Spektakel v Mariboru: prihaja ena najbolj zvezdniških ekip na svetu

"Vsi v klubu se veselimo tega dogodka, in tudi navijači bodo prišli na svoj račun, da bodo videli največje odbojkarske ase in seveda dobro odbojko. Mi bomo stopili na igrišče hrabro in dali vse od sebe, saj se zavedamo, da takšnih tekem ne igraš vsak dan," pred sredino tekmo odbojkarske lige prvakov, na kateri bodo Mariborčani gostili svetovne klubske podprvake Lube Civitanova, pravi trener Štajercev Sebastijan Škorc.

Mariborska dvorana Tabor bo v sredo prizorišče tekmovanja, ki v štajersko prestolnico prihaja po skoraj treh desetletjih. Odbojkarji OK Merkur Maribor bodo v drugem krogu lige prvakov gostili zvezdniški italijanski klub Cucine Lube Civitanova. Italijani so zmagovalci predzadnje izvedbe tekmovanja, aktualni prvaki italijanskega prvenstva, pred dnevi pa so zaigrali še v finalu svetovnega klubskega prvenstva in v tem priznali premoč najbolj trofejnemu brazilskemu klubu Sada Cruzeiro.

Italijani so v Slovenijo odpotovali danes zjutraj, med potniki ni bilo kapetana Osmanyja Juantorene, ki ima zdravstvene težave in ni mogel pomagati že na svetovnem klubskem prvenstvu. Za goste igra tudi v Sloveniji rojeni odbojkar Rok Jerončič, sicer član mlade italijanske reprezentance.

Hrabro, brez strahu

Mariborčani, ki jim žreb ni bil naklonjen, so pred slabima dvema tednoma ligo prvakov odprli pri branilcu naslova Azoty Kedzierzyn Kozle in izgubili z 0:3. Tudi tokrat se dobro zavedajo moči gostov, a se ne bojijo izziva. Obljubljajo hrabro predstavo in si želijo nabrati čim več izkušenj.

"Mi bomo stopili na igrišče hrabro in dali vse od sebe, saj se zavedamo, da takšnih tekem ne igraš vsak dan. Ekipo Lube spoštujemo in se zavedamo njene kakovosti, a se ne bojimo tega izziva," pravi trener Sebastijan Škorc. Foto: Bojan Javornik

"Čaka nas prva naša domača tekma v Ligi prvakov, in to z ekipo Cucine Lube Civitanova. Pred dvema dnevoma se je končalo klubsko svetovno prvenstvo v Braziliji, kjer so Italijani osvojili drugo mesto. To pove vse, da v Maribor prihaja ena najboljših ekip sveta in po imenih najbolj zvezdniška ekipa na svetu. Mi vsi v klubu se veselimo tega dogodka, in tudi navijači bodo prišli na svoj račun, da bodo videli največje odbojkarske ase in seveda dobro odbojko. Mi bomo stopili na igrišče hrabro in dali vse od sebe, saj se zavedamo, da takšnih tekem ne igraš vsak dan. Ekipo Lube spoštujemo in se zavedamo njene kakovosti, a se ne bojimo tega izziva, da bodo stala na drugi strani mreže največja imena, kot so Zaytsev, Gabi, De Cecco, Juantorena, Yant, Lucarelli, Anzani, Simon," pred sredinim srečanjem razmišlja trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.

Izkušnje prenesti v državno prvenstvo

Italijani so na uvodni tekmi sezone lige prvakov s 3:0 premagali Novosibirsk in zanesljivo vknjižili celoten izplen. "Ekipa, kot je Lube, je vedno nekaj posebnega, tako za klub kot tudi za ekipo. V Ligi prvakov imamo zelo težko skupino, zato je naš cilj na tekmah nuditi predvsem dober odpor in izkušnje uporabiti v domačem državnem prvenstvu," pa pred dvobojem z Italijani pravi sprejemalec Roland Gergye.

Italijani bodo v Mariboru veliki favoriti. Foto: Guliverimage

Omiliti grenkobo po finalnem porazu

"Tekma proti Mariboru bo zelo pomembna. Ne le, ker želimo v ligi prvakov nadaljevati z vsemi točkami, pač pa tudi zato, da malce zmanjšamo grenkobo po porazu v velikem finalu na klubskem svetovnem prvenstvu. Za nami je dolga pot, a dati moramo vse od sebe in se osredotočiti na ligo prvakov, ne da bi razmišljali o nedeljski tekmi s Perugio. Premagati OK Merkur bi pomenilo vrnitev na prave tirnice v tem natrpanem urniku," pa pred tekmo pravi libero gostov Fabio Balas.

Tekma se bo v dvorani Tabor začela ob 19. uri.