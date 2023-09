Slovenke začenjajo boj za olimpijsko vozovnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes začela kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu, ki jih bo med 16. in 24. septembrom gostil Lodž na Poljskem. Slovenke, ki se v boj za nastop na olimpijskem turnirju podajajo prvič, bodo večino treningov opravile v Raveni, prve nasprotnice pa bodo danes ob 17.30 Poljakinje.

Slovenske odbojkarice so reprezentančno sezono odprle z nastopom na evropskem prvenstvu, na katerem so odigrale pet tekem, v težki skupini A v Gentu v boju s Poljsko, Srbijo, Belgijo, Madžarsko in Ukrajino dosegle eno zmago ter tekmovanje končale na 20. mestu. Po vrnitvi v domovino je selektor Marco Bonitta odbojkaricam namenil deset prostih dni, izbrana vrsta pa se je zatem znova zbrala na pripravah, tokrat v Raveni.

V boj za nastop na OI 2024 se bodo Slovenke podale v skupini C, skupaj s favoriziranimi Poljsko, Italijo in ZDA, z vse boljšo Nemčijo ter s Tajsko, Kolumbijo in Južno Korejo. Na olimpijski turnir se bosta uvrstili dve najboljši izbrani vrsti.

Slovenski selektor Bonitta je v Raveni zbral 14 odbojkaric. V primerjavi z EP je sprememba le ena. Reprezentanci se je spet priključila srednja blokerka Naja Kukman, medtem ko bo sprejemalka Naja Boisa treninge nadaljevala v klubskem okolju.

Kvalifikacije za olimpijske igre (Ž), 1. krog: Sobota, 16. september, skupina C:

17.30 Poljska - Slovenija 11.30 ZDA - Kolumbija

14.30 Nemčija - Tajska

20.45 Italija - Južna Koreja

Preberite še: