Po nešportnem udarcu, ki dviguje prah v Sloveniji, se je javno pokesal in opravičil

Odkar za Olimpijo v 1. SNL brani Matevž Vidovšek, se mreža zmajev sploh ne trese. Nepremagan je že 810 minut. Po nedeljskem remiju v Novi Gorici (0:0) je postal absolutni rekorder Olimpije in podrl 36 let stari klubski podvig Janka Irgoliča, po dvoboju pa se je bolj kot o njegovem veličastnem nizu govorilo o njegovem nešportnem udarcu z glavo, ko bi si lahko prislužil rdeči karton, a mu je sodnik Slavko Vinčić pokazal rumenega. Mladi koroški očka se je po tekmi sodnikom in igralcu Gorice Alenu Krajncu iskreno opravičil za izpad ter za Šport TV poudaril: ''Močno obžalujem reakcijo. To se mi ne bi smelo zgoditi.''

Sezona 2022/23 za navijače Olimpije ni posebna le zaradi izjemnega števila točk, ki ga osvajajo varovanci Alberta Riera, s katerim so si zagotovili lepo prednost pred zasledovalci, ampak tudi zaradi nepremagljivosti vratarja. Matevž Vidovšek v prvi ligi sploh še ni izkusil, kako se počuti čuvaj mreže, ko ga premaga tekmec in mora po žogo v svojo mrežo. Tovrsten občutek je v tej sezoni izkusil le na evropskih tekmah, kar pa se tiče 1. SNL, kjer je mladi Korošec na nedeljskem gostovanju v Novi Gorici zbral svoj deveti nastop v karieri, pa je Slovenija priča neverjetnemu nizu.

Odkar brani v 1. SNL, še ni prejel zadetka

Ko brani za Olimpijo v 1. SNL Vidovšek, lahko zmaji pozabijo na prejete zadetke. Foto: Grega Valančič/Sportida Vključno še z zadnjo tekmo prejšnje sezone, na kateri je Vidovšek debitiral med vratnicama Olimpije, zmaji pa so se pod vodstvom Roberta Prosinečkega od sezone poslovili z zmago v Celju (0:2), orjak iz Dravograda (v višino meri natančno 200 cm) ni prejel zadetka že 810 minut. Po Celju ga niso uspeli premagati niti Mura (0:2), Tabor (0:1), Bravo (0:1), Maribor (0:2), Gorica (0:2), Koper (0:2), Maribor (0:1) in v nedeljo še Gorica (0:0). Poraja se vprašanje, kakšen bi bil njegov niz, če si 20. avgusta na Bonifiki ne bi poškodoval dlančnice in zaradi tega počival skoraj tri mesece.

Vmes ga je med vratnicama nadomestil Denis Pintol in na šestih tekmah, čeprav ni branil slabo in si ni privoščil večjih napak, prejel kar 15 zadetkov. Ko se je na večnem derbiju z Mariborom vrnil v vrata Vidovšek, se je k starim navadam vrnila tudi Olimpija. Obramba znova ne prejema zadetkov, tako je bilo tudi v nedeljo v mestu vrtnic.

Vidovšek se je javno pokesal: To ne sodi na nogometna igrišča

Za nešportno potezo v Novi Gorici se je po srečanju opravičil sodnikom in igralcu Gorice. Foto: Vid Ponikvar Ni pa manjkalo veliko, da ne bi lahko Korošca, ki bo konec tedna praznoval 23. rojstni dan, znova pričakalo obdobje, ko ne bi mogel pomagati soigralcem. Na srečanju v Novi Gorici je dvignil ogromno prahu z nešportno reakcijo v 15. minuti. Najprej je prekršek nad njim storil Alen Krajnc, nato pa je Vidovšek izgubil živce in se odzval v slogu, kakršnega od njega nismo vajeni na zelenicah. Nogometaša Gorice je udaril z glavo. V Športnem parku je že zadišalo po izključitvi in zgodnjem rdečem kartonu, a je Slavko Vinčić, v tem trenutku najbolj cenjeni slovenski sodnik, ki bo letos delil pravico tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju, ocenil, da si nepremagljivi vratar Olimpije zasluži ''le'' rumeni karton.

O tem, kako neprimerna je bila njegova reakcija in kako srečen je lahko, da jo je po vložku s čelom odnesel zgolj z rumeno kaznijo, dovolj zgovorno pričajo tudi njegove besede po dvoboju na Primorskem. Vidovšek se je po sploh prvem remiju Olimpije v tej sezoni posul s prahom. Opravičil se je tako sodnikom kot tudi Krajncu. "Rad bi se iskreno opravičil zaradi izpada, ki sem si ga privoščil na tekmi v Novi Gorici. Reakcija je prišla v afektu in jo močno obžalujem. Tekmec je storil prekršek nad menoj, a reakcija, ki je sledila, nikakor ne sodi na nogometna igrišča. Zavedam se, da se mi ne bi smela zgoditi. Seveda sem se za nešportno potezo nemudoma po srečanju opravičil sodnikom in igralcu Gorice," je povedal za Šport TV po dvoboju v Novi Gorici, na katerem je niz nepremaganosti povišal na 810 minut, s tem pa poskrbel za absolutni klubski rekord.

Janko Irgolič po 36 letih ni več rekorder Olimpije

Statistični guru OptaŽabar, ki temeljito in skrbno beleži dosežke, povezane z ljubljanskim klubom, je po tekmi ponosno sporočil, kako je Vidovšek po novem absolutni rekorder zeleno-belih. V dolgi zgodovini ljubljanskega kluba, ki je tekmovala v mnogih različnih ligaških tekmovanjih, ga namreč do letos še ni bilo junaka, ki bi na vratih ostal nepremagan več kot 800 minut zapored.

810➡️Matevž Vidovšek je nepremagan na ligaških tekmah že 810 minut. S tem je danes za 64 minut popravil absolutni ligaški rekord v zgodovini Olimpije, ki ga je do danes imel Janko Irgolič. Slednji je leta 1986 za Olimpijo v takratni SNL ostal nepremagan 746 minut. pic.twitter.com/lsxaLLOnyo — OptaŽabar (@Opta_Zabar) October 23, 2022

Vidovšku je to uspelo, s tem pa je po 36 letih popravil rekord Janka Irgoliča. Legendarni vratar, ki je po koncu kariere prispeval svoj delež tudi k reprezentančni pravljici slovenskega nogometa kot trener vratarjev v nepozabni zlati Katančevi generaciji, je leta 1986, ko je Olimpija nastopala v republiški ligi, ostal nepremagan 746 minut.

Vidovšek je močno popravil dosežek in se še utrdil na drugem mestu večne lestvice 1. SNL. Na njej gleda v hrbet le nekdanjemu soigralcu Nejcu Vidmarju, ki se je prejšnji teden pridružil Muri. Ljubljančan je v sezonah 2013/14 in 2014/15, ko je branil za Domžale, očaral nogometno javnost v Sloveniji z izjemnim nizom, ko je ostal nepremagan kar 1.002 minuti!

Korošec potrebuje vsaj še 193 minut

Če želi Vidovšek postati tudi absolutni rekorder 1. SNL, mora ostati neporažen še na najmanj dveh tekmah, na tretji pa poskrbeti, da se njegova mreža ne bi zatresla vsaj 13 minut. Tako bi postavil nov mejnik prvoligaškega nogometa v Sloveniji. Nahaja se pred zelo zahtevnim izzivom, saj ga že v naslednjem krogu čaka derbi s Koprom. Ravno s klubom, proti kateremu je v tej sezoni že ohranil mrežo nedotaknjeno, a jo tudi odnesel z nič kaj nedolžno poškodbo dlančnice.

Bo Korošec v soboto, ravno na dan, ko bo proslavljal 23. rojstni dan, ohranil mrežo nedotaknjeno tudi proti Kopru v Stožicah? Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpijo po domači tekmi s Koprom čakata še dva zaporedna spopada v Domžalah (najprej z Radomljami, nato z Domžalami), nato pa še v enem izmed vrhuncev jesenskega dela v Stožice prihajata še Celje in Mura.