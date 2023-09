Kapetan, koliko ste s fanti sploh lahko proslavili bronasto medaljo na nedavnem evropskem prvenstvu, na katerem ste v sobotni tekmi za tretje mesto po pravem trilerju premagali aktualne olimpijske prvake Francoze?

Pravzaprav prvič nismo šli takoj na letalo, kar je bilo pozitivno. Predvsem je bilo lepo, da smo prvič končali turnir z zmago. Povrhu vsega smo premagali francosko reprezentanco v polni postavi. Nekaj malega smo se poveselili, to pa je bilo to, saj smo misli že usmerili v olimpijske kvalifikacije.

Za vami je izjemno dolgo poletje. Že junija ste začeli z ligo narodov, ki se je nadaljevala v juliju, od konca avgusta naprej pa ste s soigralci nastopili še na evropskem prvenstvu, kjer ste po velikem boju s Francozi osvojili bronasto medaljo. Od ena do deset – koliko ste utrujeni, če gledate na celotno letošnjo reprezentančno akcijo?

Super sem. Ne razmišljam o tem. Nimam časa, da bi razmišljal o utrujenosti, ker gledam proti naslednjemu cilju. Pred nami so olimpijske kvalifikacije in želimo doseči naš cilj. Torej se uvrstiti na olimpijske igre.

Foto: Bojan Puhek

Ravno zaradi teh vrhuncev, lige narodov, evropskega prvenstva in zdaj še olimpijskih kvalifikacij, ni manevrskega prostora, da bi se zaustavili, zadihali. Koliko ste dejansko sploh imeli časa za počitek?

Sedem dni v koledarskem letu je bilo vse skupaj prostega časa. Brutalno je, ampak na to nimaš vpliva. Zlasti če želiš doseči vrhunske cilje in si motiviran. Ne razmišljamo o tem, koliko smo že prehodili in kaj je pred nami. Naš cilj je, da igramo najboljšo odbojko in se že v prihajajočih kvalifikacijah poskušamo uvrstiti na olimpijske igre.

Na Japonskem vas čakajo neizprosni boji za uresničitev zadanega cilja. Nasproti vam bodo stali gostiteljica Japonska, ZDA, Srbija, Turčija, Tunizija, Egipt in Finska. Olimpijski vozovnici iz slovenske skupine bosta dobili dve reprezentanci. Kakšne so želje pred odhodom na Japonsko?

Želim si, da bi dosegli čim več zmag. Da igramo najboljšo možno odbojko. Da pridemo v ritem najprej proti Tuniziji in Turčiji. Šli bomo iz tekme v tekmo in upam, da bomo dvigovali formo, ker nas na koncu čakajo tri najmočnejše reprezentance. Upam, da bomo vsi zdravi in igrali dobro odbojko.

Slovenski odbojkarji so se v prostorih Telekoma Slovenije podpisali na posebno tablo, želijo pa se podpisati tudi pod zgodovinske olimpijske igre. Foto: Bojan Puhek

V vitrini že imate tri srebrne in eno bronasto medaljo z evropskih prvenstev, nekaj posebnega pa bi bilo za vas in soigralce nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Kaj bi vam pomenil ta nastop na velikem odru?

Zaenkrat je to še neizpolnjen cilj, ker niti nismo imeli te možnosti. Enkrat sicer da, vendar smo izgubili proti olimpijskim prvakom. Zagotovo bi mi nastop pomenil izpolnitev otroških sanj, ko sem olimpijske igre gledal po televiziji. Želja nastopiti za Slovenijo na olimpijskih igrah je velik cilj.

Kako je kot kapetan voditi zasedbo, ki je uspešna? Povrhu vsega ste mlajšim s svojimi bogatimi izkušnjami tudi mentor.

Zanimivo. Na trenutke je zelo lepo, na trenutke ne tako lepo, vendar so to vse izkušnje, ki nam lahko pomagajo na igrišču. Učim se, vsi se učimo skozi celotno življenje, naše športne kariere. Na koncu sem zelo vesel, hvaležen, ponosen, da lahko vodim in pomagam ekipi do vrhunskih rezultatov.