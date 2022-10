Po porazu Aluminija Krka in Rogaška na vrh druge lige

V 2. SNL so po 12. krogih na čelu nogometaši Krke, ki so v soboto doma s 3:0 premagali Krško. Imajo 27 točk, tako kot druga Rogaška, ki je z 2:1 v nedeljo na gostovanju ugnala ugnala Vitanest Bilje. Na tretje mesto je nazadoval Aluminij, ki ima točko manj. V petek je izgubil z Roltek Dobom.

Nogometaši Roltek Doba so strup za vodilne ekipe 2. SNL. Potem ko so prejšnji teden na zaostali tekmi presenetili do takrat vodilno Krko, so zdaj v 12. krogu s 3:2 premagali še Aluminij, ki je bil na vrhu po 11 krogih.

Dobljani so do zmage prišli po velikem preobratu, saj po 28 minutah gostje po golih Jakova Katuše in Daniela Skibe vodili z 2:0. Gole za gostitelje so dosegli Gašper Petek v 38., Gašper Černe v 52. in Luka Gajič v 60. minuti. Aluminij je od 68. minute igral z igralcem manj, sodnik je namreč izključil Andraža Borovnika.

2. SNL, 12. krog: Petek, 14. oktober:

Roltek Dob : Aluminij 3:2 (1:2)

Petek 38., Černe 52., Gajič 60.; Katuša 12., Skiba 28. Sobota, 15. oktober:

Kety Emmi&Impol Bistrica : Triglav 1:1 (0:0)

Maher 55.; Kregar 63.



Jadran Dekani : Brinje Grosuplje 1:1 (1:1)

Meštrić 26.; Šporar 32. Primorje : Ilirija 1911 0:1 (0:0)

Boglić 74./avtogol



Krka : Krško 3:0 (1:0)

Ejup 43., Kapitanović 60., Marijanović 92. Nedelja, 16. oktober:

Vitanest Bilje : Rogaška 1:2 (0:1)

Štrukelj 52.; Gradišar 6., Erniša 53./ag



Beltinci Klima Tratnjek : Nafta 1903 4:3 (2:0)

Nerguti 19., Čakš 41. Grobelnik 56./11m, Đurak 87.; Haljeta 48., Oštrek 54./11m, Szabo 63.



Rudar Velenje : Fužinar Vzajemci 3:2 (1:1)

Kosić 39., Pejović 53./11m, Baruca 76.; Cener 9., Zubanović 56.