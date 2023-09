Slovenke priznale premoč azijskim tekmicam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi olimpijskih kvalifikacij na Poljskem, kjer si bosta prva in druga ekipa priigrali olimpijsko vozovnico, vknjižila peti poraz. Tajkam je priznala premoč z 0:3 (-21, -23, -18) . Naslednji dvoboj varovanke Marca Bonitte čaka v soboto proti Kolumbijkam. Danes zvečer sledi derbi skupine med Italijankami in Američankami, še pred tem pomemben obračun gostiteljic Poljakinj in Nemk.

Slovenija : Tajska 0:3 (-21, -23, -18) Atlas Arena Lodž, gledalcev 300, sodnika: Hatab (Egipt), Ivanov (Bolgarija).

Tajska: Srithong 14 (1 blok), Pannoy, Guedpard 1 (1 as), Nuekjang 5 (3 bloke), Bamrungsuk 5 (1 blok), Tomkom, Kokram 1, Janthawisut, Kongyot 14, Moksri 13, Sooksod, Thanapan, Nahuanong, Bundasak.

Slovenija: Mlakar 7, Pogačar, Pucelj 3, Lorber Fijok 5 (1 as), Zatković 7, Šiftar 19 (2 bloka), Najdič, Velikonja Grbac 3, Milošič 4 (2 asa), Mazej, Planinšec 7 (5 blokov), Kukman, Banko, Ramić.

Slovenke tudi po peti tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Lodžu ostaja brez zmage. Peta reprezentanca, ki jo je ugnala, je Tajska, ki je bila boljša s 3:0. Za Tajke je to druga zmaga na turnirju, pred tem so premagale tudi Poljsko.

Slovenske odbojkarice so bile v prvih dveh nizih enakovredne tekmice, z boljšo končnico bi si lahko v njih priigrale boljše izhodišče za nadaljevanje. Še posebno to velja za drugi niz, v katerem so vodile z 22:20, toda do konca niza osvojile le še točko. V tretjem nizu pa so prej popustile in niso bile konkurenčne.

Z 19 točkami je bila v slovenski vrsti najučinkovitejša Mija Šiftar, Saša Planinšec se je izkazala s petimi bloki.

V soboto se bodo Slovenke merile s Kolumbijkami, v nedeljo pa bo zadnji tekmec Južna Koreja.

Kvalifikacije za olimpijske igre (Ž), 5. krog: Petek, 22. september: Lestvice:

