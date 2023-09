Slovenke napredovale za štiri mesta, Slovenci v družbi najboljših

Naša izbrana vrsta je pred začetkom kvalifikacij za olimpijske igre, ki so jih dekleta odigrala v Lodžu na Poljskem, zasedala 28. mesto v razvrstitvi FIVB. Z zmagama nad Kolumbijo in Južno Korejo je Slovenija prehitela Mehiko, Slovaško, Švedsko in Kamerun ter se povzpela za štiri mesta, na 24. mesto.

Na vrhu lestvice ostajajo Turkinje, Srbkinje so izgubile dve mesti in so zdaj četrte, Američanke so se povzpele na drugo mesto, Brazilke pa na tretjega. V prvi deseterici so še Italija, Kitajska, Poljska in Dominikanska republika, ki je prav tako pridobila štiri mesta. Na devetem mestu so Japonke, na desetem pa Nizozemke.

Največ mest, sedem, so izgubile odbojkarice Peruja, za pet mest so padle Mehičanke, za štiri pa Južnokorejke.

Slovenci so na osmem mestu. Foto: CEV

Slovenci na osmem mestu

Pri moških pred začetkom kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki se bodo med 30. septembrom in 8. oktobrom odvijali v Braziliji, na Kitajskem in Japonskem, Slovenija zaseda visoko osmo mesto. Vodijo Poljaki pred Američani in Italijani, v prvi deseterici so še Brazilci, Japonci, Argentinci, Francozi, Srbi in Nizozemci.