V vrhunski družbi: Čast in hkrati spodbuda

"V čast mi je, da sem prejel to nagrado, hkrati je to spodbuda za nadaljnje delo, za prihodnost, ko upam, da postanem eden od najboljših odbojkarjev na svetu," pravi najobetavnejša mlada športna osebnost leta 2021 odbojkar Rok Možič. Svojemu Mariboru je pred večernim izzivom sporočil: "Samo brez strahu. Takšne tekme je najlepše igrati. Verjamem, da lahko Maribor Italijanom povzroči kar nekaj težav."

Najobetavnejša mlada športna osebnost leta 2021 je 19-letni odbojkar Rok Možič, za katerim je izjemno leto. Svojemu Mariboru je pomagal do prvega naslova državnega prvaka po 28 letih, s slovensko reprezentanco je postal evropski podprvak, nato pa dočakal še selitev v italijansko ligo, o kateri je sanjal že kot otrok. S priznanjem se je znašel v dobri družbi, ob Tadeju Pogačarju, Luki Dončiću, Janji Garnbret in drugih, ki so se kot mladi upi v preteklosti vpisali v zgodovino slovenskega in svetovnega športa, nato pa navdušili tudi v absolutni konkurenci.

"Ponosen sem na to nagrado, v čast mi je, da sem bil izbran za najboljšega mladega perspektivnega športnika. Ta zajema tako moje vrhunsko delo v letu 2021 kot seveda tudi v preteklih letih. Če pogledamo za nazaj, kdo vse je bil v preteklosti najbolj perspektiven športnik leta v Sloveniji, vidimo, da je družba vrhunska. V čast mi je in hkrati spodbuda za delo v prihodnosti, ko upam, da postanem eden od najboljših odbojkarjev na svetu," je na prireditvi v Cankarjevem domu dejal Možič, ki se je po odlični zadnji sezoni pred meseci prvič odpravil v tujino.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zadovoljen, da ni prehiteval dogodkov

Da bo eden ključnih členov Verone, je dokazal že takoj ob prihodu v nov klub, kjer mu v dresu italijanskega prvoligaša, ki je na predzadnjem mestu serie A, ne manjka minutaže, s katero nabira prepotrebne izkušnje. Zadovoljen je, da je izbral Verono, pa čeprav so interes pokazali tudi močnejši kolektivi.

"Po tekmi s Perugio, ki je v zadnjih letih ena od najboljših ekip v italijanski ligi, mi je njen trener Nikola Grbić, s katerim smo se pred odhodom v Italijo tudi pogovarjali, dejal, da sem se odločil pravilno, da moram dobiti veliko priložnosti za igro, ki je tam morda ne bi dobi toliko," pravi najstnik, ki v karieri ne želi prehitevati dogodkov.

Zadovoljen je s selitvijo v Verono, kjer mu igralnega časa ne primanjkuje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Verjame, da lahko Mariborčani povzročijo nekaj težav svetovnim klubskim podprvakom

Možič bo danes zvečer spremljal obračun Maribora proti eni najbolj zvezdniških ekipi na svetu Lube Civitanova, ki je pred dnevi postal svetovni klubski podprvak. Njihovo moč je novembra tudi sam izkusil v "domačem" prvenstvu. Kaj pred tekmo drugega kroga lige prvakov, ki jo bo gostila Dvorana Tabor, sporoča štajerskemu kolektivu?

Takole se je spomladi veselil naslova državnega prvaka z Mariborom, za katerega bo zvečer stiskal pesti. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Danes (v torek, op. a.) sem se dobil tudi z nekdanjimi soigralci in jim rekel, da jim je lahko le v čast, da bodo igrali proti eni od najboljših ekip na svetu, da se ne smejo predajati. Verjamem, da se lahko dobro borijo, da jim lahko povzročijo nekaj težav. Oni so se šele dobro vrnili iz Brazilije iz težkega tekmovanja. Razlika v temperaturi, urna razlika ... vse to lahko vpliva. Verjamem tudi, da se bo Maribor v domači dvorani, ki bo polna, kolikor je v teh razmerah mogoče, pokazal v najboljši luči. Samo brez strahu. Takšne tekme je najlepše igrati. Igraš proti najboljšim, nimaš česa izgubiti. Z veseljem bom navijali za njih," dobre želje v štajersko prestolnico pošilja Možič.