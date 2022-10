Aluminij z zmago začasno na vrh

Drugoligaši so z izjemo zaostale tekme Krškega in Doba zaključili z uvodno tretjino prvenstva. Nogometaši Aluminija so v 11. krogu premagali Jadran Dekane s 4:1 in začasno skočili na vrh prvenstvene lestvice. Na preostalih dveh petkovih dvobojih sta zmagala Kety EmmI&Impol Bistrica in Triglav Kranj. Novomeščani, ki so med tednom izgubili v Dobu, bodo v nedeljo gostili Velenjčane.