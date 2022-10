Zlatko Zahović opozarja: Lahko se zgodi tragedija

Ko je bil športni direktor Maribora, je s hudomušnimi in provokativnimi izjavami večkrat namerno dvigoval napetost pred večnimi derbiji. Zdaj, ko je že poltretje leto izven nogometnih tirnic in ga ne mika vrnitev, so njegove besede bolj umirjene. A Zlatko Zahović vseeno ne bi bil Zlatko Zahović, če v svojem slogu, neposredno in drzno, vendarle ne bi opozoril na nekatere stvari, o katerih bi mnogi raje diplomatsko molčali.

Z njim smo se pogovarjali v četrtek. Na vprašanje, ali v Mariboru, za mnoge najbolj nogometnem mestu v Sloveniji, že kaj narašča vrelišče pred spopadom z Olimpijo, nam je odgovoril: "Nič posebnega se ne čuti, čeprav je tudi res, da nisem pravšnji toplomer za kaj takšnega," nam je povedal 51-letni Zlatko Zahović, legendarni slovenski nogometaš in funkcionar, ki je spomladi 2020 presenetil slovensko javnost z odhodom iz NK Maribor.

Čeprav ne manjka govoric, da bi se lahko na takšen ali drugačen način vrnil v nogomet, omenja se marsikaj, za zdaj ostaja le zunanji opazovalec, velik ljubitelj nogometa in navijač Maribora. "To mi je všeč. Pogledam tekme, o katerih si ustvarim mnenje, in to je to," mu je všeč vloga, v kateri ni vsakodnevno vezan na nogometno okolje.

Predsednik Maribora? Nimam časa za neumnosti.

Najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov (35 zadetkov) je leta 2007 postal športni direktor Maribora in ga popeljal do največjega obdobja v zgodovini kluba. Foto: STA Govoricam, kako se v mestu ob Dravi pripravlja prostor, da bi postal predsednik Maribora, ni namenil veliko pozornosti. "Prosim? Nimam časa za neumnosti," se je glasil njegov kratek in jedrnat odgovor, dovolj odločen, da nam je dal misliti, da takšen scenarij v tem trenutku ne pije vode. Trenutek za vrnitev k mariborskemu klubu, njegovi veliki ljubezni, ki mu jo je s trdim delom in pomočjo sodelavcev uspelo popeljati na elitni evropski nogometni zemljevid, torej še ni napočil. In je tudi vprašanje, ali kdaj sploh bo.

Uživa v vlogi nogometnega upokojenca, kjer lahko večino časa podari nalogam dedka. To ga polni s pozitivno energijo. Prepričan je, da bo pozitivno naravnan tudi sobotni derbi, ki bo postregel z najbolj razkošno navijaško kuliso, kar jo premore slovenski nogomet.

"Derbi je vedno pozitiven, saj se igralci obeh klubov galvanizirajo. Želijo se pokazati javnosti, vzdušje in kulisa sta povsem drugačna. To vpliva pozitivno na obe ekipi," je prepričan, da bi lahko spremljali zelo zanimiv derbi. Čeprav sta oba slovenska velikana v zadnjem krogu razočarala navijače, to velja zlasti za Olimpijo, ki je na gostovanju pri mestnih sosedih prejela kar šest zadetkov, po mnenju Zahovića to ne bo kaj prida vplivalo na derbi. Morda bo zaradi tega kaj manj gledalcev, a bo to še vedno slovenski klubski praznik.

Riera je lahko zadovoljen s svojo, a tudi sodniško ekipo

Bravo se je v nedeljo v mestnem obračunu v Spodnji Šiški znesel nad vodilno Olimpijo. Premagal jo je s teniškim rezultatom 6:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar pa se tiče nepričakovano visokega poloma zmajev na stadionu ŽAK, Zahović, izjemen poznavalec slovenskega nogometa, ni skoparil s svojim pogledom: "V Šiški je vedno težko igrati. Rezultat 6:1 seveda ni normalen, a ti Olimpija, ne glede na njene odlične igre in rezultate, ogromno pušča. Če znaš to izkoristiti, si na konju. Dobro, Bravu je šlo vse v mrežo, prejšnjim tekmecem Olimpije pa ali v vratarja ali pa v vratnico. Olimpija vsakemu tekmecu ponudi od dve do tri priložnosti. In to ravno takrat, ko se rezultat lomi. Prejšnji tekmeci v ključnih trenutkih niso zadeli, Bravo v Šiški pač. Za Olimpijo potem ni bilo več vrnitve," je Mariborčan pojasnil glavni vzrok za katastrofo Olimpije v Spodnji Šiški, a tudi dodal: "Da ne bo dileme, ta poraz zagotovo ne bo vplival na derbi. To je povsem drug moment, to bo čustveno povsem drugačna tekma."

Zaveda se, da bo Maribor naletel na izjemno nehvaležnega tekmeca, ki je v tej sezoni v Stožicah premagoval vse tekmece. Edina poraza je doživel v gosteh, pod taktirko nekdanjega zvezdnika španskega nogometa Alberta Riere pa še vedno kraljuje na vrhu lestvice. "Vidi se, da je imel Riera v karieri opravka z veliko sceno. Stvari mu grejo na roko in potem je vse lažje. Ima dosti kredita, v Olimpijo je stopil z desno nogo. Nima razloga, da bi bil nezadovoljen tako s svojo ekipo kot tudi s sodniško. Potem ti je lažje," je v svojem slogu opozoril na dejavnik sojenja, ki naj bi po njegovem mnenju v tej sezoni Olimpiji prinesel manj škode kot pa Mariboru.

Zahović meni, da bi moral sporne sodniške odločitve v oddaji Pod prečko na SportKlubu analizirati in pojasnjevati David McDowell, prvi mož slovenske sodniške stroke in predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS), in ne Darko Čeferin, ki ga spoštuje in doživlja kot velikega gospoda. Foto: Matjaž Vertuš

"To se mora pod nujno takoj ustaviti"

V Ljudskem vrtu se je sobotni dvoboj med Mariborom in Koprom zaradi incidentov podaljšal za 30 minut. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnja tekma Maribora, ki se je zaradi novega izgreda, nekdo iz občinstva je v sodnika pomočnika vrgel vžigalnik in ga zadel v tilnik, pošteno zavlekla, še vedno buri duhove. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) je strogo kaznoval Maribor, med tistimi, ki so prepričani, kako so bile vijolice na tej tekmi oškodovane, pa je tudi Zahović.

''Dejstvo je, da so bile sodniške napake v korist Kopra in v škodo Maribora. O tem ni dvoma. Rdeči karton Sama Pridgarja je vprašljiv, tako kot tudi zadetek Žana Benedičiča. Sodniška pravila so na zelo tankem ledu in jih lahko interpretiraš tako ali drugače. Tako, kot jih pač kdo želi. Se pa vse stvari, ki so proti Mariboru, izničijo zaradi metanja stvari v sodnika. To se mora takoj, pod nujno, ustaviti. Bojim se, da bi se lahko komu kaj zgodilo. Zaradi tega se lahko zgodi tragedija. To so trdi predmeti, ki lahko nekomu priletijo še v oko ali kam drugam. Potem bi vse skupaj izgubilo pomen, zato se mora to takoj prekiniti,'' apelira na navijače Maribora, da se tudi v tistih trenutkih, ko se počutijo ogoljufane ali sprovocirane zaradi spornih sodniških odločitev, vzdržijo tako primitivnih dejanj, kot je metanje nevarnih predmetov v delivce pravice.

Navijače državnih prvakov je na dvoboju s Koprom moral miriti tudi najbolj izkušeni nogometaš Maribora Rok Kronaveter. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Res je, na Štajerskem doživljamo nogomet temperamentno, a tukaj govorimo o stvareh, ki lahko povzročijo trajne poškodbe ali celo tragedijo. Potem bi vse sodniške napake, ki so bile v škodo Maribora, hipoma izgubile. To so resne stvari. Saj se dogajajo tudi po Evropi, a tam mečejo na igrišče kaj plastičnega, ne pa trde predmete. To ni šala. To bi se moralo ustaviti. Vsi protesti glede sodniških odločitev, vsa polemika, ki je na igrišču upravičena, potem pade v vodo," drži pesti, da v Sloveniji, kar se tiče tovrstnih izražanj nezadovoljstva, ne bi nikdar doživeli najbolj črnega scenarija.

To se dogaja že od takrat, ko je bil predsednik Jagodnik

Maribor je večkrat opozarjal na sporne sodniške napake tudi v obdobju, ko je bil Zlatko Zahović še športni direktor vijolic. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Nekdanji športni direktor Maribora se ne more znebiti občutka, da sporne sodniške odločitve v primeru dveh največjih slovenskih klubov, večnih rivalov, niso uravnotežene. Meni, da jih je več dosojenih v škodo Maribora. "Težko rečeš, da je to normalno in prav nič naključno. A to se dogaja še od časa predsednika Jožeta Jagodnika (bil je prvi mož Maribora do leta 2002, pod njegovim vodstvom pa so vijolice proslavljale prvi izjemni uspeh, preboj v ligo prvakov v sezoni 1999/2000, op. p.), že nekaj desetletij. Takrat so se začele dogajati stvari med klubom Maribor in sodniško organizacijo. V Mariboru še danes prevladuje veliko nezaupanje v sodnike, a vseeno ni opravičila, da se zaradi tega v sodnika mečejo ostri predmeti. To iskreno priznam kot Mariborčan."

Upa, da se bosta lahko obe strani v prihodnosti dogovorili. "Upam, da se to enkrat preneha. To bi najbolj pozdravili akterji, saj je dogajanje v zadnjih dveh letih preraslo v nekaj, v kar ne bi smelo. Čeprav je prišel med nas VAR, so neke stvari res očitne. A, kot sem že povedal, bolj me skrbi in zanima, da se komu na stadionu ne bi zgodilo kaj žalega."

Raje bi videl, da bi Iličića predstavili na stadionu

Josip Iličić se je po sklenitvi sodelovanja z Mariborom prvič predstavil javnosti 5. oktobra v nakupovalnem središču EuroPark. Foto: NK Maribor Na omenjeni tekmi, na kateri je mariborsko občinstvo v živo na stadionu prvič po vrnitvi pozdravil Josip Iličić, ni bil prisoten. Pred tem ni prišel niti na predstavitev njegovega nekdanjega varovanca, kateremu je leta 2010 rešil kariero, v EuroPark.

"Ne, saj ne hodim kaj dosti po nakupih," se je pošalil, zakaj ga ni bilo 5. oktobra na predstavitvi velikana slovenskega nogometa in povratnika k NK Maribor. "Raje bi videl, da bi njegova predstavitev potekala na stadionu. Njegovo ime vsekakor 'premika' ljudi, čuti se pozitivna energija, sam pa si želim, da premakne še ekipo, ne le ljudi. Se pravi, da bi lahko pomagal na igrišču. In upam, da tudi bo. Kadarkoli," drži pesti, da bi Iličić čim prej ulovil potrebno formo, s katero bi lahko prvič po letu 2010 zaigral na slovenskih prvoligaških zelenicah in pomagal Mariboru.

V soboto na večnem derbiju zagotovo še ne bo zaigral, to je nedavno potrdil tudi njegov trener. "Olimpija igra dober nogomet in ima dobro ekipo, a ogromno pušča tekmecu. Prvenstvo je še dolgo, lahko se še marsikaj zgodi. Ekipa lahko pade v krizo. Takrat se vidi, iz kakšnega testa so. Derbi pa je vedno nepredvidljiv. Glede na preteklost je po moje vedno favorit Maribor. Trenutno stanje na derbijih ne vpliva na rezultat. Kako se ekipa nanj pripravlja, pa je drugo vprašanje. Pustimo se presenetiti in uživajmo. Derbiji so polni strasti. Upam, da bo čim več gledalcev in da bomo po tekmi govorili le o nogometu, ne pa predmetih, ki bi jih ljudje metali v sodnike," si želi pravega športnega spektakla, ki bi predstavljal čim lepšo promocijo slovenskega klubskega nogometa.

Krznar bo v Mariboru težko izrazil svojo idejo

Damir Krznar zaradi dveh rumenih kartonov, ki jih je prejel v tej sezoni, ne bo mogel voditi Maribora v Stožicah s klopi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Hrvaški strateg Damir Krznar zaradi dveh rumenih kartonov v soboto ne bo mogel voditi ekipe z roba igrišča. Odgovorno vlogo bodo prevzeli njegovi pomočniki. Pa je nekdanji trener zagrebškega Dinama prava, dolgoročna rešitev za 16-kratnega slovenskega prvaka?

"Vidi se, da je velik delavec in da je prišel v Maribor nekaj naredit. Mu je pa vse prej kot lahko. Težko se bo izrazil s svojo nogometno idejo, saj potrebuješ za to tako močno institucijo kot tudi vizijo in igralce. To pa trenutno, glede na dosežene rezultate, Mariboru manjka. To bo težko izrazil, ker je letvica Maribora postavljena zelo visoko," prav nič ne zavida Krznarju, ki je v 1. SNL sprva nanizal pet tekem brez poraza, dvignil vijolice na četrto mesto, dober vtis pa pokvaril z zadnjim porazom, ko je doma v derbiju 12. kroga izgubil proti Kopru (0:1).

Če nisi pripravljen na Evropo, te to zelo drago stane

Radovan Karanović je le nekaj mesecev po tem, ko je v Murski Soboti proslavljal naslov državnega prvaka, zapustil mariborsko klop. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kako visoko ima lestvico postavljeno letvico Maribor, dokazuje tudi naslednje razmišljanje Zahovića. Ko je zapustil klub, je Maribor čakal na prvo lovoriko kar tri leta. A naslov prvaka po njegovo ni prinesel klubu bolj mirno obdobje, ampak vse skupaj še pospešil. "V Sloveniji je biti lepo prvak dva dni, se slikati in proslaviti, potem pa že nastopi naslednji dan. In če nimaš osnove in tega nato v Evropi ne nadgradiš, nimaš nič od tega. To pa te potem, če nisi pripravljen na Evropo, zelo drago stane. In potem je težko priti iz tega. Pa menjavaš trenerja, ne veš več, kaj je prav. Greš v neke odločitve pa druge odločitve, nato pa izpade, tako kot je," se je sprehodil čez začetek sezone, v kateri Maribor brani naslov državnega prvaka, a za vodilno Olimpijo po uvodni tretjini zaostaja že 13 točk, v Evropi pa je zapravil kar štiri zaključne žogice za daljšo jesen.

Na vrhu razpredelnice slovenskega prvenstva je Olimpija, pred Mariborom pa sta Koper in Celje. "Celje ima kapital, Koper pa nogometne ljudi. Tudi Domžale lahko z Rožmanom komu pokvarijo načrte, tako da bo še zanimivo. Olimpija je točkovno premočna, a je imel Koper v prejšnji sezoni tudi podobno prednost, pa mu ni uspelo. Zanimivo bo, to je maraton, v katerem se utrudiš, pride do poškodb, tako da je vedno zanimivo," napoveduje še dramatičen razplet domačega prvenstva, v katerem za zdaj kaže izjemno Olimpiji, že sobotni derbi pa bi lahko marsikaj spremenil.

"Lahko si mislite karkoli, a zame je Maribor še vedno favorit"

Za Zlatka Zahovića kljub pogledu na lestvico, kjer je Olimpija 13 točk pred Mariborom, ni dvoma. Sporoča, kako so favoriti sobotnega derbija gostje. Foto: Matjaž Vertuš Po mnenju Zahovića bo nov prvak tisti, ki bo najbolje ohranil notranji mir. V Olimpiji ga v tem trenutku ni kaj dosti. Na zunaj je videti vse popolno, to sporoča tudi direktor Igor Barišić, a so navijači, zlasti pripadniki skupine Green Dragons, še vedno polni dvomov o delovanju vodstva. In tudi stadion v soboto zvečer verjetno ne bo povsem poln. "Škoda, če bo tako. Po vseh teh igrah Olimpije bi pričakoval zelo dober obisk na derbiju. Verjamem, da bodo ljudje vseeno to prepoznali in bo prišlo vsaj deset tisoč ljudi. Pustimo se presenetiti. Termin je vrhunski, ljudje niso na dopustu, tako da se obeta lep, čustven derbi."

Sam si ga ne bo ogledal v živo. In čeprav na tekmah Olimpije v zadnjem obdobju, zlasti odkar je namesto Matevža Vidovška med vratnici vskočil Denis Pintol, ne manjka zadetkov na obeh straneh, v soboto ne pričakuje derbija z veliko zadetki. "Nisem prepričan, da bo padlo veliko zadetkov, ker Maribor drugega kot ogromno fizike ne more dati v ekipo. Maribor trenutno niti ne igra dobro niti nima rezultatov, a se bo igral derbi. Olimpija ima Elšnika, ki igra odlično, Sešlar je prav tako odličen, zdaj se je pojavil v napadu še Pedro. Olimpija ima marsikaj, a je Maribor še vedno favorit. Lahko si mislite karkoli, a zame je Maribor še vedno favorit,'' je poskrbel za drzno napoved v slogu "starega" Zlatka Zahovića. Pa čeprav so vijolice v tej sezoni že ostale praznih rok proti Olimpiji, ko so v Ljudskem vrtu izkusile moč nepredvidljivega zeleno-belega orkestra, ki ga zelo uspešno dirigira Riera. Takrat je za Olimpijo branil še Matevž Vidovšek, Maribor pa ni spravil izza njegovega hrbta niti ene žoge (0:2). In obstaja možnost, da se koroški orjak vrne na igrišča prav na večnem derbiju.

Olimpija je dobila prvi večni derbi v tej sezoni v Ljudskem vrtu z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vidovšek? Tisto, kar je pokazal na začetku sezone, je vrhunsko, a je Maribor zame še vedno favorit. In če bo pravilno nastavil tekmo, pa sem kar prepričan, da mu bo uspelo, bo Olimpija zelo trpela. Vsi pričakujejo, ne vem kakšno kakovostno razliko na igrišču, a obstaja tudi razlika v načinu igre. Maribor poskuša biti bolj tekmovalen. Do zdaj mu to ni prineslo še ničesar, a derbi je pač derbi," se ni dal Zahović in še enkrat ponovil, kako Maribor ostaja njegov favorit.

Mariboru je za ta derbi zelo lahko narediti strategijo

Zahović je kot športni direktor na 21 prvenstvenih gostovanjih pri Olimpiji doživel le dva poraza. Foto: Grega Valančič/Sportida Branilec državnega naslova zaostaja za Olimpijo kar 13 točk. Bo zaradi tega izpostavljen pritisku, saj bo lovil enega zadnjih vlakov, da se vsaj koliko toliko približa Olimpiji? "Bo, in nič lepšega, da bo resnično tako. Pritisk je nekaj najlepšega v nogometu. Idealno je, če ga čutiš. Brez njega si kot ekipa, klub, igralec ali navijač nepomemben," je razvil zanimivo tezo, ki bi lahko Mariboru ob gromozanskem zaostanku celo koristila.

Maribor je v obdobju, ko je bil Zlatko Zahović športni direktor, na gostovanju večinoma premagoval Olimpijo (devet zmag, deset remijev in le dva poraza), po pomladi 2020, ko je zapustil Ljudski vrt, pa so Ljubljančani na petih domačih tekmah Mariborčane kar štirikrat premagali, enkrat pa se razšli brez zadetkov. Razlika je torej očitna. "To, da smo bili takrat tako uspešni, ni bila le moja zasluga, ampak vseh trenerjev, celotnega strokovnega vodstva, ki je igralo na stotine derbijev. To pa je zelo pomembno v nogometu. Mi smo to ekipo pripravljali iz rokava. Točno smo vedeli, kaj hočemo in kaj zmore tekmec," se je spomnil daljšega obdobja, ko so vijolice kraljevale v 1. SNL in kot po tekočem traku ostajale neporažene v Stožicah. Po letu 2020 pa se je marsikaj spremenilo.

Maribor je nazadnje zmagal v Stožicah leta 2019, nato pa na petih tekmah osvojil le še točko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zakaj je Maribor v zadnjih sezonah tako neuspešen, slabše rezultate pa že dolgo niza tudi v Ljudskem vrtu? "Derbije je treba znati igrati. Treba je znati zmagovati, saj so derbiji polni čustev. V pravem trenutku moraš pripraviti pravo strategijo. Mariboru je za ta derbi zelo lahko narediti strategijo. Je edina možna, a je ne bom razkrival. Treba je le z lahkoto prebrati, kaj se dogaja," je bil za konec skrivnosten najboljši strelec slovenske reprezentance, ki bo v soboto pred zasloni stiskal pesti za Maribor, najbolj pa bo srečen, če bo dvoboj minil brez nepotrebnih incidentov, še zlasti takšnih, ki so očrnili zadnjo tekmo v Ljudskem vrtu.