Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v nedeljo odpotovala proti Tokiu, kjer jo prihodnji vikend čaka začetek kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah Pariz 2024. V Azijo bo izbrana vrsta odpotovala brez podajalca Gregorja Ropreta, ki mu hud zvin gležnja, ki ga je utrpel na polfinalni tekmi evropskega prvenstva, onemogoča normalno treniranje, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

"Dodatne preiskave so pokazale, da je Gregor utrpel hud zvin gležnja. Poškodba mu trenutno onemogoča poskoke in s tem normalno treniranje. Ker je zdravje igralca na prvem mestu, smo se odločili, da bo ostal v Sloveniji in tukaj nadaljeval s fizioterapijami," je o zdravstvenem stanju Gregorja Ropreta dejal reprezentančni zdravnik Mile Majstorović.

Več sledi ...