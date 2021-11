Mariborčani odštevajo ure do zahtevnega izziva: Naj se "cirkus" začne

Mariborski odbojkarji bodo v sredo vstopili še v četrto tekmovanje, najprestižnejše in najzahtevnejše med vsemi, v ligo prvakov. Da bo izziv še težji, je poskrbel septembrski žreb na Ljubljanskem gradu, po katerem se je OK Merkur Maribor znašel v izjemno težki skupini. V tej so še aktualni prvaki, člani poljskega Azoty Kedzierzyn Kozle, predlanski evropski prvak in zadnji italijanski prvak Cucine Lube Civitanova ter ruski Lokomotiv Novosibirsk.

Učiti se in izkušnje prenesti v nadaljevanje sezone

Četa trenerja Sebastijana Škorca bo prvo tekmo v sredo odigrala prav pri branilcih lovorike, favoriziranih odbojkarjih Azoty Kedzierzyn Kozle. "Liga prvakov je za nas vse v klubu nagrada za dosedanje delo in privilegij, da bomo mi letos zastopali Slovenijo v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Žreb nam je namenil vrhunske zvezdniške ekipe, ne le mi v klubu, ampak tudi mesto Maribor in gledalci bodo del tega spektakla, saj si bodo lahko največje zvezdnike odbojke pogledali tudi v živo. Mi se gremo borit, dat svoj maksimum in imet oči odprte, da se naučimo in vse te izkušnje prenesemo v nadaljevanje sezone," je v klubski mikrofon dejal Škorc, ki ima v svoji vrsti le tri odbojkarje - Žigo Donika, Uroša Pavlovića in Filipa Kovačevića - z izkušnjami v ligi prvakov.

"Mi se gremo borit, dat svoj maksimum in imet oči odprte, da se naučimo in vse te izkušnje prenesemo v nadaljevanje sezone," pred prvo tekmo elitnega tekmovanja pravi trener Maribora Sebastijan Škorc. Foto: Bojan Javornik

Zvezdniška zasedba še brez poraza v poljskem prvenstvu

"V naši ekipi igralcev z izkušnjami iz takšnega tekmovanja ni prav veliko, a vseeno vemo, kaj nas čaka že na prvi tekmi, ko igramo proti zmagovalcu lanske lige prvakov. Vemo, da je odbojka na Poljskem med najpopularnejšimi športi, in tudi vložki v ekipe so ogromni. In takšna je tudi zvezdniška ekipa Kozle. Ob poljskih reprezentantih imajo še dva reprezentanta ZDA, to sta libero Shoji in bloker Smith, ki sta med najboljšimi igralci na svetu na svojih položajih. V ekipi so še izvrstni poljski reprezentanti Sliwka, lani najkoristnejši igralec lige prvakov, Semeniuk in Kaczmarek, Hubne. Igra Poljakov, analizirali smo več tekem, je zelo stabilna, hitra in z zelo močnim in neugodnim začetnim udarcem. Trenutno se to vidi tudi na lestvici, saj v zelo močnem poljskem prvenstvu še ne poznajo poraza in so vodilna ekipa z desetimi zmagami (oddali so le pet nizov, op. a.)," je pred odhodom na Poljsko še dejal trenerski šef Štajercev.

"Če hočemo parirati Poljakom, bomo morali biti izjemni v vseh elementih igre, predvsem pa na servisu in sprejemu. Tekme se veselimo, želimo prikazati lepo odbojko in komaj čakamo, da se 'cirkus' začne," pred zahtevnim gostovanjem pravi bloker Uroš Pavlovčić. Foto: Bojan Javornik

"Vrhunska ekipa z odličnimi posamezniki"

"Dolgo pričakovan dan za klub in vse naše igralce. Nekateri smo že izkusili igranje v tem močnem tekmovanju, za večino bo to prvič. O nasprotniku nima smisla razpravljati. Gre za vrhunsko ekipo z odličnimi posamezniki. So tudi lanski zmagovalci lige prvakov. Mi jih bomo vsekakor poskusili presenetiti in prekiniti njihov niz zmag. Oni so favoriti, morajo dobiti tekmo, mi pa smo lahko sproščeni in brez pritiska. Ravno tu vidim našo priložnost. Če hočemo parirati Poljakom, bomo morali biti izjemni v vseh elementih igre, predvsem pa na servisu in sprejemu. Tekme se veselimo, želimo prikazati lepo odbojko in komaj čakamo, da se 'cirkus' začne," pa pred zahtevnim gostovanjem pravi bloker Pavlovčić.

Tekma na Poljskem se bo v sredo začela ob 19.30. Drugi krog tekmovanja bodo Mariborčani igrali doma, 15. decembra bodo gostili italijanski Cucine Lube Civitanova.