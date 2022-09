Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem krogu pokalnega tekmovanja nastopa 64 klubov, med njimi tudi vsi najboljši slovenski klubi. Celjani bodo danes gostili tretjeligaša Dravinjo, preostali dvoboji pa bodo na sporedu prihodnji mesec. Olimpijo čaka Ivančna Gorica, Maribor Limbuš Pekre, branilec pokalnega naslova Koper pa se bo v vedno vročem sosedskem derbiju spopadel z Izolo. Žreb je v MNZ Ljubljana zakuhal prvoligaški spopad med Radomljami in Bravom.

V sezoni 2021/22 je bilo v pokalnem tekmovanju odigranih vsega skupaj 11 tekem. Lovoriko je osvojil Koper, ki je v finalu ugnal Bravo. Tako malo pokalnih tekem v obdobju državne samostojnosti na sončni strani Alp še ni bilo. Ker je nastopilo tako malo ekip (štiri najboljše, ki so zastopale Slovenijo v Evropi, so se pridružile šele v drugem krogu), v izločilnem delu pa je bila vedno odigrana le ena tekma, ljubitelji pokala niso mogli priti na svoj račun. Izostale so senzacije, pogosto atraktivna gostovanja "velikanov" pri nižjeligaških klubih.

Vodilni prvoligaš Olimpija se bo v uvodnem pokalnem nastopu pomerila z Ivančno Gorico. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V tej sezoni je bistveno drugače. Krovna zveza je sprejela načrt o reorganizaciji pokalnega tekmovanja, v katerem je zelo pestro. Že v prvem krogu je igralo kar 120 klubov, med njimi tudi šest prvoligašev. Ravno tistih, ki si niso zagotovili nastopa v Evropi. Počivali so torej prvak Maribor, pokalni zmagovalec Koper, Olimpija in Mura, ki pa se pokalnemu tekmovanju priključujejo v drugem krogu, ko je v igri za naslov še 64 klubov.

Koprčane, ki v tej sezoni branijo pokalni naslov, čaka v 2. krogu sosedski derbi pri nižjeligašu Izoli. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Edini prvoligaš, ki ni bil kos uvodnemu pokalnemu izzivu, je bila Gorica. V sosedskem spopadu je po izvajanju 11-metrovk izpadla proti Vipavi in tako nepričakovano hitro končala pokalno tekmovanje.

V začetnem delu tekmovanja, v predkrogu in uvodnih dveh krogih, so tekmovanja izvedena po regionalnem ključu, znotraj posamezne MNZ, zato gostovanja niso preveč oddaljena. No, od tretjega kroga dalje, ko bo v igri za lovoriko še 32 klubov, pa bo bistveno drugače.

Maribor, ki mu gre v 1. SNL vedno bolje, se bo v uvodnem pokalnem srečanju pomeril z ekipo Marles hiše Limbuš Pekre. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

NZS se je za omenjene spremembe odločila v želji po večji popularizaciji nogometa. Tudi v krajih, kjer se ne igra nogomet najvišje ravni. Tako bo moral prvak, če bo prvoligaš, v prihodnji sezoni za pokalni naslov odigrati najmanj šest tekem. V primeru, če ni igral v Evropi, pa celo sedem. To pa je neprimerljivo več od tega, kar sta morala v prejšnji sezoni v pokalu prestati finalista Koper in Bravo.