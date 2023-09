Slovenke še proti olimpijskim prvakinjam

Slovenske odbojkarice so kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu, ki jih gosti Lodž, začele s porazoma proti favoriziranima Poljski in Italiji. Pred Slovenkami je zdaj še obračun z olimpijskimi prvakinjami Američankami, s katerimi se do zdaj na uradnih tekmovanjih še niso srečale.

Slovenski selektor Marco Bonitta je bil z igro, ki so jo na Poljskem za zdaj prikazale njegove varovanke, precej zadovoljen, a vseeno verjame, da so sposobne igrati še na višji ravni. Enako razmišlja tudi mlada reprezentančna sprejemalka Mija Šiftar, ki je priložnost za dokazovanje na nedeljskem obračunu z Italijo dobro izkoristila: "Odigrali smo prvi dve tekmi in ne glede na to, da smo izgubili s 3:0, mislim, da smo prikazali kar solidno igro. Sicer imamo še veliko prostora za napredek, a mislim, da smo lahko zadovoljni s s svojo predstavo. Jutri nas čaka tekma z Ameriko, spet gre za zelo močno ekipo. Potrudile se bomo, da ji bomo čim bolj otežile delo. Poskušale bomo prikazati svojo najboljšo igro, tako kot na vsaki tekmi. Upajmo na najboljše."

Američanke so na zadnjih štirih izvedbah olimpijskih iger vselej osvojile odličje, v Tokiu so prvič postale olimpijske prvakinje. V ligi narodov so bile najboljše trikrat zapored, v letih 2018, 2019 in 2021, na svetovni lestvici pa zasedajo drugo mesto. Varovanke selektorja Karcha Kiralyja so v kvalifikacijski skupini C, v kateri so prve favoritinje za zmago, do zdaj dvakrat zmagale, pri čemer Kolumbijkam in Tajkam še niso oddale niza. Na tekmi proti Tajski so se še posebej izkazale Jordan Thompson, Dana Rettke in Kelsey Robinson.

