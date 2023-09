Slovenska odbojkarska reprezentanca bo v soboto ob 3. uri po srednjeevropskem času s tekmo proti Tuniziji začela lov na uresničitev olimpijskih sanj. "Za nekatere je to zadnja možnost, tudi mlajši ne vemo, kdaj se nam bo spet ponudila taka priložnost. Moramo jo izkoristiti, vemo pa, da nam ne bo lahko," pred začetkom vrhunca reprezentančne sezone, olimpijskimi kvalifikacijami, na katerih jih čaka kar sedem tekem v devetih dneh, pravi Rok Možič, ki je danes z rojaki spoznal prizorišče dvobojev, dvorano Yoyogi. Selektor Gheorghe Cretu od varovancev pričakuje predvsem osredotočenost pri vsaki točki in upa, da jim bo zdravje služilo.

Pred slovensko moško odbojkarsko izbrano vrsto je vrhunec dolge reprezentančne sezone. Potem ko so s sedmim mestom odkljukali zaključni turnir lige narodov in na nedavno končanem evropskem prvenstvu osvojili bron, je prišel čas za uresničitev cilja, ki jim ga ni uspelo doseči še nikoli. Uvrstitev na olimpijske igre.

Na teh bo v moški konkurenci sodelovalo 12 reprezentanc. Za zdaj je oddana le ena vstopnica. V rokah jo držijo gostitelji Francozi. Na voljo je tako še 11 olimpijskih vozovnic. Šest jih bodo razdelili v prihodnjih dneh, pet prihodnje leto.

"Osredotočenost pri vsaki točki"

Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo naporen olimpijski kvalifikacijski turnir v Tokiu, kjer jih čaka sedem tekem v devetih dneh, začeli v soboto ob 10. uri po lokalnem času (3. uri po srednjeevropskem), ko jim bo nasproti stala Tunizija.

V nedeljo se bodo pomerili s Turčijo nekdanjega selektorja Alberta Giulianija, po dnevu premora tekmi s Finsko in Egiptom. Po novem dnevu premora bodo v treh zaporednih dneh (petek, sobota, nedelja) odigrali odločilne tri tekme proti ZDA, Japonski in Srbiji. Olimpijsko vozovnico si bosta iz kvalifikacijske skupine v Tokiu zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. "Kot vselej bom tudi na tem tekmovanju od fantov pričakoval osredotočenost pri vsaki točki." Foto: CEV

Prvi štirje kvalifikacijski obračuni Slovence na Japonskem čakajo v precej zgodnjem terminu. Da bi se na nekoliko neobičajen termin za članske tekme in sedemurno časovno razliko čim hitreje privadili, je reprezentanca v Tokio prispela že v ponedeljek. Do četrtka je vadila v športnem kompleksu lokalnega prvoligaša Tokio Great Bears, v petek pa prvič tudi na prizorišču tekmovanja, dvorani Yoyogi, ki sprejme dobrih 13 tisoč navijačev.

"Po uspešnem evropskem prvenstvu se začenja novo tekmovanje. Vmes smo imeli le malo časa za počitek in tudi za treninge. Pomembno bo, da v naslednjih dneh ostanemo zdravi. Vsi v reprezentanci smo pred novim izzivom izredno motivirani. Kot vselej bom tudi na tem tekmovanju od fantov pričakoval osredotočenost pri vsaki točki. Zlasti bo temu tako na začetku, ko nam bo nasproti stala Tunizija – ekipa, ki je dobro nastopala na lanskoletnem svetovnem prvenstvu. Obilo pozornosti bomo morali nameniti tudi svoji igri," je pred uvodno tekmo za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Cretu.

Tunizijci so se z afriških prvenstev med letoma 2011 in 2021 vselej vrnili s kolajno, z zadnjih treh celo z zlato. Na letošnjem kontinentalnem prvenstvu jih je v četrtfinalu s 3:0 odpravil gostitelj Egipt.

Urnik bo izjemno naporen: sedem tekem v devetih dneh. "Vemo, da nam ne bo lahko." Foto: CEV

"Vemo, zakaj smo poleti garali, zato se nam po evropskem prvenstvu ni bilo težko zbrati in se ponovno vključiti v vadbeni proces. Za generacijo, ki ima ogromno uspehov, bi se spodobilo, da se enkrat uvrsti na olimpijske igre. Za nekatere je to zadnja možnost, tudi mlajši ne vemo, kdaj se nam bo spet ponudila taka priložnost. Moramo jo izkoristiti, vemo pa, da nam ne bo lahko. Menim pa, da nam je ostalo dovolj energije in motivacije, da nam uspe. Zagotovo bomo na igrišču dali vse od sebe," je pred odhodom na Japonsko za STA dejal najučinkovitejši igralec evropskega prvenstva Rok Možič.

Uvrstitev reprezentanc na turnirju v Tokiu na svetovni lestvici: 2. ZDA

5. Japonska

8. Slovenija

9. Srbija

14. Turčija

18. Tunizija

19. Egipt

28. Finska

Do zadnjih treh tekem bo treba priti brez spodrsljaja

Tudi pred odhodom v Azijo ni šlo brez poškodb. Slovenski tabor se bo moral znajti brez svojega prvega podajalca evropskega prvenstva Gregorja Ropreta, saj je zvin gležnja prehud, da bi lahko ekipi pomagal na poti do Pariza 2024.

"Na začetku nas čaka na papirju nekaj lažjih tekem, a tudi te je treba dobiti. Vemo, da smo imeli s Turki na evropskem prvenstvu kar veliko težav, vsi pa pričakujemo, da bodo odločale zadnje tri tekme, do tja bo treba priti brez spodrsljaja. Mislim, da smo pokazali, da ne potrebujemo veliko treninga z Dejanom Vinčićem, da se uigramo. Vanj in tudi v Uroša Planinšiča imamo zaupanje, saj sta vrhunska podajalca," o tekmecih in Ropretovi odsotnosti pravi Možič, ki se je bil zaradi poškodbe, operacije in rehabilitacije kolka Tončka Šterna prisiljen preleviti v korektorja in se je v tej vlogi dobro znašel.

"Nekateri igralci zagotovo ne bodo zdržali sedmih tekem v devetih dnevih, zato bo moral trener več menjati, kot je do zdaj," na pomembnost menjav opozarja libero Jani Kovačič. Foto: Guliverimage

"Treba bo menjati več kot do zdaj"

"Na tem turnirju bomo še posebej potrebovali dolgo klop. Nekateri igralci zagotovo ne bodo zdržali sedmih tekem v devetih dneh, zato bo moral trener več menjati, kot je do zdaj. Če ne drugega, med igro ali pa začeti z nekom in nato videti, kako se bo odrezal. Če se menjave ne bodo odrazile na rezultatu, naj jih bo čim več. Pričakujem, da mi bo na mojem mestu tudi Urban Toman lahko malo pomagal. To mislim predvsem za tiste nekoliko lažje tekme na začetku, da bomo lahko nosilci igre spočiti za odločilne tekme, ki nas čakajo na koncu," pa so pri STA povzeli besede libera Janija Kovačiča.

Šesterica na olimpijske igre prihodnji teden, peterica prihodnje leto

Ob turnirju v Tokiu bosta vzporedno potekala še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru bodo ob gostiteljici Braziliji igrali še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Slovenci si želijo olimpijsko vozovnico zagotoviti že v Tokiu. Če jim cilja v Aziji ne bo uspelo uresničiti, možnosti za nastop na tekmovanju petih krogov v Parizu še ne bo konec. Pet vstopnic bodo razdelili prihodnje leto. Foto: CEV

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu.

Zadnjih pet vstopnic bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov, pri čemer bo prvi kriterij izbora geografski. Če katera izmed celin mesta za svojega predstavnika za olimpijske igre še ne bo imela zagotovljenega, bo tako prva vozovnica pripadla tej, naslednja/-e pa glede na razvrstitev na jakostni lestvici. Slovenci bi bili, če bi zadržali trenutno osmo mesto, v tem primer v dobrem položaju za olimpijsko vstopnico.