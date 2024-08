Vodišek kajta za kolajno, plezalki čaka drugi del polfinala

Poletne olimpijske igre v Parizu se počasi bližajo koncu, Slovenija pa trepeta za svoje kandidate za kolajne. Zadnji plovi ta četrtek čakajo Tonija Vodiška, ki se mu nasmiha zlata kolajna. Plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl bosta opravili drugi del polfinalne naloge v olimpijski kombinaciji – težavnost (10.00). Z zanimanjem bomo spremljali moški polfinalni tekmi v košarki: Francija – Nemčija (17.30) in ZDA – Srbija (21.00). Vse rezultate in novice dneva zbiramo v tem članku.

Toni Vodišek Foto: www.alesfevzer.com Kajtar Toni Vodišek se bo pred obalo Marseilla boril za odličja v razredu formula kite. Vodstvo je prevzel že v torek, v sredo pa je tekmovalcem in organizatorjem nagajalo brezvetrje. Sledijo še finalni plovi.

Športni plezalki Janjo Garnbret in Mio Krampl čaka drugi del polfinalne preizkušnje v olimpijski kombinaciji. Prva favoritinja Garnbretova vodi po balvanih, kjer je edina dosegla vse štiri vrhove, Kramplova pa se bo med osem finalistk poskušala prebiti s 17. mesta.

Golfistki Ano Belac in Pio Babnik čaka drugi krog turnirja, telovadko Jekaterino Vedenejevo pa kvalifikacijski nastop v ritmični gimnastiki.

Podelili bodo 25 kompletov kolajn

Trinajsti dan iger bodo podelili 25 kompletov odličij. Na atletskem stadionu se bodo v finalu skoka v daljino in teku na 400 metrov ovire merile atletinje, v finalu meta kopja, teku na 200 metrov in 110 metrov ovire pa atleti. Plavalke čaka preizkušnja v daljinskem plavanju, plezalce pa v hitrostnem plezanju. Na moškem nogometnem turnirju tekma za tretje mesto čaka Egipčane in Maročane. Več odličij bodo podelili tudi v tekvondoju, rokoborbi in boksu.

Polfinale košarkarskih velesil

Foto: Reuters Na moškem košarkarskem turnirju bosta odigrana polfinalna obračuna, v prvem se bodo pomerili Francozi in Nemci (17.30), v drugem pa prvi favoriti Američani in Srbi (21.00). V polfinalu rokometnega turnirja za ženske se bodo Švedinje pomerile s Francozinjami (16.30), Norvežanke pa z Dankami (21.30). V polfinalu ženskega odbojkarskega turnirja bodo na sporedu tekme med Brazilijo in ZDA (16.00) ter Turčijo in Italijo (20.00). Vsi polfinalni obračuni bodo odigrani tudi v odbojki na mivki.

Olimpijske igre, Pariz 2024, 8. avgust, slovenski nastopi Golf:

9.00 2. krog, ženske (Ana Belac, Pia Babnik) Jadranje:

Formula kite, polfinale, 6 plovov, moški (Toni Vodišek)

Formula kite, 6 plovov za medalje, moški (Toni Vodišek) Ritmična gimnastika:

10.00 mnogoboj, posamično, 1. del (Jekaterina Vedenejeva)

15.00 mnogoboj, posamično, 2. del (Jekaterina Vedenejeva) Športno plezanje:

10.00 kombinacija, težavnost, polfinale, ženske (Janja Garnbret, Mia Krampl)