Zeljković nagrajen za uspešno delo v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zoran Zeljković je s Koprom to sezono zmagal osem tekem, štiri pa izgubil.

Zoran Zeljković je s Koprom to sezono zmagal osem tekem, štiri pa izgubil. Foto: Grega Valančič/Sportida

Iz klubskih pisarn FC Koper prihaja vest, da so s trenerjem Zoranom Zeljkovićem podpisali novo pogodbo, in to za dve sezoni.