Pred bojem za olimpijske igre poudaril eno stvar

Pred tednom so odbojkarji z bronasto medaljo postavili nov mejnik v zgodovini slovenskega športa. Že v sredo, ko so se vrnili na priprave, so misli že obrnili novemu izzivu naproti, ki jih konec meseca čaka v Tokiu. Po nastopih v ligi narodov in na evropskem prvenstvu si bodo od konca tega meseca dalje skušali prvič izboriti še pot na olimpijske igre.

Predzadnjo septembrsko soboto je odbojkarska reprezentanca še zadnjič vadila v Črnučah in to na istem mestu, kjer je pred 138 dnevi začela priprave na pestro poletje. V nedeljo se bo zgodaj zjutraj podala na Dunaj, od koder bo poletela proti japonski prestolnici.

"V zadnjih dneh smo se veliko posvečali regeneraciji in z veliko pozornosti skušali pri delu v fitnesu in dvorani kar najbolj napolniti baterije fantov. V nov teden bomo vstopili s popolnoma novim ritmom. Motivacija pri fantih ni vprašljiva niti za trenutek, vsi od nekdaj čakajo na ta trenutek," je ob pogledu na izziv, ki ekipo čaka v Aziji, dejal selektor Gheorghe Cretu.

Foto: CEV

Cretu opozoril na več stvari

Romunski strokovnjak se zaveda težke naloge, napornega ritma, a zaupa v fante: "Vemo, kakšni tekmeci nas čakajo v kvalifikacijah. Z nekaterimi smo se tudi že pomerili. Veliko bo odvisno od mentalne stabilnosti, telesne pripravljenosti in potrpežljivosti v igri. S tehnično-taktičnega stališča tekmecem ne bomo smeli dajati daril, se boriti za vsako žogo in jim tako kar najbolj oteževati pot do vsake točke. Zavedamo se tudi, da lahko v obrambi dobro odigramo z blokom, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Tem stvarem bomo v preostalih dneh do začetka dajali največji poudarek."

V Tokiu bo reprezentanca začetek tedna izkoristila za privajanje na sedemurno časovno razliko, v soboto pa začela tekmovanje. V kvalifikacijah za nastop na naslednjih olimpijskih igrah se bo merila v skupini B. Nastope bo začela v soboto, 30. septembra, ob 10. uri po lokalnem času (3.00 po slovenskem) proti Tuniziji. Naslednji dan jo nato čaka srečanje s Turčijo, po dnevu premora pa še tekmi s Finsko in Egiptom.

Dejan Vinčić Foto: CEV

Najbolj pomembna le vsaka naslednja tekma

Tudi te bodo na sporedu v že omenjenem jutranjem terminu. Po novem dnevu premora slovenske odbojkarje med 6. in 8. oktobrom čaka še zadnji sklop tekem proti ZDA, Japonski in Srbiji. Prva in zadnja se bosta začeli ob 16. uri (9. po slovenskem času), vmesna proti gostiteljem pa dobre tri ure pozneje.

"S fanti smo se pogovarjali, težko je reči, kakšen razpored tekem bi nam bolj ustrezal. Eno je gotovo - najbolj pomembna bo le vsaka naslednja tekma, vsak naslednji niz. Iz dneva v dan bomo stopali s takšno miselnostjo. Ritem bo naporen, celotna ekipa bo morala za uspešen zaključek prikazati največ, česar je sposobna," je pred odhodom dejal Dejan Vinčić in pristavil: "Zadnje tri tekme bodo na papirju najzahtevnejše in bodo najbrž odločale o olimpijski vozovnici. A tudi do takrat bo potrebno delo opraviti na najvišji ravni, da se kakšen nepotreben stres ne pojavi že prej."

Urnik slovenskih odbojkarjev v Tokiu bo sila natrpan. V devetih dneh bodo odigrali sedem preizkusov. "Po tekmah se bo potrebno čim prej regenerirati, ob tem pa takoj pozabiti na vse, kar se je zgodilo in vso osredotočenost usmeriti v naslednji preizkus. Izkušeni smo dovolj, pomembno bo le, kako kakovostno bomo določen dan odigrali tekmo. Kakovostno igro bo sicer potrebno kazati dober teden. Kdor bo tega prikazal največ, si bo izboril vstopnico na olimpijske igre," recept za uspeh pri lovu na olimpijske sanje izpostavlja kapetan Tine Urnaut.

