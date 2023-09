Zmagovit slovenski test: Na začetku zarjaveli, nadaljevanje je bilo dobro

Slovenski odbojkarji so v Tokiu odigrali pripravljalno tekmo z lokalno ekipo in preverili več kombinacij v igri.

Slovenski odbojkarji so v Tokiu odigrali pripravljalno tekmo z lokalno ekipo in preverili več kombinacij v igri. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek prispeli v Tokio, kjer bodo med 30. septembrom in 8. oktobrom poskušali uresničiti olimpijske sanje. Uvodni dan je bil namenjen predvsem počitku in prilagajanju na sedemurno časovno razliko. V torek so opravili prvi trening. Dopoldne so v fitnesu vzdrževali telesno pripravljenost, popoldne pa v športnem kompleksu lokalnega prvoligaša Great Bears prvi trening opravili tudi v dvorani.

"Kljub 14-urnem potovanju je pot minila precej hitro. V Tokio smo prispeli z direktnim letom z Dunaja. Vsi smo zdravi in dobro razpoloženi. To je najpomembnejše," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Klemen Čebulj.

Dobra preizkušnja za preverjanje možnosti v igri

Prve štiri kvalifikacijske obračune bodo Slovenci na Japonskem odigrali v precej zgodnjem terminu, ob 10. uri po lokalnem času. Da bi se na neobičajen termin za članske tekme čim hitreje in čim bolje privadili, so danes v tem času odigrali pripravljalno tekmo s tamkajšnjo ekipo Great Bears in jo premagali s 4:1 (20, 23, -14, 18, 20). Uvodna dva niza je Gheorghe Cretu računal na udarno postavo, preostale tri pa na igralce s klopi. Največ točk sta v slovenskem dresu dosegla Nik Mujanović in Žiga Štern, oba po 16. Slovenci so zbrali 14 blokov, od tega Rok Možič štiri in Štern tri, so sporočili z OZS.

Žiga Štern je ob zmagi vknjižil 16 točk. Foto: OZS

"Ta tekma je bila za nas dobra preizkušnja. Uigravali smo postavi. Na začetku smo bili nekoliko zarjaveli, a nato nadaljevali dobro, tudi z igralci s klopi. Preverili smo nekaj možnosti v igri, na katere so se fantje zelo dobro odzvali," je po tekmi dejal Cretujev pomočnik Matteo De Cecco.

Sedem tekem v devetih dneh

Slovenski odbojkarji se bodo v boje za prvo vstopnico na olimpijske igre podali ta konec tedna. Urnik v Tokiu bo sila natrpan, saj bodo v devetih dneh odigrali sedem tekem.

Uvodno tekmo olimpijskih kvalifikacij bodo odigrali v soboto ob 3. uri po srednjeevropskem času proti Tuniziji. Foto: CEV

V skupini B se bodo v soboto, 30. septembra, ob 10. uri po lokalnem času (3. uri srednjeevropskem času) najprej srečali s Tunizijo. Naslednji dan jih nato čaka srečanje s Turčijo, po dnevu premora pa še tekmi s Finsko in Egiptom. Tudi te bodo na sporedu v omenjenem jutranjem terminu. Po novem dnevu premora slovensko vrsto med 6. in 8. oktobrom čaka odločilni, zadnji sklop tekem proti ZDA, Japonski in Srbiji. Prva in zadnja se bosta začeli ob 16. uri (9.00), vmesna proti gostiteljem pa dobre tri ure kasneje (19.25; 12.25 srednjeevropskem času).

Olimpijsko vozovnico si bosta priigrali prvo- in drugouvrščena reprezentanca turnirja.

S kom in kdaj bo Slovenija igrala olimpijske kvalifikacije na Japonskem? Sobota, 30. september 3.00, Slovenija – Tunizija Nedelja, 1. oktober 3.00, Slovenija – Turčija Torek, 3. oktober 3.00, Slovenija – Finska Sreda, 4. oktober 3.00, Slovenija – Egipt Petek, 6. oktober 9.00, Slovenija – ZDA Sobota, 7. oktober 12.25, Slovenija – Japonska Nedelja, 8. oktober 9.00, Slovenija – Srbija

