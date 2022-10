Krznar zažugal Kronavetru, o drugem golu pa: "Grmelo je v slačilnici"

Najslabša ekipa zadnjih treh krogov prve slovenske nogometne lige je Maribor. Kot edini je izgubil vse tri tekme. Po dveh tesnih porazih s tekmecema za prvaka Koprom in Olimpijo zdaj še s kar 0:3 z Domžalami. Ekipa njihovega nekdanjega trenerja Simona Rožmana jih je premagala še drugič v sezoni. Maribor je tako na lestvici zdrsnil za Domžale, na šesto mesto. Vijoličasti imajo kar 16 točk manj od vodilne Olimpije, ki pa tekmo 14. kroga še igra.

Trener Damir Krznar je po tekmi ostro kritiziral svoje varovance, predvsem zaradi drugega prejetega gola, ko se je ob prostem streli Jošta Piška razmaknil živi zid. "Grmelo je v slačilnici zaradi te situacije, kot tudi zaradi prvega gola. Ob vsaki prekinitvi namreč zahtevam visok skok s strani zidu, tokrat pa so se zgodila nekatera nespoštovanja določenih dogovorov in postavitev. Zaradi tega bodo sledile kazni. Da ne bo nesporazumov, odgovornost je najprej moja. Jaz sem tisti, ki ga igralci niso upoštevali."

"Roku sem rekel, naj se umiri"

Rok Kronaveter Foto: Grega Valančič/Sportida Slišal pa jih je tudi izkušeni Rok Kronaveter, ki je po drugem rumenem kartonu moral predčasno v slačilnico. "Ni bilo potrebe izzvati sodnika, da pri določenih situacijah pokaže manjšo naklonjenost. Roku sem rekel, naj se umiri. Ni bilo potrebe po vmesnih razpravah in zgodilo se je, kar se je. To je nesprejemanje kritike nadrejenega in to zahteva posledice." Maribor že tretjič zapored tekme ni končal z vsemi enajstimi.

Maribor je zaradi navijaškega incidenta s tekme s Koprom tokrat igral pred praznimi tribunami. S polnimi ali praznimi jim to sezono v Ljudskem vrtu ne gre. Na sedmih domačih tekmah so osvojili vsega pet točk (ena zmaga in dva remija). "Zakaj moštvu povzroča domači teren takšne preglavice, ne morem razvozlati. Namesto motiva bi lahko pomenilo igranje pred domačimi navijači oteževalno okoliščino. Toda tokrat ni bilo gledalcev, tako da to ne drži. Bolj gre za splet okoliščin, da smo doma manj uspešni kot na gostovanjih."

Fotogalerija s tekme v Mariboru (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

"Vse, kar še preostane, je finančna kazen"

Trener Krznar pravi, da pravega odziva nogometašev na poraze in napake še ni bilo. Zato zdaj napoveduje bolj ostre posledice. "Vse, kar še preostane, je finančna kazen. Glave so vroče, ne bi želel govoriti takoj po tekmi, a zagotovo ne bo ostalo brez posledic. Gre pa za zadeve, ki jih bomo reševali znotraj štirih klubskih sten. Zdaj potrebujemo veliko mirnosti, pameti, da moštvo resetiramo. Zagotovo bo nekaj bolečih rezov, brez katerih v takšnem trenutku ne gre. Nedvomno gre za krizni trenutek, krizno situacijo, s kriznimi odločitvami, ki včasih niso prijetne."