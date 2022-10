Kaj se je dogajalo na tekmi z Olimpijo? "Sodnik se mi je po srečanju opravičil."

Novogoričani so proti Olimpiji osvojili pomembno točko, a bi predvsem glede na priložnosti v prvem polčasu lahko tudi kakšno več, čeprav je bila ljubljanska zasedba precej več pri žogi. Toda izbranci Mirana Srebrniča so bili konkretni v svojih napadih, a na koncu večinoma naleteli na previsoko oviro v obliki vratarja Matevža Vidovška.

Ta je tako še vedno nepremagan v prvi ligi, njegov niz traja 810 minut. Mladenič pa je imel tudi nekaj sreče, saj bi po burni reakciji kaj lahko predčasno končal tekmo v Novi Gorici. Po bližnjem stiku z novogoriškim igralcem Alenom Krajncem se je namreč odzval burno in ga udaril z glavo, sodniki pa so tudi po pregledu posnetka ocenili, da to ni dovolj visoka kazen za rdeči karton. Posredovala ni niti soba za VAR, sodnik srečanja Slavko Vinčić pa se je nato odločil, da bo vratarja vodilne ekipe 1. SNL kaznoval "le" z rumenim kartonom.

Miran Srebrnič je dejal, da je bil remi realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot poroča Ekipa, naj bi sodniška ekipa po koncu tekme priznala svojo napako in se opravičila strategu Gorice Srebrniću. "To je bila čista izključitev. Vsekakor bi nam olajšala delo, vseeno pa moram fantom čestitati za to predstavo in priigrano točko. Cenim to, da se mi je glavni sodnik po tekmi opravičil za to, ker ni pokazal rdečega kartona. Malo je bil jezen, ker ga tudi VAR ni opozoril, da bi lahko šlo za izključitev. Napake se dogajajo, delamo jih vsi, a če se jih prizna, jih nekoliko lažje sprejmeš," je po tekmi za Ekipo dejal trener Gorice. "Držali smo se načrta, kot smo se dogovorili, in to delali zelo dobro. Prejšnjo tekmo je imela Olimpija dosti več priložnosti kot danes. Mislim, da smo v glavnini ustavili njihove priložnosti. Mislim, da je neodločen rezultat neka realnost," je še dejal 52-letni trener.

Sporen trenutek:

Slavko Vinčić je s tem, ko je danes Matevžu Vidovšku za “čelnega” pokazal le rumeni karton (Krajncu pa nič), znova porodil vprašanje: zakaj top slovenski sodniki (Vinčić bo v Katarju), v @PrvaLigaSi sprejemajo odločitve, ki jih - Zidane ‘06 in to - nikakor ne razumemo? Kaj je to? pic.twitter.com/i8haADkySj — Jaša Lorenčič (@JasaLorencic) October 23, 2022

Riera: Rezultat je pozitiven

Drugačnega mnenja je bil po tekmi trener Olimpije Albert Riera. Gorica se je branila s petimi igralci zadaj in tremi v sredini. Težko je bilo iskati prostor, posebej v prvem polčasu, zato smo poskušali napadati s tremi napadalci. Ampak resnica je, da na žalost nismo našli dovolj prostora. V drugem polčasu smo začeli igrati z našim slogom, poskušali smo več prek naših krilnih igralcev. Igrali smo na naš način, ustvarjali smo si priložnosti," je dejal Riera.

"Rezultat je pozitiven, pomembno je, da ohranjamo našo željo po zmagah tudi v prihodnosti," je dejal Riera. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Če si ne bi ustvarjali priložnosti, bi bil zaskrbljen, v tem primeru nisem. Toda na koncu je smisel nogometa, da spraviš žogo v nasprotnikovo mrežo. Danes prvič v tej sezoni nismo dosegli zadetka. Na splošno sem v redu, sem zadovoljen z našo igro. To sem povedal tudi fantom, ki so imeli po tekmi izraz na obrazu, kot da smo izgubili. Rezultat je pozitiven, pomembno je, da ohranjamo našo željo po zmagah tudi v prihodnosti," je po tekmi za klubsko spletno stran še dejal španski trener.

Da si je Olimpija zaslužila več kot točko, je bil po tekmi prepričan tudi Aljaž Krefl. "Gorica je zelo dobro odigrala. Mi smo narekovali tempo, si ustvarjali priložnosti, a na žalost nismo zadeli. Pride takšna tekma, ko si ustvarjaš priložnosti, a enostavno ne najdeš poti do mreže. Takšna tekma je bila danes. Zaslužili smo si več, a točka je točka," pa je dejal Krefl.

Preberite še: