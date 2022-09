Olimpija in Mura jih ne potrebujeta, Maribor doživel hud poraz

Vodilna Olimpija, ki je v uvodnih desetih krogih 1. SNL zbrala kar 27 od možnih 30 točk, se pripravlja na nadaljevanje sezone v Ljubljani. Strokovno vodstvo je ocenilo, da med reprezentančnim premorom ne potrebuje prijateljskih tekem. Na treningih članske ekipe se dokazujejo tudi mladinci Dino Kojić, Marcel Petrov, Aldin Jakupović, Matej Dvoršak, Gal Pečjak in Jure Zupan, ki jih sicer v selekciji do 19 let vodi Toni Usnik.

Tako Albert Riera, eden izmed dveh trenerjev v 1. SNL, ki med reprezentančnim premorom v svojih vrstah pogreša članskega slovenskega reprezentanta (kapetan Timi Max Elšnik, drugi je strateg Maribora Damir Krznar, ki pogreša Gregorja Sikoška), pospešeno spoznava tudi potencial klubskega podmladka. Olimpija bo naslednjo tekmo odigrala 1. oktobra, ko bo v Stožicah gostoval Tabor. Pri zmajih si želijo, da bi bile na tej tekmi tribune vsaj petino polne kot bodo na današnjem reprezentančnem razprodanem spektaklu med Slovenijo in Norveško.

Celje na Hrvaškem, Koprčani odhajajo v Italijo

Celjani so vstopili v zmagoviti niz. Vštevši pokal so nanizali kar pet zmag, na lestvici pa gledajo v hrbet le Olimpiji, kateri so kot edini v ligi tudi prizadejali poraz. Že v sredo jih čaka nov izziv. V 2. krogu pokala Slovenije se bodo pomerili z Dravinjo. Pred tem so se v pokalnem tekmovanju znesli nad Laškom (9:0), Gregor Bajde pa je dosegel kar šest zadetkov.

Danes Grofe čaka prijateljska tekma proti @NKRijeka 👑



Gostovanje na Hrvaškem se bo začelo ob 15. uri.⚽️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/EUmW0PHPE2 — NK Celje (@NKCelje) September 24, 2022

Danes so se odpravili na Reko, kjer bodo gostovali pri hrvaškem velikanu, katerega sta v zadnjem desetletju vodila tudi Matjaž Kek in Simon Rožman ter z njim osvajala lovorike. Trenutno se Rijeka nahaja v veliki krizi, povsem obratno pa je s Celjani, ki jim gre pod taktirko Romana Pilipčuka odlično.

Zoran Zeljković bo v nedeljo vodil Koper na prijateljski tekmi z Verono. Dvoboj bo odigran v pripravljalnem središču italijanskega kluba. Foto: Vid Ponikvar

Tretjeuvrščeni Koper, poleg Olimpije še edini klub, ki v tej prvenstveni sezoni sploh še ni remiziral, bo imel v nedeljo zelo zahteven izpit. Odhaja v Italijo, kjer se bo pomeril z italijanskim prvoligašem Verono. Barve kanarčkov bo branil tudi najnovejši napadalec, 28-letni Nigerijec Bright Osagie Edomwonyi, ki se je pred tem nazadnje dokazoval pri dunajski Austrii.

Nigerijec za Maribor debitiral ob visokem porazu

Mariborčani, ki so pod vodstvom Damirja Krznarja nanizali pet tekem brez poraza v 1. SNL in se na lestvici povzpeli na četrto mesto, so se brez udeležencev reprezentančnih akcij (Gregor Sikošek, Aljaž Antolin, Žan Vipotnik in Samo Pridgar) v petek odpravili v Avstrijo. V Wildonu so se pomerili z graškim Sturmom, kateri je pogrešal slovenski reprezentančni dvojec (Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat), kar pa avstrijskega podprvaka ni zmotilo, da se je razveselil visoke zmage nad Mariborom.

Visok poraz na testu v Avstriji:@SKSturm - @nkmaribor 5:1



Edini strelec za naše moštvo Rok Sirk (11m).#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/d0Moqpjdyp — NK Maribor (@nkmaribor) September 23, 2022

Črno-beli iz Gradca so zmagali s 5:1, prvi polčas pa dobili kar s 4:0. Mariborčani so zaigrali z oslabljeno zasedbo, saj je poleg reprezentantov manjkalo sedem poškodovanih igralcev (Ažbe Jug, Martin Milec, Max Watson, Aleks Pihler, Vid Koderman, Danijel Šturm in Marko Tolić), za dodatno slabo voljo je poskrbela še poškodba mladega upa Tineta Čuka.

Prvič je mariborski dres oblekel mladi Nigerijec Ishay Kayode Rafiu, ki se je po dolgi prestopni sagi z zamudo preselil na Štajersko in začel spoznavati slovensko nogometno okolje. Napadalec, od katerega pri Mariboru pričakujejo veliko, je vstopil v igro v 30. minuti, ko so vijolice že zaostajale z 0:3. Častni zadetek za Krznarjevo četo je v 79. minuti z bele točke dosegel Rok Sirk.

V Mariboru se veliko govori o tem, ali bi se lahko vijolicam resnično pridružil Josip Iličić. Njegov prihod bi v mestu ob Dravi poskrbel za nogometno evforijo, o tem priča tudi posrečena objava navijaške skupine Viole na socialnem omrežju, tako da bo v naslednjih tednih še kako zanimivo spremljati dogajanje v Ljudskem vrtu.

Kapetan Mure priznava, da stanje ni idealno

Tudi Žiga Kous je v tej sezoni od Mure pričakoval več. Foto: Sportida Mura se sooča s krizo. Navijači so nezadovoljni z zadnjimi predstavami kluba, ki pod vodstvom Damirja Čontale ne dosega pričakovanih rezultatov. Takšnih, kakršne bi javnost pričakovala od prvakov iz leta 2021 glede na razpoložljiv igralski kader črno-belih.

"Tokrat nam je reprezentančni premor prišel še kako prav. Vemo, da stanje ni idealno, vemo, da bi lahko dobili več. Zdaj je čas, da se odkrito pogovorimo in analiziramo kaj vse je šlo narobe v tem času in najhitreje kar se da odpravimo te stvari," sporoča kapetan Žiga Kous. Mura se bo v tem reprezentančnem premoru posvetila le treningom. Ne bo odigrala nobene prijateljske tekme.

Domžalčani so v petek gostovali v predmestju Zagreba, kjer so izgubili proti Gorici (2:3). Rožmanovo četo je v vodstvo v 7. minuti popeljal Ivan Durdov, nato pa so gostitelji v zadnjih 30 minutah kar trikrat premagali mladega vratarja Domžal Gašperja Tratnika. Dva od treh golov so dosegli z bele točke, za rumeno družino pa je bil uspešen še Arnel Jakupović.

Tekma proti HNK Gorica se je končala z rezultatom 3:2.



Strelci: Julardžija 60’/11m, Vujnović 71’, 89’/11m; Durdov 7’, Jakupović 85’.



Več na: https://t.co/CLGuC4esWm pic.twitter.com/4vAwrp2uxT — NK Domžale (@NKDomzale) September 23, 2022

Domžalčani so zaradi zdravstvenih razlogov in reprezentančnih obveznosti pogrešali ogromno igralcev. Janez Pišek, Tilen Klemenčič, Christian Schoissengeyr, Domen Zajšek, Slobodan Vuk in Zeni Husmani so manjkali zaradi zdravstvenih težav, Nikola Jovićević, Emir Saitoski, Nick Perc, Mark Strajnar, Jošt Pišek, Mitja Ilenič in Bartol Barišić pa zaradi reprezentančnih akcij mlajših selekcij.

Bravo boljši od Doba, Krško prihaja k Radomljam

Bravo, ki ga v nadaljevanju sezone čaka zahtevno gostovanje na Bonifiki v Kopru, je v petek na pripravljalni tekmi premagal drugoligaša iz Doba (3:2). Za mladi ljubljanski klub so v polno zadeli Luka Štor, Gal Kurež in Gašper Gaberšek Rotovnik.

Bravo je v prijateljskem obračunu premagal Dob. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radomljani bodo na svojem stadionu, kjer ne smejo igrati prvoligaških tekem, lahko pa pokalne dvoboje, vsaj v začetnem delu tekmovanja (tako so 14. septembra na svoji zelenici napolnili mrežo Dragomerja s 4:0), v nedeljo odigrali prijateljsko tekmo z drugoligašem Krškim. Manjkala bosta Samsindin Ouro, ki je bil vpoklican v izbrano vrsto Toga in ga čaka odmevna tekma proti Slonokoščeni obali, ter mlajši reprezentant Anel Zulić.

Kraševci premagali Novogoričane

Dušan Kosić je s Taborom v prijateljskem dvoboju premagal Gorico, prihodnji konec tedna pa ga čaka gostovanje v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar V Novi Gorici je občutiti nezadovoljstvo navijačev. Želja po menjavi vodstva kluba je vse večja. Vrtnice, ki so v bogati preteklosti kar štirikrat osvojile naslov slovenskega prvaka, plujejo v nemirnih vodah, boj za prvoligaški obstanek bo še krčevit. Trener Miran Srebrnič potrebuje čim več tekem, da bi uigral ekipo. Vrtnice so tako v petek odigrale tekmo s sosedi iz Sežane in v obračunu najslabše uvrščenih prvoligaških ekip izgubile z 1:2, strelec za Gorico je bil kapetan Etien Velikonja, v sredo pa odhajajo še onkraj meje v Italijo, kjer se bodo v Ceggi pomerili z italijanskim nižjeligašem Libertas.

Tabor je v petek v Krvavem potoku v lokalnem obračunu premagal Gorico z 2:1. V polno sta zadela 32-letni povratnik Milan Kocić, otrok sežanskega kluba, ki se je pred kratkim po 12 letih, večinoma jih je preživel v različnih evropskih državah (Italija, Bolgarija, Avstrija, Češka, Grčija in Romunija), vrnil na Kras, in 20-letni španski napadalec Coba Da Costa. Po koncu reprezentančnega premora jih čaka najbolj nehvaležna naloga, gostovanje pri vodilni Olimpiji v Ljubljani.