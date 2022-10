V karieri mu ni bilo postlano z rožicami, zdaj končno uživa

Zaznamoval je 12. krog slovenskega nogometnega prvenstva, v Ljudskem vrtu spektakularno zatresel mariborsko mrežo in Koper popeljal do zelo sladke zmage, po kateri pa ni hotel preveč izstopati. Skromnost ostaja njegova lepa čednost, o njej nam je imel veliko povedati tudi njegov trener Zoran Zeljković, eden izmed najbolj zaslužnih oseb, da se v slovenskem nogometu na naslovnicah spet pogosteje pojavlja Žan Benedičič.

Doživljal je neprijetnosti, a ni vrgel puške v koruzo

Kot najstnik je izstopal v mladinski zasedbi slovitega Milana. Foto: Guliverimage Nekdanji otrok kranjskega Triglava je ogromno obetal kot najstnik. Že pri 16 letih se je odpravil v tujino, nabiral izkušnje pri slovitem Milanu, kjer si je delil slačilnico tudi z Maksom Barišićem. Usoda ju je prvič zbližala pred slabim desetletjem, ko sta pri podmladku rdeče-črnih vpijala znanje in povelja legendarnega Filippa Inzaghija, prek kratkim pa sta ponovno združila moči v Kopru. Za zdaj še ne na zelenici, saj Barišić še okreva po hudi poškodbi kolena.

O tem, kako se počuti med okrevanjem, ga Benedičič, za prijatelje Bene, še eden v vrsti slovenskega nogometa (takšen vzdevek nosi tudi Igor Benedejčič, legendarni prvi strelec slovenske reprezentance na krstni uradni tekmi v Estoniji), dobro razume. Tudi sam je imel opravka z zdravstvenimi neprijetnostmi, ko se je v mladih letih dokazoval v tujini. Zaradi tega ni mogel v popolnosti razviti vseh potencialov, a vseeno ni vrgel puške v koruzo.

Enega izmed vrhuncev kariere je doživel leta 2020, ko je s Celjem postal državni prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Popotovanja po evropskih klubih, zadrževal se je v Italiji in Angliji, je sklenil pri 23 letih, nato pa se v želji, da bi končno ujel redni tekmovalni ritem, vrnil v domovino. Izbral je Celje, kjer je leta 2020 pomagal zdaj že skoraj povsem razkropljeni Kosićevi četi do zgodovinskega uspeha. Postal je državni prvak, nato pa je začela njegova zvezda v knežjem mestu bledeti. Dobival je vedno manj priložnosti, zato se je letos odločil za spremembo okolja. Sodeč po tem, kar slovenski ljubitelji spremljajo v zadnjih tednih, se ni mogel odločiti boljše. Zdaj navdušuje in zadeva kot za stavo. Na zadnjih treh tekmah se je vselej uvrstil na seznam strelcev, Kopru pa pomagal do treh zaporednih zmag in vrnitve na drugo mesto.

Komaj je začel redno igrati

Kanarčki so 12. krog zaznamovali kot največji zmagovalci konca tedna, saj so prizadejali boleč poraz prvakom v Ljudskem vrtu, obenem pa sta jim šla na roko še poraza vodilne Olimpije in še pred nekaj dnevi prvega zasledovalca Celja. Zdaj so Olimpiji najbližje Koprčani. Benedičič je postal junak kaotičnega derbija v Mariboru, ki ga je odločil z mojstrovino, neubranljivim projektilom z roba kazenskega prostora, o katerem so imeli gostitelji marsikaj pripomniti, a je sodnik Matej Jug pokazal na sredino. Koprčani so zmagali z 1:0, se Olimpiji približali na "le" šest točk zaostanka in dokazali, da jih ne gre izključiti iz boja za vrh.

"Prijeten občutek je, če odločiš tak derbi, a se obenem zavedam, da bo treba še marsikaj narediti. Saj sem komaj začel redno igrati," je skromno pripomnil 27-letni Gorenjec, ki smo ga med tednom zmotili v družinskem okolju, kjer se je predajal počitku po enem izmed treningov Kopra.

"Recimo, da smo s Koprom začeli pravo rezultatsko krivuljo, a se zavedamo, da bo vsaka naslednja tekma še težja," po zmagi v Mariboru opozarja na naslednja izziva, ko se bodo Koprčani udarili z Gorico in Izolo. To bosta prav posebna primorska derbija.

"Gorica bo maksimalno motivirana. Gre za derbi, to pa je vedno tekma zase. Za pokalno tekmo v Izoli pa predvidevam, da bo to vroč sosedski derbi, na katerem bi lahko bilo zanimivo," se nam je opravičil, ker živi v Kopru šele nekaj mesecev in še ni začutil prave razsežnosti tekmovalnosti med Koprom in aktualnim tretjeligašem Izolo, ki ga vodi Vlado Badžim.

Hvaležen Kopru, da je pokazal zanimanje

V Ljudskem vrtu jo je zagodel Mariboru, ki pred tem pod vodstvom Damirja Krznarja sploh ni izgubil v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Kopru je šele nekaj mesecev. Na Obalo ga je povabil Ivica Guberac, za prihod pa sta zelo zaslužna tudi Maks Barišić in trener Zoran Zeljković, s katerima je v svoji karieri že sodeloval. "Z Maksom sva dala marsikaj skozi pri Milanu. Dobro ga poznam. Zdaj ga na žalost ni, a vsi vemo, česa je sposoben. Potrebuje le čas, da se maksimalno pripravi na vrnitev. Očitno je Koper resnično prava destinacija za obuditev kariere," je vesel, da je na njegov naslov priromala ponudba iz Kopra.

"Tudi Maks je zaslužen za to. O tem sva se v veseli družbi pogovarjala že pozimi, ko v Celju ni bilo vse rožnato, a sem ostal še pol leta pri Celju, kar zame ni bilo v redu. Lahko sem hvaležen Kopru, da je pokazal zanimanje zame," pojasnjuje 27-letni Gorenjec, ki je s Primorci sklenil sodelovanje do poletja 2024. Že čez nekaj mesecev bi se mu lahko na igrišču pridružil Barišić, v zadnji sezoni prvi strelec Kopra. V tej z zadetki izstopa Andrej Kotnik, na zadnjih tekmah pa tudi Benedičič.

Navijačem pokazal, da v Koper ni prišel na dopust

"Od ene tekme ne moreš živeti," po atraktivnem zadetku v Mariboru sporoča 27-letni Gorenjec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Njegov zadetek v Ljudskem vrtu je še vedno priljubljena tema pogovorov navijačev Kopra. "Zdaj v mestu vlada manjša evforija, a vsi dobro vemo, kako dolgo lahko to traja. V nogometu sem šel čez številna obdobja, tako da me, iskreno, takšne stvari ne povlečejo več," se spretno izmika evforiji in ohranja stik z realnostjo.

"Nogomet je vsakotedenski cikel, njegov smisel je stalno nadgrajevanje. In če je ekipa prava, lahko začnejo izstopati tudi posamezniki. Od ene tekme ne moreš živeti, mi je pa v ponos, da sem pokazal navijačem, da v Kopru nisem le na dopustu, ampak imam resne cilje in želje. Klubu želim podariti veliko dobrega."

Koprčani so se na lestvici povzpeli na drugo mesto. Za vodilno Olimpijo, ki jo v soboto čaka večni derbi z Mariborom, zaostaja šest točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Iskreno priznava, da v tako učinkoviti strelski formi še ni bil. V polno je zadel na zadnjih treh tekmah. Zagodel jo je Taboru, Bravu in Mariboru. "V tako dobrem naletu še nisem bil. Mogoče se mi vrača za vse trdo delo, ki sem ga opravljal pred tem. Da se mi je vrnilo za vse, kar sem doživljal zadnje leto v Celju. Nikoli nisem obupal nad ničemer, čeprav vmes nisem več čutil prave iskrice. Nekatere stvari so se preveč nabirale, a sem šel čez to. Vedel sem, da to ni to, kar si želim. Vedel sem, da ima nogomet zame nekaj drugega. Zdaj se ta mozaik dopolnjuje," je zadovoljen, da lahko ponovno uživa kot nogometaš.

''Jojo je resnično razred zase''

Vrnitev Josipa Iličića je poskrbela za dvig navijaške evforije v mestu ob Dravi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Mariboru je gostiteljem pokvaril slovesnost, ko je bilo srečanje v znamenju vrnitve Josipa Iličića v mesto ob Dravi. "Verjetno so si zelo želeli zmage, a smo tudi mi vedeli, kaj lahko dobimo. Na koncu me ne zanima Maribor, ampak le Koper. In ta zmaga nam je prinesla pomembno samozavest. V tem krogu se nam je vse izšlo. Glede na to, kakšno je bilo stanje še pred nekaj krogi, ko so že vsi dajali krono na glavo Olimpiji, nas resnično veseli, da smo znižali zaostanek na šest točk," ga je odmevna zmaga v Ljudskem vrtu, s katero se je Koper povzpel na drugo mesto, spravila v dobro voljo.

Po tekmi v Ljudskem vrtu je poklepetal tudi z Iličićem. "Na parkirišču sva si izmenjala nekaj besed. Poznava se, oba sva odraščala na Planini," se je po dvoboju, na katerem je z evrogolom končal nepremagljivi niz trenerja Damirja Krznarja v 1. SNL, zapletel v pogovor z enim najboljših slovenskih nogometašev tega stoletja, ki se je po 12 letih in vrhunskih prigodah v serie A vrnil v Ljudski vrt. "Jojo je resnično razred zase," sta ga vedno navduševala slog in izvedba nekdanjega kranjskega soseda.

Ni kaj, to je njegov najljubši zadetek v karieri

V polno je zadel že na tretji prvoligaški tekmi zapored. Tega v karieri ne pomni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Njegov zadetek je v Mariboru dvignil nemalo prahu. Gostitelji so bili prepričani, da je bil dosežen na napačen način, saj naj bi Maj Mittendorfer, ki je bil v pasivnem nedovoljenem položaju, oviral vratarja Maribora. "Ko sem udaril na gol, sploh nisem opazil soigralca v tistem položaju. Ko smo se veselili zadetka, je nekdo omenil to, a so se sodniki hitro odločili, da ni bilo nedovoljenega položaja. Tako se je tudi izkazalo. Tudi če so nekje prepričani, da ni tako, jim je bilo vse pojasnjeno v pravilih."

V karieri je dosegel že kar nekaj zelo atraktivnih zadetkov, eden izmed njih je bil, ko je še nosil dres Celja, izbran za najlepši gol sezone 2019/20, a mu je zadnji, dosežen v Ljudskem vrtu na kaotičnem derbiju 12. kroga, segel še globlje v srce. "Tega sem doživel na najlepši način. Glede na situacijo in pomembnost, pa tudi to, da je bil prava paša za oči, bi ga postavil v prvo vrsto," je pojasnil zvezni igralec, znan po močnih projektilih. Ko najdejo pravi cilj, so to kot po pravilu evrogoli.

Lepa leta v Celju so šla v pozabo

Med letoma 2013 in 2016 je 13-krat oblekel dres slovenske reprezentance do 21 let. Foto: Vid Ponikvar V Celju je igral od leta 2018. Celjsko zgodbo bi lahko napihoval in odpiral različne teme, a tega noče storiti. Raje govori na igrišču. "Tista lepa leta so šla hitro v pozabo," se bo vedno rad spominjal prekrasne sezone, v kateri so Celjani presenetili vse slovenske velikane, vključno z Olimpijo in Mariborom, ter leta 2020 pod taktirko Dušana Kosića kot prvi prestopili ciljno črto. "Po tem nikoli več ni bilo tako," je čutil vedno več neprijetnosti. Zadnjih nekaj mesecev, ko je bil v Celju, sploh ni več treniral.

Zdaj, ko nosi dres Kopra, je kot prerojen. "Tukaj uživam. Srečen sem, ko igram nogomet. To je želja vsakega. V zadnjem obdobju tega ni bilo. Hvaležen sem Kopru, da me je sprejel," se je z družino rade volje preselil v Koper, kjer je srečen. Tako zaradi nogometa, svojih predstav, ki so vedno boljše, kot tudi zaradi podnebja in nasploh življenja, ki ga ponuja Primorska.

Poškodba kolena, ki jo je leta 2014 staknil pri Leeds Unitedu in zaradi katere je moral za dolgo časa pozabiti na nova dokazovanja, je bila najhujša izkušnja na njegovi nogometni poti.

S Celjem je postal državni prvak, leta 2021 pa je izgubil v finalu pokalnega tekmovanja proti Olimpiji. In to prav na Bonifiki, ki je zdaj njegov novi dom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V karieri sem dal marsikaj skozi. Moj cilj je vedno igrati nogomet. Upajmo, da so vse nesreče že za mano. Trdo delam, želim ostati zdrav. To je glavni cilj. Ena velika poškodba je bila dovolj, a nisem nikoli obupoval. Marsikdo verjetno bi. Želja po nogometu me je gnala naprej. In na koncu te nekje nagradi. Lahko bi bil marsikaj drugje, a sem presrečen, da sem lahko zdaj tukaj," ga je v najtežjih trenutkih reševala želja po nogometu.

Trener Zeljković: Vedel sem, kaj nam lahko da

Zoran Zeljković je z Žanom Benedičičem sodeloval že pred leti. Foto: Vid Ponikvar Kako pa o Žanu Benedičiču razmišlja trener Zoran Zeljkovič? "Ko se je ponudila priložnost za prihod Žana, sem bil takoj zainteresiran. Pred leti sva že imela individualne treninge. Vedel sem, kaj nam lahko da, konec koncev se je dokazal tudi v Celju, ko je bil prvak. Je dokazan igralec v slovenskem prostoru. Ima eno boljših nog v ligi, zna igrati. Resda je imel težave s poškodbami, po katerih se ni lahko vrniti. On je eden izmed primerov, ki dokazuje, da je s trdim delom vse mogoče. Zdaj je v obdobju, ko mu gre, meni pa je zelo pomembno, da je kolektiven. Je eden tistih, ki jih vsak trener potrebuje na igrišču. Je dobrosrčen, ne izpostavlja sebe, ampak je pripravljen za moštvo narediti vse. Karakterno mi je všeč, je okrepitev za nas, kar dokazuje iz kroga v krog," je o poletnem novincu Kopra spregovoril mladi strateg iz Ljubljane.

Pred leti, ko je Benedičič še igral v tujini, Zeljković pa komaj začenjal svoj nogometni posel, sta že sodelovala. Zeljković je bil njegov individualni trener, tako da imata že dolgo zgodovino. Na Bonifiki se samo še krepi.

Nikoli ni obžaloval, da je šel s 16 leti v tujino

V Milano se je odpravil že pri 16 letih. Dobro desetletje pozneje je v dresu Kopra v izjemni strelski formi. Foto: Guliverimage Značaj, na katerega nas je opozoril njegov trener, je takšen, kakršnega bi si želela vsaka ekipa. "Pred sebe rad postavim ekipo in delam vse potrebno, da bo pravo vzdušje. Skušam biti neki vodja. Takšen sem po značaju. Trener je to prepoznal. Ni mi težko prevzeti odgovornosti v neprijetnih situacijah," je izpostavil kakovost, pri kateri igrajo pomembno vlogo izkušnje. V tujini jih je pridobil kar nekaj. In nikoli mu ni bilo žal, da je v tujino odšel tako mlad.

"V tujini sem dal že marsikaj skozi. Videl sem marsikaj, za to sem hvaležen. Tega nisem nikoli obžaloval. Nikoli. Zdaj sem star 27 let in imam prave izkušnje, imam pa tudi cilje za naprej. Dokazal sem si, da se zmore vse, če se hoče. Nikoli nisem hotel obupati. Verjamem, da se da, če vztrajaš. Le da gre včasih bolj počasi. Zdaj, ko sem prišel v Koper, sem potreboval kar nekaj časa, da sem prišel fizično k sebi. Da sem se navadil na napore, saj od marca nisem skoraj nič treniral," čuti, da je na začetku prijetne poti, na kateri bo lahko vsak mesec v dresu Kopra pokazal še več.

Boljša bo njegova fizična pripravljenost, še več bo lahko ponudil nogometu, to pa je slaba novica za tekmece, saj bodo tako na delu spremljali še boljšega Benedičiča. Junaka Kopra, ki raje kot svoje evrogole izpostavlja zasluge celotne ekipe.