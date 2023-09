Bron na varnem, glavni cilj pa pred vrati: Vemo, za kaj smo garali vse poletje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

odbojkarji so se vrnili na treninge, čez teden dni v lov na olimpijsko vozovnico

Slovenski odbojkarji so se nekaj dni po osvojenem bronu na evropskem prvenstvu vrnili na treninge. Čez dober teden bodo v Tokiu začeli lov na uresničitev olimpijskih sanj.

Slovenski odbojkarji so se nekaj dni po osvojenem bronu na evropskem prvenstvu vrnili na treninge. Čez dober teden bodo v Tokiu začeli lov na uresničitev olimpijskih sanj. Foto: OZS

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je štiri dneve po osvojenem bronu na evropskem prvenstvu v Rimu znova zbrala in se vrnila k treningom. Pred njo je glavni cilj dolge sezone, kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah, ki ga bo v Tokiu začela konec prihodnjega tedna. Z vsakega od treh turnirjev si bosta olimpijsko vozovnico priigrala zmagovalec in drugouvrščeni. Pet vozovnic bodo podelili še prihodnje leto.

Ni še konec dolge reprezentančne sezone slovenskih odbojkarjev, ki jim je selektor Gheorghe Cretu po nedeljski vrnitvi v domovino z evropskega prvenstva namenil dobra dva dneva počitka. Sredo so izkoristili za obisk generalnega sponzorja reprezentance Telekoma Slovenije, v mestni hiši pa jih je zvečer sprejel še župan MO Ljubljana Zoran Janković. Danes so se bronasti odbojkarji vrnili na treninge, trenirali bodo do nedeljskega odhoda na zadnjo, a glavno akcijo te sezone.

Sedem tekem v devetih dneh

Pred reprezentanco so olimpijske kvalifikacije za nastop v Parizu prihodnje leto. Slovenci, ki se še nikoli niso uvrstili na olimpijske igre, bodo tako želeno vstopnico med 30. septembrom in 8. oktobrom lovili v Tokiu. Tako se bodo še tretjič v nekaj mesecih odpravili v Azijo. Čaka jih sedem tekem v devetih dneh, na papirju najzahtevnejši obračuni prihajajo ob koncu. Merili se bodo s Tunizijo, Turčijo, Finsko, Egiptom, ZDA, Japonsko in Srbijo. Na olimpijske igre se bosta s tega turnirja uvrstila najboljša dva.

"Kolajna nam je dala velik dodaten zagon. Vsi igralci se dobro zavedamo, za kaj smo delali skozi celotno poletje." Foto: OZS

"Vzeli smo si čas, da smo strnili misli in se poveselili. Če se obrnem nazaj, je bronasta kolajna res lep uspeh. Fenomenalno je skleniti turnir z zmago. Ta nam je pomenila približno toliko, kot če bi jo dosegli v finalu. Zdaj se treningi nadaljujejo, razmišljanje je treba preusmeriti nazaj na delo. Kolajna nam je dala velik dodaten zagon. Vsi igralci se dobro zavedamo, za kaj smo delali skozi celotno poletje. Na turnirju na Japonskem se želimo uvrstiti na olimpijske igre. O tem z našo generacijo govorimo že ves čas, odkar so se začeli naši uspehi. Veselim se kvalifikacijskih bojev in verjamem, da nam lahko uspe," je po četrtkovem jutranjem treningu, s katerimi se reprezentanca privaja na zgodnje termine tekem v Tokiu, povedal srednji bloker Jan Kozamernik.

"Vemo, česa smo sposobni"

Da bi se lažje privadili na sedemurno časovno razliko, se bodo na pot proti Japonski prestolnici odpravili slab teden pred uvodno tekmo kvalifikacij. V nedeljo zgodaj zjutraj bodo iz Ljubljane z avtobusom odpotovali na Dunaj, od tam pa poleteli proti Tokiu. Foto: OZS

"Časa za pripravo na kvalifikacije ni veliko, a tudi premor ni bil dolg, zato smo še naprej dobro pripravljeni. Vemo, kaj lahko pokažemo na igrišču. Zdaj je treba to samo stopnjevati. Po nekaj treningih tu v domovini nas potem skoraj teden dni vadbe čaka še v Tokiu. Ta nam bo prišla še kako prav pri navajanju na časovno razliko. Prva tekma bo hitro tu," je ob vrnitvi na treninge dodal sprejemalec Rok Možič, ki je na nedavno končanem evropskem prvenstvu zbral z naskokom največ točk med vsemi sodelujočimi odbojkarji.

Trije turnirji, šest vstopnic, pet jih bodo razdelili prihodnje leto Z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev si bosta olimpijske igre zagotovila prvo- in drugouvrščeni. Foto: Guliverimage Mesto na olimpijskih igrah si bosta zagotovili po dve najboljši reprezentanci z vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev. Ob Tokiu turnir gostita še brazilski Rio de Janeiro in kitajski Xi'an. Od preostalih šestih mest na olimpijskem turnirju v Parizu bo eno pripadlo gostiteljici Franciji, preostalih pet vozovnic pa bo podeljenih na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici, in sicer po koncu prvega dela Lige narodov v letu 2024. Če katera izmed celin mesta za svojega predstavnika še ne bo imela zagotovljenega, bo prva vozovnica pripadla temu, naslednje pa glede na razvrstitev na jakostni lestvici.

"Telesna pripravljenost bo ena od ključnih reči." Foto: CEV

Cretu: Telesna pripravljenost bo ena ključnih

"Na Japonskem, kar zadeva tehnične stvari, veliko ne moremo več storiti. Lahko izboljšamo nekatere malenkosti, predvsem pa se mi zdi pomembno, da ohranjamo telesno pripravljenost. Tudi na evropskem prvenstvu je bila telesna vadba stalnica, tako bo tudi v Tokiu. Telesna pripravljenost bo ena od ključnih stvari," pa so pri STA povzeli besede Cretuja.

Njegovi varovanci bodo uvodno tekmo olimpijskih kvalifikacij odigrali v soboto ob 3. uri proti Tuniziji.

S kom in kdaj bo Slovenija igrala olimpijske kvalifikacije na Japonskem? Sobota, 30. september 3.00, Slovenija – Tunizija Nedelja, 1. oktober 3.00, Slovenija – Turčija Torek, 3. oktober 3.00, Slovenija – Finska Sreda, 4. oktober 3.00, Slovenija – Egipt Petek, 6. oktober 9.00, Slovenija – ZDA Sobota, 7. oktober 12.25, Slovenija – Japonska Nedelja, 8. oktober 9.00, Slovenija – Srbija

