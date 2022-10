Celjani tik pod vrh, Maribor pokvaril slovesnost v Novi Gorici

Reprezentančnega premora je konec, čas je za nadaljevanje državnega prvenstva. Prerojeni Maribor je na prvi današnji tekmi prišel do visoke zmage pri Gorici (4:1), ki praznuje 75. let, ambiciozni Celjani pa so na zadnji tekmi kroga po preobratu z 2:1 ugnali Radomlje. Krog se je v soboto začel v Domžalah, kjer so gostitelji z 2:2 remizirali z Muro, pri kateri v kadru ni bilo vratarja Matka Obradovića. Olimpija je zatem z 2:0 ugnala Tabor in v 11. krogu dosegla jubilejno deseto zmago, Koper pa je nato za konec sobotnega sporeda z 2:0 ugnal Bravo.

1. SNL, 11. krog: Sobota, 1. oktober:

Domžale : Mura 2:2 (1:1)

Podlogar 29., Durdov 77.; Cipot 32., Daku 90.+4 R. K.: Durdov 86./Domžale

Daku (Mura) je v 63. minuti zapravil 11-metrovko. Olimpija : Tabor 2:0 (1:0)

Rui Pedro 37., 67. Koper : Bravo 2:0 (1:0)

Benedičič 38., Kotnik 70. Nedelja, 2. oktober:

Gorica : Maribor 1:4 (0:3)

Velikonja 69./11-m; Repas 27., Baturina 37., Kronaveter 41./11-m, Vipotnik 88. Celje : Radomlje 2:1 (1:1)

Zulić 45.+1/ag, Janjičić 85.; Ouro 28.

Celjani v zmagovitem nizu, Radomljani izgubljajo mesta

Celjski nogometaši so se s težko priborjeno zmago vrnili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice. Tokrat svojih navijačev z igro niso navdušili, proti Radomljam so pokazali eno slabših predstav v letošnji sezoni, zmagali so s kar precej sreče. K temu, da njihova predstava ni bila najboljša, je zagotovo prispevala tudi odsotnost nekaterih igralcev. Predvsem Charlesa Chukwubuikema Ikwuemesija, brez katerega so bili nenevarni. Radomljani so z lahkoto branili njihove napade, bili celo za odtenek nevarnejši, a jim je ob koncu padla zbranost, kar so domači izkoristili.

Celjani so se z zmago spet povzpeli na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radomlje so povedle v 28. minuti, ko je Žan Flis blizu kazenskega prostora storil napako, Vicko Ševelj mu je na desni strani ukradel žogo, jo poslal v sredino, kjer jo je vratar Matjaž Rozman odbil, toda le do Samsondina Oura, ki je dosegel prvi gol za svoje novo moštvo. A sledil je odgovor Celja. V sodnikovem dodatku prvega dela se je Flis odločil za strel od daleč, pred vrati pa je Anel Zulić nespretno posredoval in poslal žogo za hrbet svojega vratarja. V 86. minuti so Celjani vendarle dosegli zmagoviti zadetek, a spet ne iz izdelane akcije. Tekmec je na robu kazenskega prostora Vasiliju Janjičiću podaril žogo, ta pa je z močnim udarcem zadel nasprotni zgornji kot vrat vratarja Luke Baša in spet postal rešitelj celjskega moštva.

Maribor pokvaril slavje v Novi Gorici

Danes je bilo slovesno v Novi Gorici. Vrtnice, štirikratni državni prvaki, so praznovale 75. obletnico ustanovitve kluba, ki je v zadnjem obdobju izgubil stik s slovenskim vrhom, praznih rok pa je ostal tudi tokrat. Nogometaši Maribora, ki jih vse bolj povezujejo s prihodom Josipa Iličića, so še tretjič zapovrstjo gostovali in še tretjič zapovrstjo zmagali, hkrati pa že na 17. zaporedni tekmi proti Novogoričanom ostali nepremagani. Do novih točk spet niso prišli s posebej blestečo igro, a tako kot proti Radomljam v prejšnjem krogu (5:0) so bili zelo učinkoviti. Vprašanje zmagovalca so rešili že v prvem delu, ko so po neprepričljivem začetku izkoristili vse tri večje priložnosti.

Maribor je prišel do novih treh točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po začetnem pritisku Gorice je v 27. minuti Maribor prišel do vodstva. Tolić je podal žogo v prazen prostor, z desne strani je vanj utekel Jan Repas, njegov strel ni bil najboljši, Likar ga je odbil v zrak, toda žoga je vendarle še naprej potovala proti golu, Denis Cerovec pa je z golove črte ni znal izbiti v polje. Že ob koncu prvega polčasa pa je upanje gostiteljev na ugoden rezultat povsem izpuhtelo, saj so tekmeci dosegli še dva gola. Najprej je Roko Baturina izkoristil napako Nejca Mevlje, sam pritekel pred Likarja in ga zanesljivo premagal, nato je še Jošt Urbančič v kazenskem prostoru nepravilno zaustavil Andraža Žiniča, Rok Kronaveter pa je uspešno izvedel najstrožjo kazen.

V drugem delu so Mariborčani brez posebnih težav nadzorovali potek tekme. V 59. minuti je Pridigar ubranil strel Alena Krajnca, sledni pa je svoji ekipi tudi priigral enajstmetrovko, ki jo je v 69. minuti izkoristil Etien Velikonja. Dokončno je zmago Mariborčanov z močnim strelom v 88. minuti potrdil Žan Vipotnik.

Kopru ponovitev zadnjega finala pokala

Sobotno dogajanje 11. kroga je sklenila tekma na Bonifiki, kjer je Koper z 2:0 ugnal Bravo. To je bila ponovitev zadnjega finala pokalnega tekmovanja. Izbranci Zorana Zeljkovića so v tekmi proti Bravu prišli do sedme zmage v ligi, čeprav predvsem v prvi polovici prvega polčasa nikakor niso bili pravi in je "igral" le Bravo. Toda po prekinitvi ob koncu prvega polčasa in po boljšem drugem delu so prišli do želenih zadetkov za nove tri točke, po katerih za vodilno Olimpijo znova zaostajajo za devet. Bravo, ki je dvakrat zatresel okvir vrat, po že sedmem porazu ostaja sedmi.

Koper : Bravo, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Koper, pri katerem sta zaigrala tudi napadalna novinca Rudi Požeg Vancaš in Bright Edomwonyi, je v 38. minuti prišel do vodstva. Po prostem strelu Luke Vešnerja Tičića z leve strani je z glavo zadel Žan Benedičič in se tako na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce. V 69. minuti je bil natančen še Andrej Kotnik, ko je zadel z nizkim strelom s 15 metrov. To je bil njegov sedmi gol v tej sezoni.

Olimpija je prišla do desete zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Stožicah deseta zmaga Olimpije

Obračun prve in zadnje ekipe z lestvice se je končal pričakovano − z zmago Ljubljančanov. Toda Kraševci, ki so pogrešali kaznovana Denisa Kouaa in Elvisa Letaja, so predvsem v prvem polčasu zapravili številne priložnosti, ki bi lahko pomenile drugačen razplet, a je Rui Pedro z dvema zadetkoma stvari postavil na pričakovano mesto. Olimpija je tako dosegla že svojo deseto zmago na enajstih tekmah v tej sezoni, s 30 točkami je tako še vedno zelo zanesljivo na prvem mestu, kjer ima osem točk več od Celja. Tabor je s sedmimi točkami zadnji.

Olimpija : Tabor, foto: Grega Valančič/Sportida:

Mura v zadnjih sekundah do remija

Prvoligaška karavana se je v 11. krogu najprej ustavila v Domžalah, kjer so gostitelji z 2:2 remizirali z Muro. V Domžalah sta se merili ekipi, ki sta v svojih vrstah zaradi poškodb, bolezni in kazni pogrešali kar nekaj nogometašev, pri domačih so med drugimi manjkali Janez Pišek, Tilen Klemenčič, Slobodan Vuk, Nick Perc in Zeni Husmani, pri gostih pa Luka Bobičanec, Darick Kobie Morris in Gregor Balažic ter tudi Matko Obradović in Nik Lorbek. Ob vseh teh težavah sta ekipi prikazali enakovredno tekmo, statistično je bila boljša Mura, ki je tudi zapravila enajstmetrovko pri 1:1. Ekipi pa po novi točki ostajata na petem oziroma šestem mestu lestvice.

Mirlind Daku je dosegel gol v zadnjih sekundah tekme. Foto: Guliverimage

Domžale je v vodstvo v 29. minuti z nizkim strelom iz osrčja kazenskega prostora popeljal Matej Podlogar. Toda črno-beli so takoj vrnili, v 32. minuti je namreč z glavo lepo zadel Tio Cipot po podaji Martina Šrolerja s prostega strela z desne strani. Mura je imela v 63. minuti priložnost za vodstvo, a je Mirlind Daku zapravil strel iz najstrožje kazni. Kazen za neizkoriščeno priložnost je sledila v 77. minuti, ko je Domžale v vodstvo popeljal Ivan Durdov. So pa Domžalčani v 86. minuti ostali brez slednjega, ki je bil izključen po prekršku nad Kaiem Cipotom. To pa so Sobočani izkoristili v 94. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo še sedmič v sezoni zadel Daku.

V Prekmurju sicer še kako odmeva nezadovoljstvo vratarja Matka Obradovića, ki bi lahko po poročanju Ekipe24 zapustil Mursko Soboto. Od Hrvata je v tej sezoni več zadetkov prejel le nekdanji reprezentančni čuvaj mreže Jan Koprivec (Tabor). V Domžalah je tako med vratnici stopil Klemen Mihelak. Usoda je tudi poskrbela, da je krstni nastop za črno-bele v 1. SNL vpisal prav proti nekdanjemu klubu. Zanimivo je, da se je kar sedem od devetih gostovanj Mure, odkar se je vrnila v 1. SNL, v Domžalah končalo z neodločenim rezultatom.