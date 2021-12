Začetek, ki bi bil težko zahtevnejši: slovenski prvaki pri branilcih naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarji OK Merkur Maribor danes začenjajo tekmovanje v ligi prvakov, v kateri jim žreb, ki jim je namenil skupino C, ni bil naklonjen. Za uvod jih čaka gostovanje pri favoriziranemu aktualnem prvaku tekmovanja, poljskemu Azoty Kedzierzyn Kozle. Vse kaj drugega kot zmaga Poljakov bi bilo presenečenje.

V skupini C sta še predlanski evropski prvak in zadnji italijanski prvak Cucine Lube Civitanova, za katerega igra slovenski odbojkar Rom Jerončič, ki ga je v reprezentanco zvabila Italija, in ruski Lokomotiv Novosibirsk.

V skupini A bo nemški Friedrichshafen, katerega kapetan je Dejan Vinčić, gostil belgijskega prvaka Roeselare, v skupini D pa bo ruski Zenit iz Sankt Peterburga, za katerega igra kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut, pričakal Benfico.

Danijel Koncilja je v na torkovem gostovanju s soigralci Cannesa pri Fenerbahčeju izgubil z 0:3, ob porazu je vknjižil 11 točk, dosegel je štiri bloke, toliko jih je pri turškem moštvu zmogel le še Ahmet Tümer.