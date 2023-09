Slovenke za konec zanesljivo odpravile Južno Korejo

Slovenke so za konec olimpijskih kvalifikacij premagale Južno Korejo in turnir končale z dvema zmagama.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi olimpijskih kvalifikacij s 3:0 (13, 20, 23) nadigrala Južno Korejo in kvalifikacije končala z dvema zmagama. Danes se bo odvil hud boj za dve olimpijski vozovnici. V igri za to ostajajo gostiteljice Poljakinje in Italijanke, ki se bodo pomerile med seboj, ter Američanke, ki jih čaka dvoboj z Nemkami.

Slovenija : Južna Koreja 3:0 (13, 20, 23) Atlas Arena Lodž, gledalcev 100, sodnika: Hatab (Egipt), Ramirez (Dominikanska republika).

* Slovenija: Mlakar 10 (1 blok), Pogačar 1, Pucelj, Lorber Fijok 9 (1 as), Zatković 3 (1 blok), Šiftar 13, Najdič, Velikonja Grbac, Milošič (10, 1 as, 5 blokov), Mazej, Planinšec 7 (4 bloke), Kukman, Banko, Ramić.

* Južna Koreja: J. Lee, D. Kim, E. Park, J. Kim, Y. Kim, Moon 5 (1 as), J.

Slovenke so s sproščeno igro v prvih dveh nizih tekmice povsem nadigrale. Videti je bilo, da bodo Korejke doživele grd poraz, toda že v končnici drugega dela so varovanke Marca Bonitte popustile in dovolile tekmicam, da so se razigrale. Posledica tega je bila, da je bil tretji niz precej bolj izenačen, v njem sta se ekipi menjavali v vodstvu, v končnici pa je vendarle prevladala kakovostna prednost slovenskih igralk, Mija Šiftar v napadu in blok sta vendarle poskrbela, da se tekma ni nepotrebno podaljšala.

Mlada slovenska vrsta je tako spet pokazala, da je pred njo lepa prihodnost, treba pa se bo znebiti predvsem nihanj v igri in padca zbranosti. Teh je bilo tudi v zadnjem obračunu. V prvem nizu, v katerem so tekmice dosegle vsega 13 točk sicer ne, v drugem pa že. Prvi je bil na začetku, ko so tekmice izničile prednost 5:1, drugi pa ob koncu, ko so iz -11 (11:22) prišle na -4. A na srečo je mučenje končala Iza Mlakar, ki je žogo poslala na zadnjo črto.

Šiftar, ki se je izkazala tudi s servisi, je bila z 12 točkami spet najučinkovitejša v slovenski vrsti, ki je kar 12 točk dosegla z bloki, pet jih je prispevala Nika Milošič, štiri pa Saša Planinšec.

Komu olimpijska vozovnica?

Popoldan in zvečer se bo v Lodžu odvila huda bitka za olimpijsko vozovnico. Priigrali si jo bosta prvo- in drugouvrščena reprezentanca. V igri so še tri reprezentance. Italija, Poljska in ZDA. Prvi dve se bosta pomerili med seboj, Američanke pa čaka srečanje z Nemkami.

