Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v začetku tedna prispela v Tokio, kjer bo med 30. septembrom in 8. oktobrom poskušala uresničiti olimpijske sanje in si priboriti vozovnico za Pariz. Kako na olimpijske igre? Ob turnirju na Japonskem bosta še dva, po teh bodo razdelili šest vozovnic, preostalih pet pa prihodnje leto. Francozi so kot gostitelji na tekmovanje petih krogov že uvrščeni.

Pred slovensko moško odbojkarsko izbrano vrsto je vrhunec dolge reprezentančne sezone. Potem ko so s sedmim mestom odkljukali zaključni turnir lige narodov in na nedavno končanem evropskem prvenstvu osvojili bron, je prišel čas za uresničitev cilja, ki jim ga ni uspelo še nikoli. Olimpijske igre.

Na teh bo v moški konkurenci sodelovalo 12 reprezentanc. Za zdaj je oddana le ena vstopnica. V rokah jo držijo gostitelji Francozi. Na voljo je tako še 11 olimpijskih vozovnic. Šest jih bodo razdelili v prihodnjih 14 dneh, pet prihodnje leto.

Oktobra na OI najboljša dva s treh turnirjev

Med 30. septembrom in 8. oktobrom bodo trije kvalifikacijski turnirji, na vsakem si bosta Pariz zagotovili prva in drugouvrščena reprezentanca. Slovenci bodo olimpijske sanje oktobra poskušali uresničiti v skupini B v Tokiu. Ob gostiteljih Japoncih in Slovencih bodo sodelovali še Američani, Srbi, Turki, Tunizijci, Egipčani in Finci.

V skupini A v brazilskem Riu de Janeiru bodo ob gostiteljici Braziliji igrali še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar, v skupini C v kitajskem Xi'anu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija, Bolgarija.

Enega od treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev gostijo Japonci. Preostala dva Brazilci in Kitajci. Foto: Volleyball world

Olimpijske kvalifikacije, 30. september–8. oktober Skupina A (Rio de Janeiro): Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka, Katar

Skupina B (Tokio): Japonska, ZDA, Slovenija, Srbija, Turčija, Tunizija, Egipt, Finska

Skupina C (Xi'an): Kitajska, Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija, Bolgarija

Tri ključne tekme ob koncu v treh dneh

Slovenci bodo nastope začeli v soboto ob 10. uri po lokalnem času (ob 3.00 po srednjeevropskem) proti Tuniziji. Naslednji dan jih čaka srečanje s Turčijo, po dnevu premora pa še tekmi s Finsko in Egiptom. Po novem dnevu premora bodo v treh zaporednih dneh odigrali odločilne tri tekme proti ZDA, Japonski in Srbiji.

Slovenci bodo odigrali sedem tekem v devetih dneh, tri ključne povsem ob koncu v treh zaporednih dneh. Foto: CEV

"Vsi igralci se dobro zavedamo, za kaj smo delali vse poletje. Na turnirju na Japonskem se želimo uvrstiti na olimpijske igre. O tem z našo generacijo govorimo že ves čas, odkar so se začeli uspehi. Veselim se kvalifikacijskih bojev in verjamem, da nam lahko uspe," je pred odhodom v Azijo dejal srednji bloker Jan Kozamernik.

Če v prvem poskusu ne uspe, možnosti za OI še ne bo konec

Če se Slovencem ne bi uspelo uvrstiti na prvo ali drugo mesto in s tem neposredno na olimpijske igre, možnosti za te ne bi bile izgubljene.

Gostitelji Francozi so kot edini že uvrščeni na olimpijske igre. Foto: CEV

Zadnjih pet vstopnic bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po zaključku rednega dela Lige narodov, pri čemer bo prvi kriterij izbora geografski. Če katera izmed celin mesta za svojega predstavnika za olimpijske igre še ne bo imela zagotovljenega, bo tako prva vozovnica pripadla slednjemu, naslednja/e pa glede na razvrstitev na jakostni lestvici. Slovenci bi bili, če bi zadržali trenutno osmo mesto, v tem primer v dobrem položaju za olimpijsko vstopnico.

S kom in kdaj bo Slovenija igrala olimpijske kvalifikacije na Japonskem? Sobota, 30. september 3.00, Slovenija – Tunizija Nedelja, 1. oktober 3.00, Slovenija – Turčija Torek, 3. oktober 3.00, Slovenija – Finska Sreda, 4. oktober 3.00, Slovenija – Egipt Petek, 6. oktober 9.00, Slovenija – ZDA Sobota, 7. oktober 12.25, Slovenija – Japonska Nedelja, 8. oktober 9.00, Slovenija – Srbija

