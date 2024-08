"Ne smemo pozabiti, Madeleine Winter-Schulze in Thomas Müller sta odigrala zelo veliko vlogo pri tem uspehu, saj sta Checkerjeva lastnika. Dala sta mi možnost, da še naprej tekmujem s tem konjem, in zagotovila, da ga ne bosta prodala. Neverjetno sem hvaležen za to, da sem lahko danes poplačal njuno zaupanje," je po osvojeni zlati kolajni za Sportschau dejal novi olimpijski prvak v preskakovanju ovir Christian Kukuk.

Veselja ni skrival niti Müller, ki si je podvig v Versaillesu ogledal na daljavo. "Kapo dol, Checkerju in Christianu Kukuku. To je moja zlata medalja in ti si zdaj osvojil svojo, dragi Christian," je 34-letnik dejal v videu na družbenem omrežju Instagram, pri tem pa okoli vratu ponosno nosil svojo zlato kolajno s svetovnega prvenstva leta 2014, na katerem se je izkazal s petimi zadetki.