitvi k vrhu (Maribor bi tudi z zmago za Olimpijo še vedno zaostajal ogromnih 10 točk!), potreboval še kako motivirano zasedbo. ''Naslednji na vrsti je derbi z Mariborom in motivacijo bomo zagotovo imeli. Moramo se vrniti in v naslednjem tednu imamo odlično priložnost, da pozabimo na ta poraz,'' sporoča Riera, ki bo tako dočakal prvi domači večni derbi, odkar vodi Olimpijo.

V Ljudskem vrtu se je že veselil, takrat so zmaji zmagali z 2:0. Morda bo konec tedna tudi že nared za nastop prvi vratar Matevž Vidovšek, ki v šestih nastopih v 1. SNL v tej sezoni sploh ni prejel zadetka. Rezervni vratar Olimpije Denis Pintol je na šestih tekmah prejel kar 15 golov, od tega ga je v nedeljo kar trikrat premagal Martin Kramarič in po rekordno visoki domači zmagi Brava nad mestnimi tekmeci (leta 2020 so Šiškarji ugnali Olimpijo v gosteh s 5:0) priznal, kako je odigral najboljšo tekmo v karieri, saj je dosegel prvi hat-trick.

Elšnik: Vsaka ekipa kdaj zapade v krizo

Bravo je na tekmi proti Olimpiji dosegel skoraj polovico vseh zadetkov v tej sezoni (6 od 14). Foto: Grega Valančič/Sportida Stadion z najmanjšo igralno površino v 1. SNL se je še enkrat več izkazal za sila neugodnega za Olimpijo. Na zadnjih petih gostovanjih pri Bravu je osvojila le dve točki. Dosegla je zgolj en zadetek, pa še tega si je Bravo prek Nemanje Jakšića v nedeljo zabil sam, prejela pa jih kar 11! ''Vsaka ekipa v kakšni tekmi zapade v krizo in danes se nam je to zgodilo. Nedopustno je pustiti, da nasprotnik zadene šest golov, je pa res, da smo veseli, da do sedaj v sezoni nismo imeli veliko takšnih trenutkov,'' je bil po najhujšem porazu, odkar nosi dres Olimpije, nezadovoljen kapetan Timi Max Elšnik. Razume frustracijo navijačev, a tudi pojasnjuje, kako so se zmaji na igrišču vseeno trudili.

''Pintolu smo rekli “glavo gor”, saj ni odgovoren za prejete gole. Zadetke je prejel zaradi tega, ker smo mi kot ekipa puščali preveč prostora nasprotniku. Trener nam je po tekmi rekel, da prevzema vso odgovornost. Taktika ne zmaga tekme, ampak tisti, ki je odločnejši in agresivnejši. Bravo je bil danes konkretnejši in zaslužili so si zmago,” je športno priznal slovenski članski reprezentant, ki pričakuje, da se bo Olimpija do torka resetirala, nato pa osredotočila na derbi.

Riera: Ne obstaja le en način igre

Se bo trener Riera v prihodnje lotil uresničevanja obrambnih nalog drugače? V drugem polčasu, ko je močno tvegal z napadom, so se redki branilci, ki so še ostali pred vrati Olimpije, spoprijeli z velikimi težavami. Bravo, ki ga je v nedeljo odlikovala izjemna učinkovitost v napadu, je to znal kaznovati. ''Razmislili bomo. Ne obstaja le en način za igro in to bomo spremenili. Vsaka tekma je drugačna in cilj je izkoristiti svoje priložnosti. Če bi zadeli pri rezultatu 0:0 (Rui Pedro je v 27. minuti zatresel okvir vrat, op. p.), bi se verjetno tekma odvila popolnoma drugače, ampak nismo, in to je Bravo izkoristil. To moramo sprejeti,'' je še izpostavil Španec. V nedeljo je doživel šele drugi poraz, odkar vodi Olimpijo v 1. SNL.

Martin Kramarič, ki si s šestimi zadetki deli tretje mesto na lestvici najboljših strelcev, je dosegel prvi hat-trick v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predsednik Adam Delius in direktor Igor Barišić, ki sta dvoboj spremljala s terase gostinskega lokala v neposredni bližini igrišča, sta prek upravnega odbora NK Olimpija sporočila, kako se vodstvo Olimpije opravičuje vsem zvestim navijačem in navijaški skupini Green Dragons za boleč poraz. Upravni odbor v popolnosti podpira glavnega trenerja Riero in zaupa v njegov način dela, hkrati pa verjame, da bodo Zmaji znova nadaljevati zmagoviti niz, s katerim so si priigrali lepo prednost pred tekmeci. Nova priložnost se obeta v soboto, ko bi bile lahko Stožice tako polne, kot niso bile na tekmi 1. SNL že dolgo. Še bolj pa bi bile, če bi bila tako Olimpija kot Maribor uspešna v 12. krogu …