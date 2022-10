Navijači Olimpije napovedali vojno vodstvu, v Mariboru pa vlada evforija

1. SNL, 12. krog: Sobota, 8. oktober:

15.00 Tabor - Domžale

17.30 Maribor - Koper Nedelja, 9. oktober:

15.00 Bravo - Olimpija

20.15 Mura - Celje Ponedeljek, 10. oktober:

17.30 Radomlje - Gorica

Kosić s Taborom trn v peti Domžalam

Tabor ima pod vodstvom Dušana Kosića najslabšo razliko v zadetkih v 1. SNL (-11) in tudi najmanj razigrani napad, saj je dosegel le osem golov. Domžale so jih dale dvakrat več. Foto: Grega Valančič/Sportida Krog, s katerim se bo uradno sklenila uvodna tretjina prvenstva, se bo začel na Krasu. V soboto se bosta ob 15. uri na stadionu Rajko Štolfa udarila Tabor in Domžale. Zgodovina njunih medsebojnih obračunov ima skupen imenovalec, saj ekipi ne izgubljata na domačih tleh. Domžale niso še nikoli zmagale v Sežani, Tabor pa v Športnem parku ob Kamniški Bistrici! Dvakratni državni prvaki so na sedmih gostovanjih na Krasu osvojili le tri točke. Trikrat so remizirali, štirikrat ostali povsem praznih rok. Odkar vodi Kraševce Dušan Kosić, Ljubljančan še ni izgubil proti rumeni družini. Ne doma ne v gosteh. Tokrat bi bila zmaga zlata vredna, saj so se češnjice po nizu manj prepričljivih rezultatov znašle na repu razpredelnice.

Čeprav je Tabor na zadnji tekmi v Stožicah namučil Olimpijo, ji je sreča obrnila hrbet. Dvakrat je zatresel okvir vrat zmajev, nato so tekmo na stran Ljubljančanov prevesile individualne kakovosti Ruija Pedra. Sežančani so odigrali najboljšo tekmo v sezoni, a ostali brez točk. Slednje bodo lovili proti Domžalčanom, ki niso pretirano zadovoljni z izkupičkom, zlasti pa načinom, kako zapravljajo že dobljene tekme. In to v izdihljajih srečanja, v sodnikovem podaljšku, kar povzroča dodaten glavobol Rožmanovim varovancem. V soboto se v Sežano odpravljajo brez najboljšega strelca Ivana Durdova, zaradi kazni bo manjkal tudi Janez Pišek, pri gostiteljih pa Denis Kouao.

Prva tekma Maribora, odkar se je vrnil Iličić

Primorec Andrej Kotnik, nekdanji nogometaš Maribora, prihaja v Ljudski vrt s Koprom kot prvi strelec 1. SNL. Foto: Ana Kovač Slovenski klubski nogomet je z vrnitvijo Josipa Iličića pridobil na zanimivosti, 1. SNL se bo podrobneje spremljala tudi izven slovenskih meja, zlasti v Italiji. Dolgoletni reprezentant in zvezdnik serie A še ni nared za nastop, a je poskrbel za dvig navijaške evforije v Mariboru. Štajerci si tako manejo roke, saj se bliža ''tekma vseh tekem'', večni derbi v Stožicah (15. oktobra ob 20.15), na katerem bi se lahko z morebitno zmago približali Olimpiji in ohranili upanje na čudežno vrnitev, odločnejši boj za naslov. Vse računice pa bi lahko hitro padle v vodo, če Maribor ne bo uresničil tekmovalnega cilja že v soboto.

Ker pa v Ljudski vrt prihaja eden najbolj zahtevnih tekmecev, kar jih ponuja Slovenija, bo to vse prej kot lahko. Sobotni derbi 12. kroga med Mariborom in Koprom bi lahko po odmevni vrnitvi Iličića, ki bo prvič po 12 letih spremljal prvenstveno tekmo v Sloveniji v vijoličnih klubskih obeležjih, postregel z dobrim obiskom. To bo generalka za večni derbi v Ljubljani. Med vratnicama bo namesto poškodovanega Menna Bergsena podobno kot na zadnji tekmi v Novi Gorici (4:1) stal mladi Samo Pridigar, ki bi lahko imel ogromno dela. Kanarčki imajo zelo nevaren napad, motivacije pa ne bo manjkalo prvemu strelcu lige Andreju Kotniku, ki gostovanja pri nekdanjem klubu v Ljudskem vrtu doživlja zelo čustveno.

Uvodni koraki ob novem začetku v Ljudskem vrtu…



Po predstavitvi je Josip Iličić v četrtkovem jutru že opravil prvi trening z moštvom.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #JojoViola pic.twitter.com/GHtymZmyMi — NK Maribor (@nkmaribor) October 6, 2022

Trener Damir Krznar v 1. SNL še ni doživel poraza, niz bo skušal nadaljevati, s tem pa še okrepiti zmagovalno miselnost, ki je v tej sezoni tako manjkala v Evropi. Koprčani so hitro prekinili manjšo rezultatsko krizo, v zadnjem času pa prikazujejo dodatno kakovost, saj v 1. SNL premagujejo ovire tudi takrat, ko ne blestijo na zelenici. Med tednom so se na gostovanje v Mariboru pripravljali tudi na Hrvaškem, kjer so izgubili pripravljeno tekmo s puljsko Istro (0:3), a je bil rezultat v drugem načrtu. V soboto pričakujejo drugačen odziv. V želji, da bi zadržali tretje mesto, želijo še drugič v tej sezoni premagati Mariborčane. Z njimi imajo neporavnane račune še iz prejšnje sezone, ko so bili na dobri poti do naslova, nato pa se spotaknili tik pred ciljem, po bolečem spodrsljaju proti Radomljam. Po tej tekmi se je omenjalo marsikaj, tudi to, da naj bi Radomljanom motivacijo za dober rezultat na konkreten način dvignili prav Mariborčani. Glavni sodnik bo Matej Jug.

Trener Maribora Damir Krznar o priključitvi Josipa Iličića: Damir Krznar napoveduje, da Josipa Iličića še nekaj časa ne bo na igrišču. Tako na večnem derbiju v Ljubljani, kot kaže, še ne bo dočakal priložnosti za nastop. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Gre za veliko zadevo za klub. Vemo, da ni v ustreznem stanju in tako še ne more pomagati moštvu. Skozi tri, štiri uvodne treninge bomo imeli presojo o trenutnem stanju in naredili načrt stopnjevanja obremenitev. Zagotovo Josipa ne bo z nami na naslednjih nekaj tekmah, je pa že na prvem skupnem treningu pokazal, za kako posebnega igralca gre. Po dveh, treh potezah je opazno, da vse vidi pravočasno. Glede na njegove sposobnosti v igri z žogo bi že lahko igral. Toda nogomet zahteva še nekaj več, zato ga moramo do prvega nastopa dobro pripraviti. Ne samo zaradi nas, tudi zaradi njega. Pogovorila sva se in strinjal se je, da ni treba prehitevati z vključevanjem. Zaveda se, da je osnova ustrezna telesna pripravljenost. Ko pride na igrišče, mora biti pravi Jojo, in tako bomo vsi zadovoljni. Zavedamo se, da bomo z njim veliko pridobili. Ima status zvezdnika, a po njegovem obnašanju tega ni zaznati,'' je pojasnil hrvaški strateg, ki v 1. SNL še ni doživel poraza, Maribor pa je iz spodnje polovice razpredelnice dvignil na četrto mesto.

Olimpija ne zmaguje tako pogosto v Šiški

Nedeljski prvoligaški spored se bo začel v slovenskem glavnem mestu. Obeta se spopad ljubljanskih klubov, edini mestni obračun v 1. SNL. Če Šiškarji vstopajo v dvoboj brez resnejšega pritiska, razliko med Bravom in Olimpijo v dojemanju srečanj in posledic, ki jih nosi rezultat, je pred meseci v sobotnem intervjuju opisal najboljši strelec zmajev Mustafa Nukić, pa bi bili v taboru zmajev zadovoljni le z zmago. Glede na prikazano v tej sezoni so zeleno-beli izraziti favoriti. Pod vodstvom prikupnega in studioznega španskega stratega Alberta Riere so v tej sezoni vknjižili že deset zmag, ustvarili izjemno vzdušje v slačilnici in si zagotovili ogromno prednost pred tekmeci.

Zadnji mestni obračun med Bravom in Olimpijo v Šiški se je 3. marca končal brez zadetkov. Zmaji na zadnjih štirih gostovanjih pri Bravu niso zatresli mreže. Dvakrat so remizirali z 0:0, izgubili pa z 0:2 in 0:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če pa rezultati mejijo na popolnost, potem ni vse tako idilično pri organizaciji in delovanju kluba. O tem se veliko piše in opozarja, nezadovoljstva ne skrivajo niti navijači, zlasti navijaška skupina Green Dragons, ki po zadnjih zapletih, ko je bilo govora celo o možnosti odvzema točk za zeleno mizo zaradi neizpolnjevanja določenih finančnih zahtev (direktor kluba Igor Barišić je takšna namigovanja označil za neresnico), poziva k vojni. Krepi se bojazen, da bi lahko Olimpija postala sama sebi največji sovražnik in si pokvarila imenitno sezono, ki jo na igrišču kažejo nogometaši. Navijači slednjim obljubljajo veliko podporo, tako da bodo tribune stadiona ŽAK v nedeljo obarvane zeleno-belo.

Dober rezultat pred večnim derbijem z Mariborom bi za Olimpijo ogromno pomenil. Zmaji imajo najboljši napad in najboljšo obrambo v ligi, takoj za njo pa, kar se tiče trdnosti obrambne linije, že izstopa Bravo. Vseeno pa velja dodati, kako je prvi vratar Olimpije Matevž Vidovšek, ki bi se lahko po odpravljeni poškodbi dlančnice kmalu vrnil med vratnici, v uvodnih šestih krogih ostal nepremagan, nato pa je njegov stanovski kolega Denis Pintol na naslednjih petih tekmah prejel kar devet golov. Nepremagan je bil le na zadnji tekmi s Taborom. Za primerjavo, Bravo je na zadnjih petih srečanjih prejel le štiri gole. Olimpija v Šiški ne zmaguje pogosto. Na šestih gostovanjih je zmagala le dvakrat, Dejan Grabić pa je dovolj izkušen in premeten strateg, da bi lahko še enkrat več pokvaril načrte mestnim sosedom.

Pri Muri ne manjka mladih, pri Celju pa slovenskih igralcev

Trener Mure Damir Čontala za razliko do stanovskega kolega pri Celju Romana Pilipčuka ne more biti zadovoljen s številom osvojenih točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo se bosta pod žarometi na Fazaneriji pomerila Mura in Celje. Strateg črno-belih Damir Čontala, ki se je v zadnjem času naposlušal kritik in opozarja na gromozanske pritiske, ki jim je izpostavljen kot naslednik Anteja Šimundže, še ni potrošil celotnega kredita, ki ga uživa v očeh vodstva. Mladi prekmurski strateg ima novo priložnost, da rezultatsko krivuljo Mure obrne v boljšo smer. Čeprav imajo Prekmurci po mnenju slovenske nogometne javnosti enega najmočnejših igralskih kadrov, v zadnjem obdobju le redko premagujejo tekmece. Pogrešajo zmage, to pa je ravno tisto, kar krasi Celjane. Ali na igrišču navdušujejo ali pa, soočeni z izostanki številnih pomembnih igralcev, ponujajo manj prepričljive predstave, kot je npr. na zadnji tekmi proti Radomljam. Celje pa zmaguje.

Prvaki iz leta 2020 so zmagali že petkrat zapored, nov klubski presežek pa bodo lovili v nedeljo v Murski Soboti, kjer je dolgo leta med vratnicama kraljeval Matko Obradović. Usoda Hrvata v Prekmurju je nejasna, ne manjka niti govoric o tem, da se zanj zanimajo prav v knežjem mestu. Črno-beli, pri katerih v napadu kraljuje Mirlind Daku, v zvezni vrsti pa se pozna padec forme Luke Bobičanca, se v večji meri obračajo k delu z mladimi. So ponosni, da jih je bilo proti Domžalam (2:2) veliko v ekipi, po drugi strani pa so Celjani na zadnji tekmi ponudili novo, dobrodošlo ekipo. V začetni enajsterici je bilo kar deset slovenskih nogometašev. Edini tujec, ki je začel od prve minute, je bil le hitronogi in požrtvovalni Nene Gamble, za nameček pa sta v drugem polčasu v 1. SNL debitirala še mladinca Lucas Mačak in Nino Milić. Mladi Švicar Vasilije Janjičić je Celjane že večkrat reševal v izdihljajih srečanja. Tako je bilo tudi proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar Celjane je ob odsotnosti prvega strelca, bolnega Nigerijca Charlesa Ikwuemesija, znova reševal rezervist Vasilije Janjičić. Mladi Švicar je že tretjič v tej sezoni v izdihljajih srečanja v infarktni končnici prinesel zmago Celju. Tako je bilo tudi proti Gorici in Domžalam, kar je v opozorilo obrambi Mure. V nedeljo bo v središču pozornosti tudi "povratnik" Nino Kouter ...

Radomlje nazadnje v 1. SNL premagale prav Gorico

Trener Radomelj Nermin Bašić čaka na prvoligaško zmago že dva meseca in pol! Foto: Vid Ponikvar Dvanajsti krog se bo zaključil šele v ponedeljek. Radomlje in Gorica se bosta pomerila v derbiju začelja. Mlinarji so padli v rezultatsko krizo, ki traja že več mesecev. V prvi ligi so na zadnjih osmih srečanjih osvojili le tri točke, zadnjo zmago pa so proslavljali 29. julija. In to prav v mestu vrtnic! Takrat so z zadetkom Nedima Hadžića premagali Gorico, nato pa je napočilo trpljenje. Resda so v naslednjih osmih tekmah dosegli pet zadetkov, a nanizali le tri remije in pet porazov, na lestvici pa zdrsnili na nevarno osmo mesto. Gorica je tik pod njimi, z zmago pa bi ekipo, ki mora domače tekme igrati v sosednjih Domžalah, pahnila še nižje.

Pri Radomljah si želijo, da bi se jim v ponedeljek uresničil pregovor, kako po vsakem dežju enkrat posije sonce. A podobnih želja ne skrivajo niti pri vrtnicah. Novogoričani se spopadajo s kaotičnimi razmerami. Navijači so nezadovoljni, trener Miran Srebrnič opozarja na slabo igro, ki je bila na zadnji tekmi (1:4 proti Mariboru) izrazita zlasti v prvem polčasu, pri vodstvu kluba je prišlo do velikih sprememb. In to ravno ob praznovanju 75. rojstnega dneva štirikratnih državnih prvakov, ki se jim obeta krčevit boj za obstanek. Zato bodo točke na ponedeljkovem spopadu v Domžalah štele za obe ekipi ''dvojno''.